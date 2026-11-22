भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 23 से 29 नवंबर 2026 का यह सप्ताह आपके जीवन में रचनात्मकता, संवाद, नए अवसरों और रिश्तों में स्पष्टता लाने के खास संकेत लेकर आया है। यह वर्ष का 48वां सप्ताह है और इसका मूलांक 3 बनता है। अंक 4 व्यवस्था और ठोस आधार की प्रेरणा देता है, जबकि अंक 8 आर्थिक समझ, अधिकार और भौतिक प्रगति से जुड़ा है। इन दोनों के मेल से बना अंक 3 आपको अपने विचार खुलकर रखने, नई चीजें सीखने और लोगों से जुड़ने की ऊर्जा देता है। शिक्षण, लेखन, मीडिया, मार्केटिंग, कला और व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह समय काफी मददगार रह सकता है। खर्चों पर समझदारी से नजर रखते हुए आगे बढ़ें और बातचीत में स्पष्टता बनाए रखें। आइए जानते हैं कि 1 से 9 तक सभी मूलांक वालों के लिए यह सप्ताह क्या खास लेकर आया है।

मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28) करियर: इस सप्ताह आप अपनी बातें ज्यादा आत्मविश्वास के साथ रख पाएंगे। फैसले लेने या लोगों से सीधे संवाद वाले कामों में आपकी पहल नजर आएगी। प्रचार, संपर्क बढ़ाने और संभावित साथियों से बातचीत में लाभ मिल सकता है, बस खर्चों पर संतुलन रखें।

स्वास्थ्य: जोश के चलते काम का बोझ ज्यादा हो सकता है, पर खुद को जरूरत से ज्यादा न थकाएं। नियमित दिनचर्या, हल्की शारीरिक सक्रियता और पूरी नींद से दिनभर ऊर्जा बनी रहेगी। रिश्ते: आपका आत्मविश्वास लोगों का ध्यान खींचेगा, पर रिश्तों में दोनों तरफ से जुड़ाव जरूरी है। अविवाहित लोगों को सामाजिक या कामकाजी मेलजोल में दिलचस्प व्यक्ति मिल सकता है। जीवनसाथी के साथ सार्थक बातचीत के लिए समय निकालें। क्या करें: अपने विचार खुलकर रखें और जीवनसाथी के साथ सार्थक बातचीत के लिए समय निकालें। क्या न करें: अहंकार दिखाने, हावी होने, बेवजह बहस करने और पारिवारिक जिम्मेदारियों को अनदेखा करने से बचें। शुभ अंक: 1, 3, 10 शुभ रंग: लाल, पीला मूलांक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29) करियर: अंक 3 की रचनात्मक ऊर्जा से मन में दबे विचार बाहर आ पाएंगे। चर्चाओं, टीमवर्क, प्रस्तुति और संपर्क बढ़ाने के लिए यह सप्ताह अच्छा है। रचनात्मक क्षेत्र में काम करने वालों को प्रोत्साहन भरी प्रतिक्रिया मिल सकती है और आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी।

स्वास्थ्य: काम का दबाव बढ़ने पर भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ सकती है। आराम के लिए समय निकालें, हाथ से निकलने वाली बातों पर ज्यादा न सोचें, हल्की कसरत करें और सोने का समय नियमित रखें। रिश्ते: इस सप्ताह बातचीत बेहद अहम रहेगी। जीवनसाथी या परिवार के साथ कोई गलतफहमी है तो ईमानदार चर्चा से माहौल साफ हो सकता है। अविवाहित लोग इरादे समझे बिना भावनात्मक जुड़ाव न बढ़ाएं और रिश्ते को स्वाभाविक समय दें। क्या करें: ईमानदार बातचीत से गलतफहमी दूर करें और रिश्तों को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने दें। क्या न करें: अधिक सोचने, भावनात्मक निर्भरता, अनिश्चितता और बिना कहे मन की बात समझे जाने की उम्मीद से बचें। शुभ अंक: 2, 3, 11 शुभ रंग: सफेद, पीच मूलांक 3 (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30) करियर: साप्ताहिक अंक 3 आपके मूलांक से मेल खाता है, जिससे संवाद, रचनात्मकता और दूसरों को प्रेरित करने का असर तेज रहेगा। लेखक, शिक्षक, सलाहकार, उद्यमी और मीडिया से जुड़े लोगों को विचार रखने व अवसर परखने का अच्छा मौका मिलेगा।

