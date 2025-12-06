विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 6 December 2025: जरूरी बदलाव के लिए अच्छा है दिन, इन जातकों की बढ़ेगी जिम्मेदारी

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Sat, 06 Dec 2025 06:45 AM (IST)

अंक ज्योतिष राशिफल के मुताबिक कुछ मूलांक के जातकों को आज महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। वहीं कुछ जातक रिश्ते को संभालने में पहल करेंगे। ऐसे मे ...और पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 6 December 2025 पढ़ें आज का अंक ज्योतिष राशिफल।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज के दिन का अंक 6 प्रेम, देखभाल, क्रिएटिविटी और जिम्मेदारी का प्रतीक है। यूनिवर्सल अंक 9 आध्यात्मिकता, पूर्णता, अंतर्दृष्टि और भावनात्मक बुद्धिमानी को दर्शाता है। आज 6 और 9 का मेल एक दयालु और संतुलित माहौल बनाता है। यह दिन भावनात्मक मुद्दे सुलझाने, रिश्तों को बेहतर बनाने और समझकर फैसले लेने के लिए अनुकूल है।

जन्मांक 7 (7, 16, 25)

  • करियर: आज आप शांत रहकर गहराई से काम करेंगे। अंक 6 आपको बातचीत में मधुर रखता है। अंक 9 आपको विस्तार से सोचने में मदद करता है। एकांत में काम अधिक अच्छा लगेगा।
  • स्वास्थ्य: थकान या इम्यूनिटी कम महसूस हो सकती है। गरम खाना, आराम और ध्यान लाभदायक है।
  • रिश्ते: आप अकेले समय चाह सकते हैं, पर साथी को भरोसा दिलाएं। एक छोटा संदेश भी गलतफहमियां रोक सकता है।

जन्मांक 8 (8, 17, 26)

  • करियर: जिम्मेदारी, भावनात्मक मजबूती और प्रैक्टिकल सोच आज प्रमुख रहेगी। अंक 6 आपकी कठोरता को नरम करता है। अंक 9 नेतृत्व और लंबी योजना को मजबूत करता है। महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां आज आपके हाथ में आ सकती हैं।
  • स्वास्थ्य: थकावट या भारीपन महसूस हो सकता है। आराम और संतुलित आहार जरूरी है।
  • रिश्ते: आप सुरक्षात्मक महसूस करेंगे, पर कम बोलेंगे। भावनाएं खुलकर बताएं, रिश्ता मजबूत होगा।

जन्मांक 9 (9, 18, 27)

  • करियर: आज आपका जुनून और भावनात्मक समझ बढ़ेगी। अंक 6 सहयोग की भावना बढ़ाता है। अंक 9 बुद्धिमानी और नेतृत्व को मजबूत करता है। बड़े कदम उठाने या महत्वपूर्ण बदलाव शुरू करने का अच्छा दिन है।
  • स्वास्थ्य: भावनात्मक बोझ या तनाव महसूस हो सकता है। पानी पिएं और शांत बातचीत करें।रिश्ते: आप प्यार जताने और रिश्ते को संभालने में पहल करेंगे। कोमलता और समझ से रिश्ता और मधुर होगा।

यह अंक ज्योतिष भविष्यफल Astropatri.com की विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com