भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। नवंबर का यह सप्ताह आपके जीवन में पिछले दौर की कई महत्वपूर्ण सीखों को समेटने, अधूरे कामों को पूरा करने और पुरानी बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का एक बहुत ही सुंदर अवसर लेकर आ रहा है। इस सप्ताह के अंक ज्योतिषीय प्रभाव के अनुसार, यह समय केवल नई दौड़ लगाने का नहीं, बल्कि अपने अब तक के अनुभवों से सीख लेकर खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाने का है। काम के क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को सही दिशा देना, वित्त से जुड़े मामलों को व्यवस्थित करना और अपने निजी रिश्तों में अधिक संवेदनशीलता और अपनापन लाना बेहद जरूरी होगा। इस सप्ताह आप जितनी शांति, समझदारी और संतुलन से हर कदम उठाएंगे, आपको आने वाले समय में उतने ही बेहतरीन परिणाम मिलेंगे।

मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28) करियर: इस सप्ताह आपको अपनी प्राथमिकताओं पर फिर से गौर करने की जरूरत है। आपकी स्वाभाविक कार्यकुशलता किसी लंबे समय से रुके हुए प्रोजेक्ट को उसके अंतिम चरण तक पहुंचाने में पूरी मदद करेगी। यदि किसी काम में देरी हो रही है, तो निराश होने के बजाय अपनी कार्यशैली को और अधिक मजबूत करने पर पूरा ध्यान दें।

स्वास्थ्य: आपकी पक्की लगन आपको बिना थके लगातार काम करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन शरीर को विश्राम की भी उतनी ही जरूरत है। अपनी दिनचर्या में हल्के व्यायाम, सही समय पर पौष्टिक भोजन और पर्याप्त नींद को जरूर शामिल करें ताकि आपका स्वास्थ्य हमेशा दुरुस्त बना रहे और ऊर्जा बनी रहे।

रिश्ते: आपको यह एहसास होगा कि हर मुश्किल का सामना अकेले करना ही जरूरी नहीं है। अपने जीवनसाथी या परिवार के लोगों की बातें ध्यान से सुनें और उन्हें अपनी भावनाएं व्यक्त करने का पूरा मौका दें। यदि कोई पुरानी अनबन चल रही है, तो शांत मन से बातचीत करके उसे आसानी से सुलझाएं।

क्या करें: अपने रुके हुए जरूरी कामों को पूरी मेहनत से पूरा करें। क्या न करें: काम की गति धीमी होने पर अपना सब्र बिल्कुल न खोएं। शुभ अंक: 1 शुभ रंग: लाल मूलांक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29) करियर: आपकी सूझबूझ और लोगों की भावनाओं को समझने की खूबी इस सप्ताह पेशेवर मामलों में बहुत काम आएगी। अकेले सब कुछ संभालने के बजाय टीम के साथ मिलकर काम करना और आपसी बातचीत से रास्ते निकालना बेहतर रहेगा। किसी सहकर्मी की अलग राय का भी सम्मान करें।

स्वास्थ्य: आप अपने आस-पास के लोगों की भावनाओं और उम्मीदों से बहुत जल्दी प्रभावित हो सकते हैं। मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए अपनी सीमाएं तय करें और काम के बीच में नियमित रूप से छोटे-छोटे विश्राम लें। शाम के समय शांत माहौल में रहने से आपका मन तरोताजा रहेगा।

रिश्ते: भावनात्मक सुरक्षा इस सप्ताह आपके लिए सबसे अहम विषय रहेगा। आप अपने अपनों से थोड़े प्यार और दिलासे की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन अपनी बात खुलकर कहें। चुप रहने के बजाय अपनी जरूरतें अपनों को बताएं ताकि वे आपकी भावनाओं को ठीक से समझ सकें और साथ दे सकें।

क्या करें: कठिन परिस्थितियों में भी अपनों के साथ आपसी तालमेल बनाकर रखें। क्या न करें: अपनी बात मनवाने के लिए दूसरों पर कभी भी दबाव न बनाएं। शुभ अंक: 2 शुभ रंग: सफेद मूलांक 3 (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30) करियर: आपकी रचनात्मकता और बातचीत करने का हुनर इस सप्ताह आपके बिखरे हुए विचारों को सही आकार देने में मदद करेगा। जो लोग लेखन, शिक्षण, सलाहकार या किसी भी रचनात्मक कार्य से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय अपने अटके हुए प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का सबसे अच्छा अवसर है।

स्वास्थ्य: लगातार व्यस्त रहने के कारण आप मानसिक रूप से भारीपन या थकावट महसूस कर सकते हैं। फालतू की बातों से दूरी बनाएं और सोने का एक पक्का समय तय करें। हालांकि रचनात्मक कार्यों में मन लगाना अच्छा है, लेकिन शरीर को पूरा आराम देना भी उतना ही जरूरी है।

