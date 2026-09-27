ऑफिस में 'आस्तीन का सांप' होते हैं ये 2 मूलांक, पलक झपकते ही चुरा लेते हैं आपके काम का पूरा क्रेडिट

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वर्कप्लेस पर आगे बढ़कर अपनी एक अलग पहचान भला कौन नहीं बनाना चाहता है? इसके लिए हम सभी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमारी मेहनत तब बेकार हो जाती है जब काम का क्रेडिट कोई और ले जाता है।

मान लीजिए आपने बहुत ज्यादा मेहनत करके कोई प्रेजेंटेशन तैयार की और आपका ही कोई कलीग उसे बॉस के सामने ऐसे प्रेजेंट करे जैसे पूरी मेहनत उसकी है। आपमें से कई लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता होगा। ऑफिस में कई ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के काम का क्रेडिट लेकर ही आगे बढ़ते हैं और सामने वाले को आगे बढ़ने से रोकते हैं। इनके पीछे का कारण इनके मूलांक का प्रभाव भी हो सकता है। आइए आपको बताते हैं कुछ ऐसे ही मूलांकों के बारे में जो दूसरों के काम का क्रेडिट खुद लेकर ऑफिस में अपनी अलग पहचान बना लेते हैं। मूलांक-3 मूलांक 3 उन लोगों का होता है जिसका जन्म किसी भी महीने की 03, 12, 21 या 30 तारीख को होता है। ये लोग जन्म से ही महत्वाकांक्षी होते हैं और हमेशा दूसरों से आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं।

इन लोगों को कभी भी यह पसंद नहीं आता है कि वर्कप्लेस या किसी और जगह इनसे कोई आगे बढ़े। इसके लिए ये अपनी पूरी मेहनत भी करते हैं। ये लोग बोलने में बहुत माहिर होते हैं और कई बार सामने वाले को तीखे शब्द भी बोले देते हैं।

इनके स्वामी ग्रह बृहस्पति हैं जिसके प्रभाव से इनका स्वभाव हमेशा लीडर बनने का होता है, फिर चाहे किसी और के काम का क्रेडिट ही खुद क्यों न लेना पड़े ये पीछे नहीं हटते हैं। कई बार ये खुद आगे बढ़ने के लिए सामने वाले की मेहनत पर भी अपनी मुहर लगा सकते हैं और बॉस के सामने अपनी अच्छी छवि बना लेते हैं।

मूलांक-4 ये वो मूलांक है जिसका स्वामी ग्रह राहु को माना जाता है। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 4 होता है। अपने स्वामी ग्रह के प्रभाव से इस मूलांक के लोग बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं और हर हाल में अपनी जिद पूरी करने के बारे में सोचते हैं। चाहे वर्कप्लेस हो या अन्य कोई स्थान ये हमेशा एक अच्छा नेता बनना चाहते हैं। हालांकि, आगे बढ़ने के लिए अगर किसी और की मेहनत को अपना नाम देना हो, तो ये उससे भी नहीं चूकते हैं। राहु के प्रभाव की वजह से इनमें कई बार कुछ बुरी आदतें भी आ सकती हैं और वर्कप्लेस में पॉलिटिक्स या चुगली करते हुए ये आगे बढ़ते हैं।