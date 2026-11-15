भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 16 नवंबर से 22 नवंबर 2026 तक का यह हफ्ता आपके जीवन में आपसी सहयोग, मेल-जोल और हर स्थिति को बहुत ही शांत मन से संभालने का एक बहुत ही सुंदर अवसर लेकर आया है। यह हफ्ता आपको यह सिखाता है कि जीवन में हर बड़ी सफलता अकेले नहीं मिलती, बल्कि अपनों का साथ और सही सूझबूझ होने पर रास्ते अपने आप आसान हो जाते हैं।

काम के क्षेत्र में टीम के साथ मिलकर चलना और दूसरों की राय का सम्मान करना आपको बेहतरीन नतीजे देगा। पैसों के मामलों में सोच-समझकर फैसले लें और किसी के भी दबाव में आकर कोई बड़ा कदम न उठाएं। घर और परिवार के लोगों के साथ बैठकर बात करने से सारे गिले-शिकवे दूर होंगे और रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। यह हफ्ता आपको दिल से मजबूत बनाने और जीवन में एक सही संतुलन कायम करने में पूरी मदद करेगा।

मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28) करियर: यह हफ्ता आपसे यह अपेक्षा रखता है कि आप अपने भीतर के आगे बढ़ने के गुण के साथ-साथ दूसरों के साथ मिलकर काम करने की खूबी को भी अपनाएं। पैसों के मामले में बिना पूरी जानकारी के कोई भी बड़ा निर्णय न लें। किसी समझदार और अनुभवी इंसान से सलाह लेने से आपको अपनी कई कमियों को सुधारने में मदद मिलेगी, जिससे आने वाले समय में आपको बहुत लाभ होगा।

स्वास्थ्य: हर स्थिति पर अपना नियंत्रण बनाए रखने की आपकी इच्छा कई बार आपको तनाव दे सकती है। काम की उठापटक और चिंताओं को अपने घर और निजी समय के बीच न आने दें। नियमित रूप से हल्की सैर करें और शरीर को पूरा आराम दें ताकि आप मानसिक रूप से पूरी तरह तरोताजा और शांत महसूस कर सकें।

रिश्ते: आपके घर के लोग या आपका साथी इस समय आपसे थोड़ी अधिक भावनात्मक नजदीकी और समय की उम्मीद कर रहा है। आप भले ही हर समस्या को तुरंत अपने तरीके से सुलझाना पसंद करते हैं, लेकिन कई बार लोग केवल अपनी बात किसी अपने को सुनाना चाहते हैं। उनकी बातों को पूरे धैर्य से सुनें और उनके अहसास को समझें।

क्या करें: अपने जरूरी कामों में टीम के साथ तालमेल बिठाकर आगे बढ़ें।

क्या न करें: अपने काम का तनाव और घर की उलझनों को आपस में न मिलाएं।

शुभ अंक: 1, 2

शुभ रंग: लाल, सफेद

मूलांक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29) करियर: यह हफ्ता आपके मूलांक से पूरी तरह मेल खाता है, जिससे आपसी सहयोग, समझदारी और कूटनीति से काम लेने के गुण आपके सबसे बड़े हथियार बनेंगे। पैसों के मामले में अपने साझा खर्चों की अच्छे से जांच करें और सिर्फ भावनात्मक जुड़ाव के कारण किसी को भी बिना सोचे-समझे पैसे उधार देने से पूरी तरह बचें।

स्वास्थ्य: आस-पास के माहौल और लोगों की बातों का असर आपके मन पर बहुत जल्दी पड़ सकता है। यदि किसी की परेशानियां आपकी शांति में खलल डाल रही हैं, तो अपने लिए एक सुरक्षित दायरा बनाएं। शांत माहौल में कुछ समय बिताना, हल्की-फुल्की गतिविधियां करना और समय पर सोना आपकी सेहत के लिए बहुत बढ़िया रहेगा।

रिश्ते: आपसी समझ और दिल की गहराइयों से जुड़ी बातें इस हफ्ते आपके जीवन का मुख्य केंद्र रहेंगी। जो लोग किसी रिश्ते में हैं, वे साथ में बैठकर कुछ सुकून के पल बिता सकते हैं। जो लोग अकेले हैं, वे यह साफ-साफ समझ पाएंगे कि उनके लिए कौन सा रिश्ता सही है और क्या उनके लिए फायदेमंद रहेगा।

