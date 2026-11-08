साप्ताहिक अंक ज्योतिष: इस हफ्ते किस मूलांक को मिलेगा नया मौका, किसकी खुलेगी किस्मत, जानें शुभ अंक और शुभ रंग

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 9 नवंबर से 15 नवंबर 2026 तक का यह हफ्ता आपके जीवन में एक नई उमंग, नई ऊर्जा और अपनी प्राथमिकताओं को एक बेहतरीन दिशा देने का बहुत ही सुंदर अवसर लेकर आया है। यह हफ्ता आपको आगे बढ़कर नए फैसले लेने, अपने सपनों को नई उड़ान देने और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखने के लिए प्रेरित करता है। काम के क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को समझें और हर काम को पूरे आत्मविश्वास के साथ पूरा करें। पैसों के मामलों में अपने बजट पर ध्यान दें और भविष्य की सही योजना बनाएं। घर और परिवार के लोगों के साथ मिलकर चलने से आपके रिश्ते मजबूत होंगे और मन में शांति बनी रहेगी। यह हफ्ता आपको जीवन के हर कदम पर आगे बढ़ने का एक नया हौसला देगा और आपके सभी अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए नए रास्ते खोलेगा।

मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28) करियर: यह हफ्ता आपके मूलांक से पूरी तरह मेल खाता है, जिससे आपके भीतर आगे बढ़ने का जोश और नया उत्साह सबसे आगे रहेगा। कार्यक्षेत्र में खुद पहल करके किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेने या अपने विचार सबके सामने रखने के लिए समय बहुत उत्तम है। सही योजना के साथ आगे बढ़ने से आपको बेहतरीन परिणाम मिलेंगे।

स्वास्थ्य: अपने काम के प्रति आपका उत्साह आपको लगातार सक्रिय रखेगा, लेकिन हर समय काम में जुटे रहने से आप अंदर से थक सकते हैं। अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें, समय पर भोजन करें और अपने शरीर को पूरी नींद व विश्राम दें ताकि ताजगी बनी रहे।

रिश्ते: आप अपने सारे फैसले हमेशा अपने दम पर लेना पसंद करते हैं, लेकिन रिश्तों में आपसी मेल-जोल बहुत जरूरी होता है। घर के लोगों और अपने पार्टनर की राय को भी पूरा महत्व दें और उन्हें अपनी बात कहने का पूरा मौका दें।

क्या करें: अपने जरूरी कामों में खुद आगे बढ़कर पहल करें और सही फैसले लें। क्या न करें: हर मामले में केवल अपनी ही बात ऊपर रखने की जिद बिल्कुल न करें। शुभ अंक: 1, 10 शुभ रंग: लाल, सुनहरा मूलांक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29) करियर: टीम के साथ मिलकर काम करने से आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, खासकर तब जब सभी की जिम्मेदारियां पहले से तय हों। पैसों के मामले में किसी को भी कोई बड़ा वादा करने से पहले अपनी आर्थिक स्थिति की सही से जांच जरूर कर लें।

स्वास्थ्य: दूसरों की भावनाओं और दफ्तर के माहौल का असर आपके मन पर बहुत जल्दी पड़ सकता है। अपने मन को शांत रखने के लिए एक शांत दिनचर्या बनाएं, हल्की सैर करें और भरपूर नींद लें ताकि आपकी सेहत हमेशा अच्छी बनी रहे।

रिश्ते: इस हफ्ते खुलकर बातचीत करने से आपके आपसी रिश्ते और अधिक गहरे हो जाएंगे। जो लोग अकेले हैं, वे यह साफ समझ पाएंगे कि उन्हें अपने जीवनसाथी में क्या चाहिए, जिससे भविष्य के लिए सही फैसला लेना आसान हो जाएगा।

क्या करें: अपनों के साथ दिल की बातें खुलकर साझा करें और आपसी तालमेल मजबूत करें। क्या न करें: दूसरों के भरोसे अपने जरूरी आर्थिक फैसले कभी न छोड़ें। शुभ अंक: 1, 2 शुभ रंग: सफेद, चांदी मूलांक 3 (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30) करियर: आपकी अनोखी सोच, बातचीत करने की बेहतरीन कला और उत्साह आपको कार्यक्षेत्र में नए अवसर दिलाएगा। जो लोग लेखन, शिक्षण, कला या किसी नए प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, उनके लिए अपने पुराने विचारों को हकीकत में बदलने का यह बहुत ही बढ़िया समय है।