रिश्ते: आपका हंसमुख स्वभाव घर का माहौल खुशनुमा रखेगा, लेकिन किसी करीबी को इस समय आपकी गंभीर बातचीत और साथ की जरूरत हो सकती है। बिना तुरंत कोई सलाह दिए उनकी बात सुनें। यदि अनजाने में किसी का दिल दुखाया है, तो खुलकर माफी मांगने में बिल्कुल संकोच न करें।

क्या करें: अपने सभी अधूरे और पेंडिंग पड़े कामों की सूची बनाकर पूरा करें। क्या न करें: अपनी ऊर्जा को एक साथ बहुत सारे कामों में बिल्कुल न बिखेरें। शुभ अंक: 3 शुभ रंग: पीला मूलांक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31) करियर: अनुशासन और बदलती परिस्थितियों के साथ खुद को ढालने की खूबी इस सप्ताह आपके कई पुराने अटके हुए कामों को पूरा करवाएगी। आपको अपनी किसी पुरानी योजना की दोबारा जांच करनी पड़ सकती है या किसी पेशेवर अड़चन को दूर करने के बाद ही आगे बढ़ना होगा।

स्वास्थ्य: आपकी व्यावहारिक आदतें कई बार आपको अपनी पुरानी जीवनशैली बदलने से रोकती हैं, भले ही वह अब आपके लिए सही न हो। अपनी दिनचर्या में थोड़ा बदलाव करें ताकि शरीर और मन को पर्याप्त आराम मिल सके। केवल यह सोचकर सारी जिम्मेदारी खुद पर न लें कि सब कुछ आप पर ही टिका है।

रिश्ते: आप हर समस्या का कोई व्यावहारिक हल चाहते हैं, लेकिन पारिवारिक मामलों में तर्कों के बजाय थोड़ा सब्र और प्यार दिखाने की जरूरत होती है। यदि घर का कोई सदस्य किसी बात से परेशान है, तो अपनी बात रखने से पहले उनकी बात को पूरे धैर्य के साथ सुनें।

क्या करें: पुरानी गलतियों को सुधारकर अपने काम को नए सिरे से व्यवस्थित करें। क्या न करें:अपनी योजनाओं में किसी भी तरह के बदलाव का बिना सोचे-समझे विरोध न करें। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य। शुभ अंक: 4 शुभ रंग: हरा मूलांक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23) करियर: इस सप्ताह आपको थोड़ा धीमे चलकर अपने करियर के फैसलों पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। आपकी नएपन की तलाश अच्छी है, लेकिन बार-बार दिशा बदलने से आपको मनचाहा परिणाम नहीं मिलेगा। हर नए मौके के पीछे भागने के बजाय किसी एक काम को पूरी लगन से पूरा करें।

स्वास्थ्य: आपका दिमाग हर समय चलता रहता है, भले ही आपके शरीर को विश्राम की आवश्यकता हो। अपने काम, सामाजिक जीवन और निजी समय के बीच एक सही तालमेल बनाएं। रात के समय फोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल कम करें और समय पर भोजन करके अपनी सेहत को मजबूत रखें।

रिश्ते: आपकी आजादी की चाहत कई बार अपनों से आपकी दूरी बढ़ा सकती है। इस सप्ताह अपने छोटे-छोटे अच्छे कामों से यह साबित करें कि आप अपनों की परवाह करते हैं। यदि किसी रिश्ते में उलझन चल रही है, तो गुस्से में आकर कोई भी अचानक या बड़ा फैसला लेने से बचें।

क्या करें: अपने हर काम में निरंतरता बनाए रखते हुए उसे समय पर पूरा करें। क्या न करें: केवल बोरियत महसूस होने पर अचानक कोई गलत या बड़ा फैसला न लें। शुभ अंक: 5 शुभ रंग: फिरोजी मूलांक 6 (जन्म तिथि: 6, 15, 24) करियर: इस सप्ताह आपके परिवार और काम से जुड़ी जिम्मेदारियों के बीच एक सही संतुलन बनाने की बेहद जरूरत होगी। आप किसी महत्वपूर्ण काम को पूरा करने या लंबे समय से चली आ रही किसी अड़चन को दूर करने में सफल रहेंगे, लेकिन हर किसी की समस्या को अकेले सुलझाने का ठेका न लें।

स्वास्थ्य: दूसरों की देखभाल करना अच्छी बात है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप अपनी सेहत की पूरी तरह अनदेखी कर दें। अपने लिए समय निकालें, अपनी पसंद के काम करें और ऐसी जीवनशैली अपनाएं जो आपको अंदर से तरोताजा रखे। अपने निजी आराम के लिए वक्त निकालने में कोई गिल्ट महसूस न करें।

रिश्ते: जीवनसाथी और परिवार के साथ मिलकर घर की जिम्मेदारियों को बांटने पर चर्चा करें ताकि काम का बोझ किसी एक पर न आए। जो लोग अकेले हैं, वे इस दौरान अपने दिल की गहराइयों को समझ सकते हैं कि उन्हें अपने साथी में वास्तव में क्या खूबियां चाहिए।

