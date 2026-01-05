Weekly Numerology Horoscope: इस हफ्ते मूलांक 1 वालों को मिल सकता है लव पार्टनर, पढ़ें अंक राशिफल
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 5 से 11 जनवरी 2026 का यह सप्ताह आने वाले पूरे साल की भावनात्मक और प्रैक्टिकल दिशा सेट करता है। यह सप्ताह भागदौड़ का नहीं, बल्कि सोच-समझकर आगे बढ़ने का है। इस समय लिए गए फैसले, खासकर अनुशासन, भावनात्मक सीमाओं और प्राथमिकताओं से जुड़े आने वाले महीनों में चुपचाप लेकिन गहराई से असर दिखाएंगे।
मूलांक 1 (जिनका जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है)
- करियर और पैसा - इस सप्ताह आपकी ऊर्जा फिर से लौटती हुई महसूस होगी। काम को लेकर सोच साफ होगी और नेतृत्व की भूमिका निभाने का आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप नए प्लान शुरू करने या अपने करियर की दिशा बदलने के बारे में सोच सकते हैं। फायदा तब होगा जब आप सोच-समझकर कदम उठाएंगे। जल्दबाजी या बिना योजना के फैसले नुकसान पहुंचा सकते हैं।
- सेहत - ऊर्जा तो अच्छी रहेगी, लेकिन अगर आप खुद पर ज्यादा दबाव डालेंगे तो मानसिक थकान हो सकती है। काम के साथ आराम भी जरूरी है। सुबह की दिनचर्या, टहलना या हल्की कसरत आपकी ऊर्जा को सही दिशा देगी।
- रिश्ते - इस सप्ताह आपका आत्मविश्वास लोगों को आपकी ओर खींचेगा। लेकिन साथ ही भावनाओं की कद्र करना भी जरूरी है। बातचीत में हावी होने से बचें और दूसरों की बात ध्यान से सुनें। जो लोग सिंगल हैं, वे अब अपने मन के डर को पीछे छोड़कर रिश्तों को लेकर ज्यादा साफ और खुले महसूस कर सकते हैं।
जन्मांक 2 (जिनका जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है)
- करियर और पैसा - यह सप्ताह काम के मामले में आपकी भावनात्मक समझ की परीक्षा ले सकता है। आपको दूसरों को संभालना, बीच-बचाव करना या लोगों के मूड के हिसाब से खुद को ढालना पड़ सकता है। अपनी इन्टुशन पर भरोसा रखें, लेकिन पैसों से जुड़े फैसले भावनाओं में आकर न लें। पार्टनरशिप या सहयोग की योजना बनाना अच्छा रहेगा, अमल थोड़ा बाद में करें।
- सेहत - इस सप्ताह आप ज्यादा संवेदनशील रह सकते हैं। जरूरत से ज्यादा भावनात्मक बोझ नींद या पाचन पर असर डाल सकता है। अपनी ऊर्जा बचाकर रखें और नकारात्मक माहौल से दूरी बनाएं। कोई रचनात्मक काम, ध्यान या शांति देने वाली गतिविधि आपको संतुलन में रखेगी।
- रिश्ते - यह सप्ताह रिश्तों में अपनापन तो लाता है, लेकिन सच्चाई भी सामने रखता है। भावनाओं को ईमानदारी से साझा करने से रिश्ते मजबूत होंगे। अगर कहीं असंतुलन है तो आपको अंदर से महसूस हो जाएगा। सिंगल लोगों की जिंदगी में भावनात्मक रूप से समझदार व्यक्ति आ सकता है।
जन्मांक 3 (जिनका जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है)
- करियर और पैसा - इस सप्ताह आपकी क्रिएटिविटी जागती हुई महसूस होगी। दिमाग में नए आइडियाज आएंगे, लेकिन उन्हें सही दिशा देने के लिए अनुशासन जरूरी है। यह समय साल भर के लिए प्लान बनाने, कंटेंट, कम्युनिकेशन या किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट की रूपरेखा तय करने के लिए अच्छा है। ध्यान रखें कि अपनी ऊर्जा इधर-उधर न बिखेरें। पैसों के मामले में चीजें तब साफ होंगी जब आप जरूरी खर्चों को पहले रखें।
- सेहत - मन थोड़ा बेचैन रह सकता है। रोज की एक तय दिनचर्या आपको संतुलित रखेगी। कोई कला, लिखना, संगीत या क्रिएटिव काम भावनात्मक राहत देगा। प्रकृति के पास समय बिताना या थोड़ी शांति में खुद से जुड़ना आपको फिर से स्थिर करेगा।
- रिश्ते - इस सप्ताह आप दिखावे या हल्की-फुल्की बातों से ज्यादा गहरे और सच्चे रिश्ते चाहते हैं। ईमानदारी से की गई बातचीत रिश्तों में गर्मजोशी लाएगी। टालने से बचें, जो बात जरूरी है, उसे प्यार और नरमी से कहें।