स्वास्थ्य: लगातार सोचते रहने और कई काम एक साथ करने की वजह से आपका दिमाग थका हुआ महसूस कर सकता है। अपने काम और विश्राम के बीच सही तालमेल बिठाएं और सोने का एक पक्का समय तय करें ताकि शरीर में पूरी ऊर्जा बनी रहे।

रिश्ते: आपका हंसमुख स्वभाव घर-परिवार के माहौल में मिठास घोलेगा। हालांकि, यह ध्यान रखें कि केवल हंसी-मजाक तक सीमित न रहें, बल्कि अपने किसी करीबी की परेशानी को सुनकर उसे अपना पूरा समर्थन और समय दें। क्या करें: अपनी कला और बातचीत के हुनर से नए और अच्छे मौकों की तलाश करें। क्या न करें: एक साथ कई सारे नए कामों को हाथ में लेकर खुद को मानसिक रूप से न उलझाएं। शुभ अंक: 1, 3 शुभ रंग: पीला, बैंगनी मूलांक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31) करियर: आपकी सोच और इस हफ्ते की नई ऊर्जा मिलकर आपकी पुरानी योजनाओं को हकीकत में बदलने में पूरी मदद करेगी। जो लोग अपना खुद का काम संभालते हैं, वे अपनी कार्यप्रणाली में सुधार ला सकते हैं, बशर्ते वे किसी भी तरह के बड़े जोखिम से दूर रहें।

स्वास्थ्य: अपने जीवन को एक व्यवस्थित और सही ढर्रे पर लाने के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा है। अपनी सेहत के लिए ऐसे नियम बनाएं जो आसानी से पूरे हो सकें और जब भी जरूरत महसूस हो, अपने शरीर को पूरा आराम देना न भूलें।

रिश्ते: आप हर बात को बहुत ही तरीके से सुलझाना पसंद करते हैं, लेकिन आपके अपनों को कभी-कभार केवल आपके प्यार और मीठे शब्दों की जरूरत होती है। अपनी बात प्यार से कहें और अपनी जिद को रिश्तों पर हावी न होने दें।

क्या करें: अपनी योजनाओं को सही और पक्के कदमों के साथ आगे बढ़ाएं। क्या न करें: काम की धीमी गति देखकर अपना धीरज और संतुलन बिल्कुल न खोएं। शुभ अंक: 1, 4 शुभ रंग: हरा, बादामी मूलांक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23) करियर: नए विचार और अच्छे लोगों से मेल-जोल इस हफ्ते आपका पूरा ध्यान खींचेंगे। बिक्री, मार्केटिंग या किसी भी नए काम से जुड़े लोगों को अपनी काबिलियत दिखाने का बेहतरीन मौका मिलेगा। पैसों के मामले में बिना सोचे-समझे खर्च करने से बचना बहुत जरूरी है।

स्वास्थ्य: आपके भीतर ऊर्जा की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन मन में लगातार बनी रहने वाली हलचल आपको परेशान कर सकती है। अपने जरूरी कामों को एक तय नियम से करें और फालतू की भागदौड़ से दूर रहकर खुद को थोड़ा सुकून दें।

रिश्ते: अपनी जरूरतें और इच्छाएं अपनों के सामने साफ शब्दों में रखें और सामने वाले की भावनाओं का भी पूरा सम्मान करें। जो लोग नए रिश्ते की तलाश में हैं, उन्हें किसी भी जल्दबाजी में पड़ने के बजाय सामने वाले को ठीक से समझने में समय लगाना चाहिए।

क्या करें: नए लोगों से जुड़ें और अपनी बातचीत की शैली से सभी का दिल जीतें। क्या न करें: बिना सोचे-समझे या केवल जोश में आकर पैसों से जुड़ा कोई बड़ा जोखिम न लें। शुभ अंक: 1, 5 शुभ रंग: फिरोजा, हरा मूलांक 6 (जन्म तिथि: 6, 15, 24) करियर: इस हफ्ते आपको अपने काम और घर-परिवार की जिम्मेदारियों के बीच एक बहुत ही सुंदर तालमेल बनाकर चलना होगा। नौकरी करने वाले लोग अपने काम की कमान खुद संभालकर बेहतरीन नतीजे ला सकते हैं, जबकि व्यापारी वर्ग ग्राहकों के साथ अपने संबंध सुधारने पर ध्यान दे सकते हैं।

स्वास्थ्य: एक साथ कई जिम्मेदारियों को निभाने के चक्कर में आप शारीरिक और मानसिक रूप से थक सकते हैं। अपने लिए थोड़ा समय निकालें और उन चीजों को करें जिनसे आपको खुशी मिलती है, ताकि आप तरोताजा महसूस कर सकें।