क्या करें: अपनों के साथ दिल की बातें साझा करें और मन की शांति बनाए रखें।

क्या न करें: भावनाओं में बहकर किसी को भी बिना सोचे-समझे आर्थिक मदद न दें।

शुभ अंक: 2, 11

शुभ रंग: सफेद, चांदी

मूलांक 3 (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30) करियर: इस हफ्ते आपको जितना बोलने की जरूरत है, उतना ही सुनने की भी आदत डालनी होगी। जो लोग लिखने-पढ़ने, शिक्षण, सलाहकार या कंटेंट निर्माण के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें अपने काम की समीक्षा करने और दूसरों से अच्छी सलाह लेने से बहुत फायदा मिलेगा। पैसों के मामले में अपनी शान दिखाने के लिए फालतू खर्च करने से बचें।

स्वास्थ्य: लगातार भागदौड़ और एक साथ कई काम करने की वजह से आपका दिमाग थक सकता है। अपने काम के बीच में थोड़ा वक्त निकालकर आराम करें और ऐसी चीजों से दूर रहें जो आपके दिमाग को उलझन में डालें। सोने का एक पक्का नियम बना लें ताकि आपकी सेहत हमेशा अच्छी और ऊर्जावान बनी रहे।

रिश्ते: आपका हंसमुख और मिलनसार स्वभाव आपके रिश्तों में गर्माहट लाएगा, लेकिन गहरे रिश्तों को संभालने के लिए संवेदनशीलता की भी जरूरत होती है। जब कोई अपना अपनी कोई परेशानी आपके सामने रखे, तो उसकी बात को बीच में न काटें और पूरी बात ध्यान से सुनें।

क्या करें: दूसरों की राय का सम्मान करें और अपने खर्चों का सही हिसाब रखें।

क्या न करें: किसी की गंभीर बात को हंसी में उड़ाकर उसे नजरअंदाज न करें।

शुभ अंक: 2, 3

शुभ रंग: पीला, मलाईदार

मूलांक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31) करियर: यह हफ्ता आपको अपनी सोच के साथ-साथ थोड़ा खुलापन और ढलने का गुण अपनाने की प्रेरणा देता है। जो लोग अपना व्यापार संभालते हैं, वे अपने ग्राहकों के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर सकते हैं और पुराने समझौतों की फिर से जांच कर सकते हैं। पैसों के मामलों में पूरी स्थिरता और लंबी अवधि के फायदों को ध्यान में रखकर ही कदम आगे बढ़ाएं।

स्वास्थ्य: आपकी अनुशासित आदत आपको एक सही दिनचर्या में बांधकर रखती है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों में इतना भी न खो जाएं कि आराम के लिए समय ही न बचे। अपने दिनभर के काम का एक ऐसा नियम बनाएं जिसमें काम के साथ-साथ आपके मनोरंजन और विश्राम के लिए भी पूरा समय हो।

रिश्ते: आप अपनी हर समस्या का सीधा और पक्का हल ढूंढना पसंद करते हैं, लेकिन आपके अपनों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए थोड़े समय की जरूरत होती है। परिवार के साथ की जाने वाली महत्वपूर्ण बातचीत को पूरा समय दें और उनकी भावनाओं को समझें।

क्या करें: अपने काम और रोजमर्रा की दिनचर्या में थोड़ा खुलापन और सहजता लाएं।

शुभ अंक: 2, 4

शुभ रंग: हरा, बादामी

क्या न करें: अपनी बात मनवाने के लिए अपनों पर अपनी इच्छाएं जबरदस्ती न थोपें।

मूलांक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23) करियर: नई चर्चाओं, वार्ताओं और साझेदारियों के दौरान आपको हर छोटी-बड़ी बात पर बहुत बारीकी से ध्यान देने की जरूरत होगी। हर नए अवसर को तुरंत अपनाने के बजाय यह परख लें कि वह आपके लंबे समय के लक्ष्यों से मेल खाता है या नहीं। पैसों के मामले में केवल कुछ पलों की खुशी के लिए बिना सोचे-समझे खरीदारी बिल्कुल न करें।