स्वास्थ्य: उत्साह के चलते लगातार भागदौड़ रह सकती है, पर मानसिक आराम भी जरूरी है। खाने-पीने की अनियमित आदतों से बचें और काम के चक्कर में नींद से समझौता न करें। रिश्ते: आपका हंसमुख और खुलकर बात करने वाला स्वभाव निजी रिश्तों में मिठास लाएगा। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने या छोटी सैर की योजना बन सकती है। अविवाहित लोग अपनी बातचीत और आत्मविश्वास से ध्यान आकर्षित कर सकते हैं।

क्या करें: नए अवसरों को परखें और अपनों के साथ अच्छा समय बिताने की योजना बनाएं। क्या न करें: अति आत्मविश्वास, बेवजह के खर्च, अवास्तविक उम्मीदों और बिना योजना के वादे करने से बचें। शुभ अंक: 3, 12, 21 शुभ रंग: पीला, क्रीम मूलांक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31) करियर: यह सप्ताह आपको तयशुदा तरीके से आगे बढ़कर विचारों में थोड़ी खुलापन लाने के लिए प्रेरित करता है। संपर्कों, चर्चाओं या साझे कामों से अवसर मिल सकते हैं। प्रचार, ग्राहकों से संवाद और पहचान बनाने पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य: जिम्मेदारियों पर लगातार ध्यान देने से बेवजह का मानसिक दबाव बन सकता है। मन को शांत करने वाली आदतें जोड़ें, समय पर भोजन करें, शरीर को चलाएं और पर्याप्त आराम लें। रिश्ते: कई बार आप शब्दों के बजाय मदद करके अपना प्यार दिखाते हैं। जीवनसाथी या परिवार को थोड़ा अतिरिक्त समय दें और मतभेद के समय अड़ियल रुख न अपनाएं। क्या करें: कामकाजी पहचान बढ़ाएं और मतभेद के समय अपनों को थोड़ा अतिरिक्त समय दें। क्या न करें: जिद करने, अड़ियल रहने, नकारात्मक सोच रखने, कड़ी आलोचना और नए सुझावों के विरोध से बचें। शुभ अंक: 3, 4, 12 शुभ रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू, हरा मूलांक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23) करियर: संवाद और नए संपर्क इस सप्ताह आपके काम में बड़ा सहारा बनेंगे। तेजी से तालमेल बैठाने और अलग-अलग लोगों से जुड़ने से नए अवसर मिलेंगे। बिक्री, मार्केटिंग, संवाद और नए कामों से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल है।

स्वास्थ्य: सक्रिय दिमाग के चलते दिनचर्या में एकरूपता बनाए रखना कठिन लग सकता है। बेवजह की बातों और स्क्रीन के ज्यादा इस्तेमाल से बचें। टहलने, गहरी सांस लेने और तय समय पर सोने से संतुलन मिलेगा। रिश्ते: मिलनसार स्वभाव से सामाजिक दायरा बढ़ेगा, पर सिर्फ बाहर की मेलजोल में उलझकर करीबी रिश्तों को न भूलें। अविवाहित लोगों की दिलचस्प बातचीत हो सकती है या नया आकर्षण बन सकता है। क्या करें: नए संपर्कों का सही लाभ उठाएं और करीबी रिश्तों को पूरा समय दें। क्या न करें: जल्दबाजी में फैसले लेने, बेवजह जोखिम उठाने, लापरवाह खर्च और कठिन वादे करने से बचें। शुभ अंक: 3, 5, 14 शुभ रंग: हरा, पीला मूलांक 6 (जन्म तिथि: 6, 15, 24) करियर: इस सप्ताह रचनात्मक हुनर और लोगों को साथ लेकर चलने की आदत काम आएगी। सौंदर्य, फैशन, आतिथ्य, शिक्षा, परामर्श और कला से जुड़े लोगों को बेहतर बातचीत व संपर्कों से लाभ मिल सकता है।

स्वास्थ्य: एक साथ कई जिम्मेदारियां संभालते हुए अपनी सेहत को पीछे न छोड़ें। आराम करने, शरीर को सक्रिय रखने और मन को खुशी देने वाली चीजों के लिए समय जरूर निकालें। रिश्ते: प्यार, अपनापन और भावनाओं को जताने पर इस सप्ताह खास ध्यान रहेगा। जीवनसाथी के साथ कुछ खास करने या परिवार के साथ समय बिताने का मन होगा। अविवाहित लोग समान सोच वाले व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं।

