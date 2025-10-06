Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा की रात से इन लोगों की बदलेगी तकदीर, पैसों की किल्लत होगी दूर

ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक कहा जाता है। कुडंली में चंद्रमा मजबूत होने से जातक को सभी प्रकार के शुभ कामों में सिद्धि और सफलता मिलती है। धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा करने से कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है। शरद पूर्णिमा की रात (Sharad Purnima 2025) मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, सोमवार 06 अक्टूबर यानी आज शरद पूर्णिमा है। इस शुभ अवसर पर धन की देवी मां लक्ष्मी की भक्ति भाव से पूजा की जा रही है। साथ ही दान-पुण्य भी किया जा रहा है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा सोलह कलाओं से पूर्ण होता है। चंद्रमा की रोशनी से अमृत समान ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसके लिए चांद की रोशनी में खीर रखी जाती है।

ज्योतिषियों की मानें तो शरद पूर्णिमा की रात कई जातकों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। इन लोगों पर धन की देवी मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसेगी। उनकी कृपा से धन की परेशानी दूर होगी। साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। आइए, इन जातकों के बारे में जानते हैं-