स्वास्थ्य: आपका हमेशा सक्रिय रहने वाला दिमाग आपको एक जगह टिककर बैठने नहीं देगा। फालतू की बातों से अपना ध्यान हटाएं और अपने मन को शांत रखने वाली गतिविधियों के लिए समय निकालें। एक सही और अनुशासित दिनचर्या अपनाने से आपकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा हमेशा संतुलित बनी रहेगी।

रिश्ते: आपको अपनी निजी आजादी बहुत प्रिय है, लेकिन इसके साथ ही आपके करीबियों की भावनात्मक उम्मीदों को भी समझना जरूरी है। यदि किसी अपने को ऐसा लगे कि आप उसे समय नहीं दे रहे हैं, तो बैठकर खुलकर बात करें। जो लोग नए रिश्ते की तलाश में हैं, वे जल्दबाजी करने के बजाय सामने वाले की नीयत को ठीक से परख लें।

क्या करें: किसी भी नए सौदे या काम से जुड़े कागजातों और शर्तों को ध्यान से पढ़ें।

क्या न करें: केवल मन के मौज-मस्ती वाले पलों के लिए पैसों को पानी की तरह न बहाएं।

शुभ अंक: 2, 5

शुभ रंग: फिरोजी, हरा

मूलांक 6 (जन्म तिथि: 6, 15, 24) करियर: घर-परिवार और कार्यक्षेत्र दोनों जगहों पर आपसी तालमेल और शांति बनाए रखने की आपकी खूबी इस हफ्ते बहुत काम आएगी। पैसों के मामलों में घर के बजट और सभी के साथ किए गए वित्तीय वादों की समीक्षा करें। मिलकर योजना बनाने से पैसों को लेकर होने वाली किसी भी गलतफहमी से आसानी से बचा जा सकता है।

स्वास्थ्य: आप हमेशा दूसरों की देखभाल करने और उनकी हर जरूरत पूरी करने में लगे रहते हैं, लेकिन इस भागदौड़ में आपकी अपनी सेहत पीछे छूट जाती है। अपने लिए भी थोड़ा समय निकालें और खुद को तरोताजा करें। जब आप खुद अंदर से स्वस्थ रहेंगे, तभी अपनी जिम्मेदारियों को और बेहतर तरीके से निभा पाएंगे।

रिश्ते: जो लोग किसी रिश्ते में हैं, वे अपने परिवार की जिम्मेदारियों पर खुलकर चर्चा कर सकते हैं और एक-दूसरे के साथ कुछ अच्छे पल बिता सकते हैं। जो लोग अकेले हैं, वे किसी की बाहरी चमक-दमक पर फिदा होने के बजाय उसकी समझदारी और अच्छे स्वभाव को ज्यादा महत्व दें।

क्या करें: घर के सभी जरूरी खर्चों और पैसों के मामलों पर अपनों के साथ खुलकर चर्चा करें।

क्या न करें: सबकी उम्मीदें पूरी करने के चक्कर में अपनी सेहत और आराम की अनदेखी न करें।

शुभ अंक: 2, 6

शुभ रंग: गुलाबी, सफेद

मूलांक 7 (जन्म तिथि: 7, 16, 25) करियर: आपकी परखने की खूबी और गहरी सोच दफ्तर के सभी उलझे हुए मामलों को समझने में आपकी पूरी मदद करेगी। पैसों के मामले में किसी की कही-सुनी बातों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें और न ही अधूरी जानकारी के आधार पर कोई बड़ा कदम उठाएं। हर जरूरी बात की तह तक जाने के बाद ही कोई फैसला लें।

स्वास्थ्य: इस हफ्ते आपको अपने मन को शांत रखने और एकांत में समय बिताने की बहुत जरूरत महसूस होगी। कुछ समय अकेले बैठकर अपने विचारों को व्यवस्थित करें, लेकिन अत्यधिक तनाव होने पर खुद को पूरी तरह दुनिया से अलग न करें। अपनों का साथ और हल्की सैर आपको मानसिक रूप से मजबूत रखेगी। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

