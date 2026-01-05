Weekly Numerology Horoscope: इस हफ्ते मूलांक 1 वालों को मिल सकता है लव पार्टनर, पढ़ें अंक राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 5 से 11 जनवरी 2026 का यह सप्ताह आने वाले पूरे साल की भावनात्मक और प्रैक्टिकल दिशा सेट करता है। यह सप्ताह भागदौड़ का नहीं, बल्कि सोच-समझकर आगे बढ़ने का है। इस समय लिए गए फैसले, खासकर अनुशासन, भावनात्मक सीमाओं और प्राथमिकताओं से जुड़े आने वाले महीनों में चुपचाप लेकिन गहराई से असर दिखाएंगे।