क्या करें: अपनी जिम्मेदारियों और निजी आराम के बीच एक सुंदर संतुलन बनाकर रखें। क्या न करें: सबको खुश रखने की कोशिश में खुद को मानसिक रूप से पूरी तरह न थकाएं। शुभ अंक: 6 शुभ रंग: गुलाबी मूलांक 7 (जन्म तिथि: 7, 16, 25) करियर: आपकी गहरी सोच और परखने की क्षमता इस सप्ताह आपको यह समझने में मदद करेगी कि कौन सा काम आपके लिए फायदेमंद है और किसे अब छोड़ देना चाहिए। शोध, पढ़ाई, लेखन और विशेष कौशल वाले कार्यों में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलने की पूरी संभावना है।

स्वास्थ्य: इस सप्ताह आपका झुकाव एकांत और शांति की तरफ अधिक रहेगा। अकेले समय बिताने से आपके विचार सुलझेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप उन लोगों से बिल्कुल कट जाएं जो आपकी परवाह करते हैं। हल्की सैर, समय पर नींद और अपनों से अच्छी बातचीत आपके मन को शांत रखेगी।

रिश्ते: आप आम बातचीत के मुकाबले किसी के साथ गहरे और सार्थक संवाद करना ज्यादा पसंद करेंगे। यह बात हमेशा याद रखें कि हर खामोशी का कोई बुरा मतलब नहीं होता और न ही हर छोटी-सी असहमति पर खुद को रिश्तों से दूर करना सही है। अपनों के साथ अपने दिल की बात साझा करें।

क्या करें: अपने महत्वपूर्ण कार्यों में पूरी एकाग्रता और धैर्य के साथ आगे बढ़ें। क्या न करें: किसी भी बात को बहुत अधिक सोच-सोचकर खुद को मानसिक रूप से परेशान न करें। शुभ अंक: 7 शुभ रंग: जामुनी मूलांक 8 (जन्म तिथि: 8, 17, 26) करियर: इस सप्ताह आपको अपनी बड़ी इच्छाओं और उन्हें पूरा करने के व्यावहारिक तरीकों के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। अपने लंबे समय के लक्ष्यों, अटके हुए पैसों और भविष्य की योजनाओं की दोबारा समीक्षा करें। केवल अपना अधिकार या श्रेष्ठता साबित करने के चक्कर में आकर कोई भी जल्दबाजी भरा फैसला न लें।

स्वास्थ्य: सफलता पाने की आपकी लगातार दौड़ कई बार आपको आराम करने का मौका नहीं देती। यह बात हमेशा ध्यान रखें कि केवल धन कमाना या नाम कमाना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि एक स्थिर दिनचर्या और पूरी नींद भी लंबी सफलता का सबसे बड़ा हिस्सा होती है। अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें।

रिश्ते: आपके करीब बैठा कोई इंसान आपसे थोड़े अधिक प्यार, सब्र और अपनापन की उम्मीद कर रहा है। यदि कोई पुरानी बात फिर से सामने आए, तो यह साबित करने की कोशिश न करें कि कौन सही था, बल्कि समस्या का शांति से हल निकालें। मानसिक परिपक्वता ही आपके रिश्तों की असली ताकत है।

क्या करें: अपने धन के प्रबंधन और भविष्य की योजनाओं की सही से समीक्षा करें। क्या न करें: काम के तनाव और अहंकार को अपने रिश्तों पर कभी भी हावी न होने दें। शुभ अंक: 8 शुभ रंग: गहरा नीला मूलांक 9 (जन्म तिथि: 9, 18, 27) करियर: इस सप्ताह के अंक ज्योतिषीय प्रभाव आपके अपने मूलांक से पूरी तरह मेल खाते हैं, जिससे आपको हर काम को पूरा करने और जिम्मेदारी निभाने में बहुत मदद मिलेगी। पैसों के मामलों में समझदारी से सीमाएं तय करें और बिना सोचे-समझे किसी को भी उधार देने से बचें।

स्वास्थ्य: आप हमेशा ऊर्जावान रहकर हर काम तुरंत पूरा करना चाहते हैं, लेकिन लगातार खुद को दबाव में रखने से आप जल्दी थक सकते हैं। अपने शरीर को तनाव मुक्त रखने के लिए थोड़ा समय विश्राम और मनपसंद गतिविधियों के लिए निकालें ताकि आपकी शारीरिक ऊर्जा हमेशा बनी रहे।

रिश्ते: इस सप्ताह क्षमा करना और दिल से बड़ा होना आपके रिश्तों के लिए बहुत जरूरी रहेगा। किसी पुरानी गलतफहमी को हमेशा के लिए खत्म करने या किसी कठिन रिश्ते को नए और समझदारी भरे नजरिए से देखने का बहुत अच्छा मौका है। अपनों के साथ अपने संबंध और अधिक मधुर बनाएं।