रिश्ते: आम औपचारिक बातचीत के बजाय आज आप किसी खास इंसान के साथ दिल की गहरी और अर्थपूर्ण बातें करना पसंद करेंगे। हालांकि, आपकी यह खामोशी कई बार दूसरों के मन में गलतफहमी पैदा कर सकती है, इसलिए अपनी भावनाएं शांत शब्दों में खुलकर सामने रखें।

क्या करें: किसी भी बड़े फैसले से पहले उसकी पूरी और सही जानकारी जुटा लें।

क्या न करें: अपनी ही दुनिया में खोकर अपनों की भावनाओं से पूरी तरह दूरी न बनाएं।

शुभ अंक: 2, 7

शुभ रंग: लैवेंडर, सफेद

मूलांक 8 (जन्म तिथि: 8, 17, 26) करियर: आपकी बड़ी योजनाएं और करियर को आगे बढ़ाने की इच्छा इस हफ्ते आपके साथियों के साथ बेहतर तालमेल की मांग करती है। नौकरीपेशा लोग अपने अधिकारियों या सहयोगियों के साथ खुलकर बात करें, और व्यापारी वर्ग अपने ग्राहकों के साथ पुराने रिश्तों को और अधिक मजबूत बनाने पर पूरा ध्यान दें।

स्वास्थ्य: काम और तरक्की की अंधी दौड़ में आपका सारा समय निकल सकता है, जिससे आपके आराम के लिए कुछ नहीं बचेगा। एक सही दिनचर्या बनाएं और यह बात हमेशा याद रखें कि आपकी असली कीमत केवल आपके काम या धन से नहीं आंकी जा सकती। पूरी नींद लें ताकि आपका दिमाग पूरी तरह शांत रहे।

रिश्ते: काम का भारी तनाव और थकान अपने घर के माहौल पर बिल्कुल हावी न होने दें। घर पहुंचते ही अपनों के साथ प्यार से बैठें और सुकून के कुछ पल बिताएं। सिर्फ पैसों से मदद करना ही काफी नहीं होता, बल्कि अपनों को अपनेपन का अहसास कराना भी बहुत जरूरी है।

क्या करें: अपने काम और परिवार के बीच एक सही और स्पष्ट सीमा तय करें।

क्या न करें: काम के दबाव में आकर अपने घर के लोगों के प्रति कठोर या उदासीन न बनें।

शुभ अंक: 2, 8

शुभ रंग: गहरा नीला, हरा

मूलांक 9 (जन्म तिथि: 9, 18, 27) करियर: आपका पक्का संकल्प आपको अपने पेशेवर लक्ष्यों की ओर तेजी से ले जाएगा, लेकिन इस हफ्ते आपको दूसरों के विचारों का भी सम्मान करना सीखना होगा। यदि किसी बात पर मतभेद हो, तो उसे झगड़ा बनाने के बजाय उसमें से कोई काम की बात निकालें। पैसों के मामले में झुंझलाहट में आकर कोई बड़ा खर्च करने से बचें।

स्वास्थ्य: दूसरों की मदद करने और सबकी समस्याएं सुलझाने के जोश में आप अपनी शारीरिक ऊर्जा को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। दूसरों का भला जरूर करें, लेकिन अपनी ऊर्जा की रक्षा करना और समय पर पूरा आराम करना भी उतना ही जरूरी है।

रिश्ते: इस हफ्ते आपकी दयालुता और धैर्य आपके रिश्तों में एक नई मिठास घोल देंगे। सामने वाले के नजरिए को समझने की कोशिश करें और अपनी जरूरतों को भी प्यार से रखें। जो लोग अकेले हैं, वे किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी करने के बजाय उसमें आपसी सम्मान और समझदारी को सबसे ऊपर रखें। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

क्या करें: अपने सभी जरूरी कामों को पूरे धैर्य और आपसी सहयोग के साथ पूरा करें।

क्या न करें: किसी भी बात पर अपना गुस्सा या अधीरता अपने रिश्तों पर हावी न होने दें।

शुभ अंक: 2, 9

शुभ रंग: हल्का लाल, सफेद