Aaj Ka Ank Jyotish 6 December 2025: जरूरी बदलाव के लिए अच्छा है दिन, इन जातकों की बढ़ेगी जिम्मेदारी

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज के दिन का अंक 6 प्रेम, देखभाल, क्रिएटिविटी और जिम्मेदारी का प्रतीक है। यूनिवर्सल अंक 9 आध्यात्मिकता, पूर्णता, अंतर्दृष्टि और भावनात्मक बुद्धिमानी को दर्शाता है। आज 6 और 9 का मेल एक दयालु और संतुलित माहौल बनाता है। यह दिन भावनात्मक मुद्दे सुलझाने, रिश्तों को बेहतर बनाने और समझकर फैसले लेने के लिए अनुकूल है।