Weekly Numerology Horoscope: धन लाभ और सफलता, इस सप्ताह इन मूलांकों को मिलेगा भाग्य का साथ
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 15 से 21 दिसंबर 2025 का सप्ताह शांत, स्थिर और जिम्मेदारी से भरी ऊर्जा के साथ शुरू होगा। दिसंबर के इस सप्ताह आपको काम, धन, घर या रिश्तों से जुड़ी प्राथमिकताओं को फिर से व्यवस्थित करने की जरूरत महसूस हो सकती है। आइए 7 से लेकर 9 तक का साप्ताहिक अंक ज्योतिष राशिफल (Weekly Numerology Horoscope) जानते हैं।
जन्मांक 7 (7, 16, 25)
करियर
यह सप्ताह सोच-विचार और प्लानिंग का है। रिसर्च, तैयारी और पर्दे के पीछे किया गया काम अच्छे नतीजे देगा। कोई नई समझ या सीख आपको पुरानी गलती सुधारने या मौजूदा रास्ते को बेहतर करने में मदद कर सकती है। पैसों से जुड़े फैसले धीरे और सोच-समझकर लें। आपकी इन्टूशन मजबूत है, उस पर भरोसा रखें।
स्वास्थ्य
मानसिक शांति सबसे जरूरी रहेगी। जरूरत से ज्यादा सोचने या खुद को अलग-थलग करने से बचें। छोटी-छोटी मेडिटेशन या माइंडफुल ब्रीथिंग आपको संतुलन में रखेगी।
रिश्ते
आपको थोड़ी चुप्पी या अकेले समय की जरूरत महसूस हो सकती है। अगर कोई आपकी चुप्पी को गलत समझे, तो शांत और नरमी से बात करें। साफ समझाने से भावनात्मक दूरी नहीं बनेगी। यह सप्ताह आत्म-चिकित्सा का भी है, आप समझ पाएंगे कि दिल को सच में क्या चाहिए।
जन्मांक 8 (8, 17, 26)
करियर
इस हफ्ते आपका ध्यान पैसों, काम की व्यवस्था और करियर की बढ़त पर रहेगा। लंबी अवधि की योजना, निवेश से जुड़ी बातचीत और अनुशासित मेहनत के लिए समय अनुकूल है। वरिष्ठ लोग आपके धैर्य की परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन निरंतरता आपको अपनी काबिलियत साबित करने में मदद करेगी। छोटे-छोटे कदम आगे चलकर बड़े और स्थायी नतीजे देंगे।
स्वास्थ्य
नींद, पाचन और दिनचर्या का ध्यान रखें। हल्की कसरत या टहलना तनाव को संतुलित करने और मानसिक स्पष्टता बनाए रखने में मदद करेगा।
रिश्ते
आपकी सीधी बात किसी को थोड़ी कड़ी लग सकती है। इसलिए बोलते समय नरमी रखें। शांत और संतुलित रवैया अपनाने से जुड़ाव बेहतर होगा। इस सप्ताह किसी रिश्ते या भावनात्मक स्थिति को लेकर कोई अहम फैसला भी ले सकते हैं।
जन्मांक 9 (9, 18, 27)
करियर
यह सप्ताह अधूरे कामों को पूरा करने में सहायक रहेगा। आप पुराने कार्य समाप्त कर सकते हैं, रुके हुए मामलों को सुलझा सकते हैं या किसी उलझन भरी स्थिति में साफ समझ पा सकते हैं। किसी सहकर्मी या वरिष्ठ का सहयोग मिलेगा, जिससे काम सही तरीके से समेट पाना आसान होगा। पुराने और अब बेकार हो चुके प्लान छोड़ने पर कोई नया अवसर भी सामने आ सकता है।
स्वास्थ्य
मन और शरीर के संतुलन पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। गुस्सा, तनाव या भावनात्मक थकावट से बचने की कोशिश करें। गहरी सांस लेने के अभ्यास या लंबी सैर आपके मन और शरीर को शांत रखने में मदद करेंगे।
रिश्ते
कोई भावनात्मक पल आपको साफ समझ देगा। आप पुराने दुख या मन का बोझ हल्का कर पाएंगे। यह सप्ताह भावनात्मक उपचार, माफी और खुलकर बात करने का है। सिंगल लोग मानसिक रूप से नई शुरुआत के लिए खुद को तैयार महसूस कर सकते हैं।