रिश्ते: परिवार के साथ बैठकर भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने और घर की छोटी-मोटी दूरियों को मिटाने के लिए यह समय बहुत उत्तम है। जो लोग अकेले हैं, वे यह तय कर पाएंगे कि उन्हें अपने साथी में कौन से गुण सबसे ज्यादा पसंद हैं।

क्या करें: घर और दफ्तर की जिम्मेदारियों के बीच सही संतुलन बनाकर रखें। क्या न करें: केवल दुनिया को दिखाने या सबकी उम्मीदें पूरी करने के लिए अपनी क्षमता से ज्यादा पैसा खर्च न करें। शुभ अंक: 1, 6 शुभ रंग: गुलाबी, सफेद मूलांक 7 (जन्म तिथि: 7, 16, 25) करियर: अब केवल योजना बनाने के बजाय अपने विचारों को जमीन पर उतारने का समय आ गया है। यदि आप नौकरी बदलने या किसी नई जगह धन लगाने की सोच रहे हैं, तो हर छोटी-बड़ी बात की अच्छी तरह जांच-परख करने के बाद ही कोई पक्का कदम उठाएं।

स्वास्थ्य: अपने भीतर की उथल-पुथल को शांत करने और रोजमर्रा के तनाव से दूर रहने के लिए आपको कुछ समय एकांत में बिताने की जरूरत है। हालांकि, पूरी तरह खुद को दुनिया से अलग न करें, बल्कि हल्की शारीरिक गतिविधि और अपनों का साथ बनाए रखें।

रिश्ते: आम मेल-जोल भरी बातों के बजाय आप किसी खास इंसान के साथ दिल की गहरी और सार्थक बातें करना पसंद करेंगे। यदि कोई पुराना मनमुटाव चल रहा है, तो शांत मन से बात करके उसे हमेशा के लिए खत्म कर दें।

क्या करें: किसी भी बड़े फैसले से पहले उसकी पूरी और सही जानकारी जुटा लें। क्या न करें: बहुत ज्यादा संकोच या डर के कारण हाथ आए अच्छे मौकों को जाने न दें। शुभ अंक: 1, 7 शुभ रंग: लैवेंडर, सफेद मूलांक 8 (जन्म तिथि: 8, 17, 26) करियर: अपनी पेशेवर तरक्की को एक नई नजर से देखने और आगे की बड़ी योजनाओं पर विचार करने के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा है। व्यापारी लोग नई रणनीतियों पर काम कर सकते हैं, और नौकरीपेशा लोग अपने भीतर के हुनर को निखारकर आगे बढ़ सकते हैं।

स्वास्थ्य: जिम्मेदारियों के भारी बोझ के कारण आपके पास अपने आराम के लिए बहुत कम समय बचेगा। अपनी सेहत का ध्यान रखें और यह कभी न भूलें कि आपकी कीमत केवल आपके काम या पैसों से नहीं आंकी जा सकती। पूरी नींद लें ताकि दिमाग शांत रहे।

रिश्ते: काम के भारी तनाव को अपने घर के माहौल पर हावी न होने दें और अपनों के साथ बैठकर सुकून के पल बिताएं। आपसी इज्जत और खुलकर की जाने वाली मीठी बातें आपके रिश्तों को और अधिक मजबूत बनाएंगी।

क्या करें: अपनी धन से जुड़ी योजनाओं को मजबूत करें और भविष्य के लिए स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। क्या न करें: काम के तनाव और व्यस्तता के कारण अपनों के प्रति बिल्कुल भी कठोर या उदासीन न बनें। शुभ अंक: 1, 8 शुभ रंग: गहरा नीला, हरा मूलांक 9 (जन्म तिथि: 9, 18, 27) करियर: पिछले दिनों की बातों को पीछे छोड़कर अब पूरी ऊर्जा के साथ अपने नए लक्ष्यों की ओर बढ़ने का समय आ गया है। किसी भी नए काम में हाथ डालने से पहले अपने पुराने अधूरे कार्यों को पूरी ईमानदारी से खत्म कर लें।

स्वास्थ्य: आपके भीतर का जबरदस्त जोश आपको हमेशा सक्रिय रखेगा, लेकिन अपनी शारीरिक सीमा का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। जब काम बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो एक साथ सब कुछ करने के बजाय जरूरी कामों को पहले पूरा करें।

रिश्ते: पुरानी बातों की खटास को भूलकर अपने रिश्तों को एक नई शुरुआत देने के लिए यह हफ्ता बहुत बढ़िया है। जो लोग किसी नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, वे पुरानी उम्मीदों को पीछे छोड़कर नए लोगों से मिलने के लिए पूरी तरह तैयार रहें।