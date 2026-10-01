अपने मूलांक से जानें अक्टूबर महीने का 'गुड लक कोड', ये खास रंग खोलेंगे तरक्की के बंद दरवाजे

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अक्टूबर का महीना आ चुका है। अब साल खत्म होने में 2 महीने और बचे हैं। लेकिन, फिर भी हर महीने आप सफलता पाने की कोशिश और उम्मीद नहीं छोड़ते। आपके जीवन में नई ऊर्जा और सफलता आ सकती है, बस जरूरत है सही समय पर सही कदम उठाने की।

न्यूमरोलॉजी यानी अंकशास्त्र में शुभ रंगों और तारीखों का विशेष महत्व है। एस्ट्रोपत्री की ज्योतिषी रजनी गुप्ता के अनुसार, अगर आप इस महीने अपने मूलांक के हिसाब से भाग्यशाली रंगों और तारीखों का ध्यान रखकर कोई भी नया या जरूरी काम शुरू करते हैं, तो आपकी बंद किस्मत का ताला खुल सकता है और सफलता के योग प्रबल होते हैं। आइए जानते हैं मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए अक्टूबर महीने का लकी कलर और गुड लक डेट्स की पूरी लिस्ट।

मूलांक 1: किसी भी महीने की 1, 10, 19, 28 को जन्मे लोगों का मूलांक 1 होता है। इस महीने आपके लिए पीला और नारंगी रंग बहुत भाग्यशाली रहेगा। आपकी शुभ तिथियां 3, 12, 21 और 30 हैं।

मूलांक 2: अगर आप किसी भी महीने की 2, 11, 20, 29 को जन्मे लोगों का मूलांक 2 है। अक्टूबर में आपको हल्के नीले रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। आपकी शुभ तिथियां 4, 13 और 31 हैं।

मूलांक 3: जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30 को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 3 है। इस महीने आपके लिए हरा रंग सबसे ज्यादा शुभ रहेगा। आपकी भाग्यशाली तिथियां 5, 14 और 23 हैं।

मूलांक 4: किसी भी महीने की 4, 13, 22, 31 को पैदा हुए लोग मूलांक 4 के कहलाते हैं। आपके लिए इस महीने गुलाबी और सफेद रंग अनुकूल रहेगा। आपकी शुभ तिथियां 6, 15 और 24 हैं।

मूलांक 5: जन्म तिथि: 5, 14, 23)को जन्म लेने वाले लोग मूलांक 5 के कहलाते हैं। अक्टूबर महीने में आपका शुभ रंग हल्का ग्रे है। आपकी लकी तिथियां 7, 16 और 25 हैं।

मूलांक 6: अगर आप किसी भी महीने की 6, 15, 24 तारीख को जन्मे हैं तो इस महीने आपका शुभ रंग गहरा नीला रहेगा। आपकी भाग्यशाली तिथियां 8, 17 और 26 हैं।

मूलांक 7: अगर आप किसी भी महीने की 7, 16, 25 को जन्मे हैं तो अक्टूबर महीने में आपका लकी रंग लाल है। आपकी शुभ तिथियां 9, 18 और 27 हैं।

मूलांक 8: किसी भी महीने की 8, 17, 26 को जन्म लेने वाले लोगों के लिए इस महीने नारंगी और सुनहरा रंग उत्तम रहेगा। आपकी लकी तिथियां 1, 10, 19 और 28 हैं।

मूलांक 9: जन्म तिथि: 9, 18, 27 को जन्मे लोगों के लिए अक्टूबर में सफेद रंग भाग्यशाली रहेगा। आपकी शुभ तिथियां 2, 11, 20 और 29 हैं।

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