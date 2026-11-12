12 नवंबर का अंक राशिफल: काम में सफलता या रिश्तों में मिठास? जानें अपनी जन्मतिथि के अनुसार आज का दिन

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 12 नवंबर 2026 का यह दिन आपकी रचनात्मकता को बढ़ाने, विचारों का आदान-प्रदान करने और अपनों के साथ संबंधों को और अधिक मजबूत करने के कई सुनहरे अवसर लेकर आया है। आज की तारीख का अंक 3 है और इस दिन का भाग्यांक 6 बन रहा है।

अंक 3 आपके भीतर नई कला, खुलकर अपनी बात कहने की क्षमता और एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, जबकि अंक 6 आपको परिवार, जिम्मेदारियों और आपसी मेलजोल का पाठ पढ़ाता है। इन दोनों का यह सुंदर संयोग आपको अपने करियर में नए रास्ते तलाशने और व्यक्तिगत जीवन में शांति बनाए रखने का मौका देगा। आइए जानते हैं कि 1 से 9 तक सभी मूलांक वालों के लिए आज का दिन क्या खास संदेश लेकर आया है।

मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28) करियर: आपका आत्मविश्वास और आगे बढ़कर काम संभालने की खूबी आज आपको अपने विचारों को सबके सामने रखने में मदद करेगी। अपनी टीम के साथियों को साथ लेकर चलने से अटके हुए काम तेजी से पूरे होंगे और आपको बेहतरीन नतीजे मिलेंगे।

स्वास्थ्य: दिनभर की व्यस्तता के कारण आपको अपने लिए बहुत कम समय मिल पाएगा। अपनी सेहत को दुरुस्त रखने के लिए एक संतुलित दिनचर्या अपनाएं, समय पर भोजन करें और शरीर को पर्याप्त आराम देना बिल्कुल न भूलें। रिश्ते: अपने पारिवारिक संबंधों को बेहतर बनाने की आपकी इच्छा आज पूरी हो सकती है। अपनों के साथ की गई एक मीठी और सीधी बातचीत पुरानी किसी गलतफहमी को हमेशा के लिए दूर कर देगी। क्या करें: अपने सहकर्मियों के साथ हर जरूरी बात खुलकर साझा करें। क्या न करें: दूसरों पर अपनी बात जबरदस्ती थोपने की भूल न करें। शुभ अंक: 1 शुभ रंग: लाल मूलांक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29) करियर: आपकी अंदरूनी समझ और लोगों की भावनाओं को भांपने की कला कार्यस्थल की चर्चाओं को बहुत अच्छे से संभालेगी। आज अपनी बातें अपने तक सीमित रखने के बजाय सहयोगियों के सामने खुलकर रखें, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य: परिवार या काम से जुड़ी जिम्मेदारियों के कारण मानसिक थकान महसूस हो सकती है। बीच-बीच में छोटे विश्राम लें और दूसरों की परेशानियों को अपने ऊपर हावी होने से बचाएं। रिश्ते: दिन का प्यारा और शांत माहौल आपको किसी खास इंसान के फिर से करीब आने का मौका देगा। पुरानी यादों को ताजा करें और एक-दूसरे के प्रति अपने मन का प्रेम और स्नेह खुलकर जाहिर करें। क्या करें: अपने करीबियों के साथ मेल-जोल और सहयोग की भावना बनाए रखें। क्या न करें: बात-बात पर बहुत ज्यादा सोचना और खुद को कमजोर समझना छोड़ दें। शुभ अंक: 2 शुभ रंग: सफेद मूलांक 3 (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30) करियर: आज का दिन सीधे तौर पर आपके मूलांक से जुड़ा है, जिससे आपकी रचनात्मकता और बोलने की शैली अपने चरम पर होगी। किसी नए विचार पर काम शुरू करने या दफ्तर में कोई नया प्रस्ताव पेश करने के लिए समय बहुत उत्तम है।

स्वास्थ्य: अपने काम के प्रति अत्यधिक उत्साह के कारण आप आराम करना भूल सकते हैं। अपनी ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए समय पर सोना और उठना बेहद जरूरी है ताकि शरीर में कमजोरी न आए। रिश्ते: आपका हंसमुख और मिलनसार स्वभाव घर के पूरे माहौल को खुशनुमा बनाए रखेगा। परिवार के लोगों के साथ बैठकर कोई पुरानी अच्छी बात साझा करें या किसी छोटे से कार्यक्रम की योजना बनाएं। क्या करें: अपनी कल्पना और रचनात्मक विचारों को सही रूप में ढालें। क्या न करें: बिना सोचे-समझे बड़े वादे करने या दिखाने के लिए पैसे खर्च करने से बचें। शुभ अंक: 3 शुभ रंग: पीला मूलांक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31) करियर: आपकी समझदारी भरी और व्यावहारिक शैली रचनात्मक सुझावों को भी एक ठोस योजना में बदल देगी। अपने विचारों को बिना किसी झिझक के सामने रखें और टीम के सदस्यों के साथ मिलकर काम को आगे बढ़ाएं।

