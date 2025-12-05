विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 5 December 2025: इस मूलांक के लंबे समय से अटके काम होंगे पूरे, पढ़ें अक राशिफल

By digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Fri, 05 Dec 2025 06:45 AM (IST)

Aaj Ka Ank Jyotish 5 December 2025 पढ़ें आज का अंक ज्योतिष राशिफल।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 5 दिसंबर को जन्मे बच्चे अंक 5 की समझ और अंक 8 की मजबूती लेकर आते हैं। साथ ही ये जातक जल्दी सीखते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं और नेतृत्व क्षमता जल्दी दिखाते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार, ये बच्चे चुनौती पसंद करते हैं और सही दिशा मिलने पर अध्ययन, रचनात्मक काम, पब्लिक स्पीकिंग और अनुशासन वाले क्षेत्रों में चमकते हैं।

मूलांक 7 (7, 16, 25 जन्म वाले)

7 i

आज का दिन गहरी सोच, सीखने और अवलोकन को बढ़ावा देता है। आप अपने लक्ष्यों पर शांत मन से विचार करना चाहेंगे। काम में आपकी विश्लेषण क्षमता समस्या हल करने में मदद करेगी। रिश्तों में चुप न रहें, अपनी बात धीरे-धीरे साफ तौर पर कहें।

  • शुभ अंक: 7
  • शुभ रंग: सिल्वर, हल्का हरा
  • सलाह: सोचना अच्छा है, लेकिन अपनी भावनाएं व्यक्त भी करें।

मूलांक 8 (8, 17, 26 जन्म वाले)

8 i

बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली दिन! यूनिवर्सल डे नंबर 8 आपकी ऊर्जा को और मजबूत बनाता है। आज आप महत्वाकांक्षी, केंद्रित और अनुशासित रहेंगे। काम, पैसा, नेतृत्व और लंबे समय वाली योजनाओं में तरक्की मिलेगी। रिश्तों में भावनात्मक गर्माहट संतुलन बनाए रखेगी।

  • शुभ अंक: 8
  • शुभ रंग: काला, गहरा नीला
  • सलाह: अनुशासन बनाए रखें, सफलता आपके बहुत करीब है।

मूलांक 9 (9, 18, 27 जन्म वाले)

2 i

आज आपकी ऊर्जा तेज, जुनूनी और क्रियाशील रहती है। ऐसी चीजें जिनमें त्वरित निर्णय चाहिए, आप आसानी से कर लेंगे। बस भावनाओं में बहकर प्रतिक्रिया न दें, बहस बढ़ सकती है। रिश्तों में शांत संवाद आज सबसे जरूरी रहेगा।

  • शुभ अंक: 9
  • शुभ रंग: लाल, मैरून
  • सलाह: अपनी ऊर्जा को सही दिशा दें, अच्छे नतीजे मिलेंगे।

निष्कर्ष -

आज की 5–8 की ऊर्जा आपको हिम्मत, एक्शन, आत्मविश्वास और दूरदर्शी सोच देती है। काम, पैसा, रिश्ते या निजी लक्ष्य, हर जगह प्रगति के संकेत हैं। अंक ज्योतिष का आज का संदेश सरल है: लचीले बनें (अंक 5 की तरह), मजबूत बनें (अंक 8 की तरह), और अपने भविष्य की दिशा तय करें।

यह अंक ज्योतिष भविष्यफल Astropatri.com की अंक ज्योतिष विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com