क्या करें: अपनी सेहत का ध्यान रखें और परिवार के साथ समय बिताने का अवसर बनाएं। क्या न करें: जरूरत से ज्यादा सुरक्षात्मक होने, भावनात्मक उम्मीदों, दखलंदाजी और विलासिता पर फालतू खर्च से बचें। शुभ अंक: 3, 6, 15 शुभ रंग: गुलाबी, सफेद मूलांक 7 (जन्म तिथि: 7, 16, 25) करियर: अंक 3 की बाहर निकलने वाली ऊर्जा आपको अपना ज्ञान साझा करने और समान सोच वालों से जुड़ने के लिए प्रेरित करेगी। शोध, परामर्श, शिक्षण, आध्यात्म या बारीक काम से जुड़े लोगों को विचार रखने का मौका मिलेगा।

स्वास्थ्य: विचार सजाने के लिए अकेले रहने का मन हो सकता है। एकांत अच्छा है, पर दबाव में खुद को पूरी तरह अलग न करें। बाहर टहलने, ध्यान करने और संतुलित दिनचर्या से सेहत सधी रहेगी। रिश्ते: इस सप्ताह विचार रखना आसान रहेगा, पर भावनात्मक रूप से खुलने में थोड़ा प्रयास करना होगा। अविवाहित लोग जल्दबाजी के बजाय बौद्धिक और भावनात्मक तालमेल पर ध्यान दें। क्या करें: अपना ज्ञान साझा करें और दबाव में खुद को अलग न करें। क्या न करें: खुद को अलग-थलग करने, जरूरत से ज्यादा सोचने, शक करने और भावनात्मक दूरी से बचें। शुभ अंक: 3, 7, 16 शुभ रंग: लैवेंडर, पीला मूलांक 8 (जन्म तिथि: 8, 17, 26) करियर: यह सप्ताह काम की प्रगति, व्यापारिक बातचीत और आर्थिक योजना पर ध्यान दिलाता है। आगे बढ़ने की लगन नए रास्ते खोलेगी, पर सफलता इस बात पर टिकी है कि आप दूसरों से कितनी साफ बात और तालमेल रखते हैं।

स्वास्थ्य: काम की जिम्मेदारियों से व्यस्तता रह सकती है, इसलिए काम और निजी जीवन में संतुलन बनाएं। शारीरिक थकान को नजरअंदाज न करें। नियमित सक्रियता, पूरा आराम और अनुशासित दिनचर्या से ऊर्जा बनी रहेगी। रिश्ते: भावनात्मक बातचीत पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत रहेगी। काम के तनाव को निजी चर्चाओं पर असर न डालने दें। अविवाहित लोग संभावित साथी में स्थिरता, सच्चाई और भरोसे को महत्व दें। क्या करें: आर्थिक योजनाओं को परखें और काम के तनाव को निजी बातचीत से दूर रखें। क्या न करें: काम में डूबे रहने, नियंत्रण रखने, आर्थिक जोखिम लेने और निजी रिश्तों को अनदेखा करने से बचें। शुभ अंक: 3, 8, 17 शुभ रंग: नेवी ब्लू, बैंगनी मूलांक 9 (जन्म तिथि: 9, 18, 27) करियर: दृढ़ता और आगे बढ़कर कदम उठाने की आदत से इस सप्ताह काम आगे बढ़ेगा। अंक 3 की प्रेरणा से काम के साथ बातचीत और रचनात्मक सोच जोड़ें। विचार रखने, चर्चाओं में भाग लेने और साझे अवसरों को परखने से लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य: ऊर्जावान स्वभाव से व्यस्तता रह सकती है, पर ज्यादा थकान शरीर और मन दोनों को पस्त कर सकती है। आराम के लिए समय निकालें और दूसरों की समस्याएं अपने सिर न लें। रिश्ते: धैर्य और सोच-समझकर की गई बातचीत निजी रिश्तों को बेहतर बनाएगी। जीवनसाथी के साथ एक-दूसरे की उम्मीदों को समझने का प्रयास करें। अविवाहित लोगों की सामाजिक मेलजोल में किसी खास से मुलाकात हो सकती है, पर कदम धीरे बढ़ाएं।