स्वास्थ्य: बहुत सारे कामों को एक साथ पूरा करने की कोशिश आपके तनाव को बढ़ा सकती है। अपने जरूरी कार्यों की एक सूची बनाएं और उन्हें एक-एक करके पूरा करें ताकि मानसिक शांति बनी रहे। रिश्ते: आप हर बात का तार्किक हल निकालना पसंद करते हैं, लेकिन आपके घर के किसी सदस्य को इस समय केवल आपके प्यार भरे शब्दों और सुनने की आदत की जरूरत है। क्या करें: अपने काम को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर व्यवस्थित करें। क्या न करें: छोटी-छोटी कमियों पर बार-बार गुस्सा होने की आदत छोड़ दें। शुभ अंक: 4 शुभ रंग: नीला मूलांक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23) करियर: खुद को हर परिस्थिति में ढालने की आपकी खूबी आज नए व्यावसायिक संपर्क बनाने में बहुत काम आएगी। अपनी सोच में नयापन लाएं और दफ्तर की जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी के साथ समय पर पूरा करें।

स्वास्थ्य: भागदौड़ भरी दिनचर्या आपकी शारीरिक ऊर्जा को कम कर सकती है। नए कामों को पूरा करने के चक्कर में अपने खान-पान के सही समय और रात की पूरी नींद से कोई समझौता न करें। रिश्ते: अपनी निजी जिंदगी में थोड़ा नयापन और रोमांच लाने का यह बहुत अच्छा समय है। किसी अपने के साथ बाहर घूमने जाएं या दिल खोलकर बातें करें, जिससे आपसी जुड़ाव और अधिक गहरा होगा। क्या करें: अपनी प्राथमिकताओं को तय करके ही किसी नए काम में हाथ डालें। क्या न करें: बिना सोचे-समझे पैसे खर्च करने या जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। शुभ अंक: 5 शुभ रंग: हरा मूलांक 6 (जन्म तिथि: 6, 15, 24) करियर: आज का दिन आपके मूलांक के बिल्कुल अनुकूल है, जिससे आपकी जिम्मेदारी और सहयोग करने की भावना सबसे आगे रहेगी। आप एक साथ कई कामों को संभालेंगे और दफ्तर में किसी colleague की उलझन को सुलझाने में मदद करेंगे।

स्वास्थ्य: दूसरों का ख्याल रखने की दौड़ में अपनी सेहत को पीछे न छोड़ें। एक तय नियम के अनुसार भोजन करें और अपने आराम के लिए थोड़ा समय जरूर निकालें ताकि आपकी सेहत बिल्कुल दुरुस्त रहे। रिश्ते: परिवार और घर से जुड़े मामलों पर आज आपका विशेष ध्यान रहेगा। घर के किसी जरूरी मुद्दे पर सबकी सहमति से बात करें या अपनों के साथ बैठकर गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं, जिससे घर में शांति बढ़ेगी। क्या करें: अपने निजी जीवन और पेशेवर जिम्मेदारियों में सही तालमेल बिठाएं। शुभ अंक: 6 शुभ रंग: गुलाबी क्या न करें: दूसरों की मदद करने के चक्कर में अपनी निजी सीमाओं को पार न करें। मूलांक 7 (जन्म तिथि: 7, 16, 25) करियर: आपकी गहराई से सोचने की आदत किसी कठिन पेशेवर चुनौती को बहुत आसानी से हल कर देगी। अपनी बातों को स्पष्ट रूप से लोगों के सामने रखें और दूसरों के अच्छे सुझावों को भी खुले मन से स्वीकार करें।

स्वास्थ्य: लगातार मानसिक मेहनत के बाद अपने दिमाग को शांत करना बहुत जरूरी है। कुछ देर के लिए मोबाइल और स्क्रीन से पूरी तरह दूर रहें और शांत वातावरण में टहलकर तरोताजा महसूस करें। रिश्ते: आप अपने ख्यालों में खोए रह सकते हैं, लेकिन आपके अपनों को आपकी थोड़ी सी भावनात्मक नजदीकी की जरूरत है। अपनी बातें खुलकर बताएं ताकि किसी भी प्रकार की गलतफहमी दूर हो सके। क्या करें: अपनी पुरानी योजनाओं की समीक्षा करके सही सुधार करें। क्या न करें: हर छोटी बात का बहुत ज्यादा विश्लेषण करके खुद को उलझाएं नहीं। शुभ अंक: 7 शुभ रंग: जामुनी मूलांक 8 (जन्म तिथि: 8, 17, 26) करियर: आपका आगे बढ़ने का इरादा और चीजों को व्यवस्थित रखने की कला आपको आपके बड़े लक्ष्यों के करीब ले जाएगी। काम के दौरान बातचीत का सही तरीका अपनाएं और अपने पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाकर चलें।

स्वास्थ्य: काम का अधिक दबाव आपके शरीर और मन को थका सकता है। अपने काम के घंटे तय करें और शाम के समय कुछ ऐसा करें जिससे आपको मानसिक सुकून और अंदरूनी शांति मिले। रिश्ते: आप अपनी सफलता और भविष्य की योजनाओं में व्यस्त हो सकते हैं, लेकिन रिश्तों को भी गर्माहट और समय की जरूरत है। अपनों के साथ बैठकर प्यार से दो बातें करें। क्या करें: अपने लंबे समय के लक्ष्यों पर पूरा ध्यान केंद्रित रखें। क्या न करें: दफ्तर की व्यस्तता और तनाव को अपने घर के रिश्तों पर हावी न होने दें। शुभ अंक: 8 शुभ रंग: गहरा नीला मूलांक 9 (जन्म तिथि: 9, 18, 27) करियर: आपका उत्साह और समाज या दफ्तर में कुछ बेहतर करने की चाह आपको आगे बढ़ाएगी। रचनात्मक सोच के साथ काम करें और कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले उसके सभी पहलुओं पर अच्छी तरह विचार कर लें।