Weekly Numerology Horoscope: आपके मूलांक के लिए कैसा रहेगा नए साल का दूसरा हफ्ता, अंक राशिफल से जानें
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। प्रक्रिया पर भरोसा रखें। धीरे और स्थिर कदमों से आगे बढ़ें। बिना दबाव के चीजों को साफ होने दें। ब्रह्मांड आपसे कम्प्लीटनेस नहीं, बल्कि जागरूकता, ईमानदारी और अपने भीतर की सच्चाई के प्रति कमिटमेंट्स चाहता है। यह साप्ताहिक अंक ज्योतिष खुद के नेतृत्व, साफ लक्ष्य, स्वस्थ भावनात्मक सीमाएं और अनुशासित शुरुआत को उजागर करता है।
जन्मांक 4 (जिनका जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है)
- करियर और पैसा - यह सप्ताह आपके लिए मजबूत नींव बनाने का है। साल की प्रैक्टिकल ऊर्जा आपके स्वभाव से मेल खाती है। सिस्टम, प्लानिंग, टाइम-टेबल और लंबे समय की सुरक्षा पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा। पैसों के मामले में अनुशासन अब अच्छा फल देगा।
- सेहत - अगर आपने आराम को नजरअंदाज किया तो शरीर थकान के संकेत दे सकता है। सही नींद, हल्की स्ट्रेचिंग और शरीर की देखभाल जरूरी है। ज्यादा सख्ती से बचें, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी सेहत के लिए फायदेमंद रहेगी। इस समय शरीर जो संकेत दे रहा है, उसे सुनना होने वाली थकान से बचाएगा।
- रिश्ते - आप प्यार ज्यादा कामों के जरिए दिखाते हैं, शब्दों से नहीं। भावनात्मक बातचीत में धैर्य रखें। परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां इस सप्ताह थोड़ा ज्यादा ध्यान मांग सकती हैं।
जन्मांक 5 (जिनका जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है)
- करियर और पैसा - इस सप्ताह अंक ज्योतिष आपको थोड़ा रुकने और सोचने की सलाह देता है, भले ही यह आपके स्वभाव के खिलाफ लगे। जल्दबाजी में बदलाव करने से बेहतर है कि अपने काम और वादों की दोबारा समीक्षा करें। किसी से हुई बातचीत आपको नई सोच या दिशा दिखा सकती है।
- सेहत - नर्वस एनर्जी ऊपर-नीचे हो सकती है। खुद को ग्राउंड करने के लिए प्रकृति के पास समय बिताएं, टहलें या सांस से जुड़ी एक्सरसाइज करें। बहुत ज्यादा शोर, स्क्रीन या भागदौड़ से दूरी बनाएं। आज सादगी पर भरोसा रखें, थोड़ी शांति और रुक-रुक कर लिए गए ब्रेक आपकी एकाग्रता और भावनात्मक स्थिरता वापस लाएंगे।
- रिश्ते - आप रिश्तों में सच्चाई और मानसिक जुड़ाव चाहते हैं। ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें। साफ और ईमानदार बातचीत रिश्तों को बेहतर बनाएगी। बोलने से पहले थोड़ा सोच लेना आपके रिश्तों को और गहरा करेगा।
जन्मांक 6 (जिनका जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है)
- करियर और पैसा - इस सप्ताह काम और निजी जिंदगी के बीच संतुलन बनाना बहुत जरूरी होगा। दफ्तर या घर पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। आपकी मेहनत को सराहना मिलेगी, भले ही वह खुलकर न दिखे। दूसरों की समस्याओं में भावनात्मक रूप से ज्यादा उलझने से बचें।
- सेहत - भावनात्मक तनाव आपकी सेहत, खासकर इम्यूनिटी पर असर डाल सकता है। खुद का ख्याल पहले रखें। भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें व्यक्त करें। हल्का और पौष्टिक खाना, पूरी नींद और दिल की बात कहना आपको संतुलन में लाएगा और सेहत को मजबूत करेगा।
- रिश्ते - अंक ज्योतिष के अनुसार यह सप्ताह रिश्तों के लिहाज से सुकून भरा और भावनात्मक रूप से संतोषजनक है। प्यार और समझ से रिश्ते मजबूत होंगे। जो लोग सिंगल हैं, वे किसी रिश्ते को लेकर गंभीर और तैयार महसूस कर सकते हैं।
