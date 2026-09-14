सच्चे प्यार की मिसाल होते हैं ये 2 मूलांक वाले लोग, पार्टनर का हर कदम पर देते हैं साथ

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में अंक ज्योतिष को बहुत महत्व दिया गया है। व्यक्ति की जन्मतिथि के आधार पर मूलांक तय होता है। मूलांक की मदद से व्यक्ति के स्वभाव, भविष्य और जीवन के कई खास रहस्यों के बारे में पता लगाया जा सकता है। अंक ज्योतिष के अनुसार, 2 मूलांक ऐसे हैं जो पार्टनर पर प्यार जताने में माहिर होते हैं।

ये लोग बिना किसी स्वार्थ के पूरी ईमानदारी से रिश्ता निभाते हैं और पार्टनर को जीवन में हमेशा खुश रखते हैं। आइए जानते हैं इन खास मूलांकों के बारे में। मूलांक 2 अंक ज्योतिष के अनुसार, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, तो उनका मूलांक 2 होता है। इस मूलांक के स्वामी ग्रह चंद्र देव हैं। इसलिए मूलांक 2 वालों पर चंद्र देव का प्रभाव अधिक रहता है। चंद्रमा के प्रभाव के कारण इन लोगों का स्वभाव बहुत शांत, कोमल और संवेदनशील होता है। ये लोग अपने पार्टनर की बात बिना कहे समझ लेते हैं और जीवन में हमेशा सच्चा प्यार निभाते हैं। ये हर कठिन समय में पार्टनर का साथ देते हैं और उन्हें कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होने देते।

मूलांक 6 अंक ज्योतिष के अनुसार, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, तो उनका मूलांक 6 होता है। इस मूलांक के स्वामी ग्रह शुक्र देव हैं। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, भौतिक सुखों और आकर्षण का कारक माना जाता है। शुक्र देव के प्रभाव के कारण मूलांक 6 वाले लोग रोमांटिक और रिश्तों के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। ये लोग रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। साथ ही ये अपने वैवाहिक जीवन में कभी खटास नहीं आने देते और पार्टनर को हमेशा खुश रखते हैं।