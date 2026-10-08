करियर में सफलता की पक्की गारंटी! अक्टूबर की इन तारीखों में अंक 1 का महा-प्रभाव खोलेगा किस्मत

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अक्टूबर का पूरा महीना हमेशा खास माना जाता है क्योंकि इसे मूलांक 1 माना जाता है और इसके ऊपर सूर्य का प्रभाव होता है क्योंकि मूलांक 1 का स्वामी ग्रह सूर्य होता है।

इसी वजह से अक्टूबर महीने की कुछ ऐसी तारीखें हैं जिनका अंक भी 1 है और इस वजह से जो व्यक्ति इन तारीखों में अपने किसी भी काम की शुरुआत करेगा या फिर नौकरी या बिजनेस की नई योजना बनाएगा उसे काम में सफलता है आशीर्वाद मिलेगा।

एस्ट्रोपत्री की अंक ज्योतिषी भानुप्रिया मिश्रा के अनुसार, अक्टूबर महीने की 4 तारीखें ऐसी हैं जिनके ऊपर अंक 1 का विशेष प्रभाव पड़ रहा है। यह समय नई योजनाओं, नए संकल्पों और अटके हुए कार्यों को गति देने के लिए अत्यंत अनुकूल माना जाता है। आइए जानें उन तारीखों और उसके प्रभाव के बारे में।

अक्टूबर की किन तारीखों में है अंक 1 का प्रभाव अगर हम अक्टूबर के पूरे महीने की बात करें, तो 01 अक्टूबर के अलावा 10, 19 और 28 तारीखें ऐसी हैं जिनमें सूर्य की ऊर्जा का पूर्ण प्रभाव दिख रहा है। इन सभी तारीखों का सिंगल नंबर 1 ही है। इसके कारण इन सभी तारीखों में आप जो काम शुरू करेंगे उनमें आपको सफलता ही मिलेगी।

अंक 1 के प्रभाव में अक्टूबर में कौन से कार्य होंगे शुभ अक्टूबर का पूरा महीना सूर्य की ऊर्जा से भरा हुआ है और इस दौरान यदि आप कोई भी काम करेंगे, तो इसके शुभ फल मिल सकते हैं। आइए आपको बताते हैं उस दौरान कौन से काम करने शुभ होंगे।

रणनीति और निर्णय अंक 1 की ऊर्जा संचालन, आत्म-विश्वास और पहल से जुड़ी मानी जाती है। इसलिए इन तिथियों पर महत्वपूर्ण निर्णयों पर विचार करना और अधूरे कार्यों को आगे बढ़ाना अत्यंत उपयोगी होता है। अगर आप कोई बड़ा निर्णय लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो इन्हीं तारीखों में करें जिससे आपके सफलता के शत प्रतिशत योग बन सकें।

नए कार्यों का शुभारंभ अक्टूबर की इन शिभ तिथियों पर नए विचारों, योजनाओं और संकल्पों पर काम शुरू करने के लिए यह समय श्रेष्ठ माना जा रहा है। आइए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सूर्य को ऊर्जा और सलफता का प्रतीक माना जाता है और इसी वजह से इस पूरे महीने को शुभारंभ का समय बताया जा रहा है।