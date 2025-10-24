Aaj Ka Ank Jyotish 24 October 2025: मूलांक 2 के जातकों को तनाव से मिलेगी मुक्ति, पढ़ें अंक राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 24 अक्टूबर 2025, आज की 6 और 7 की एनर्जी आपको अंदर से मजबूत और शांत बनाएगी। अंक 6 आपको फैमिली, प्यार और जिम्मेदारियों से जोड़ता है, जबकि अंक 7 आपको सोचने, समझने और आत्मिक रूप से बढ़ने की ताकत देता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 1 से लेकर 3 तक (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।

अंक 1 (जन्म: 1, 10, 19, 28) आज आपका नेतृत्व करने का गुण बहुत मजबूत रहेगा, लेकिन इसे धैर्य और समझदारी के साथ इस्तेमाल करना जरूरी है। करियर में जल्दबाजी करने की बजाय लंबी अवधि के लक्ष्यों पर ध्यान दें। रिश्तों में सहानुभूति और समझदारी दिखाएं, और दूसरों पर दबाव डालने से बचें। आध्यात्मिक रूप से सोचें कि आपकी महत्वाकांक्षाएं सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई में भी कैसे काम आ सकती हैं।

शुभ रंग: सफेद

शुभ समय: दोपहर

वित्तीय सलाह: जल्दबाजी में निवेश न करें; सोच-समझकर योजना बनाएं।

रिश्तों की सलाह: बातचीत में नरमी रखें; धैर्य भरोसा मजबूत करता है।

संकल्प: “मैं शक्ति, समझदारी और करुणा के साथ नेतृत्व करता/करती हूँ।” अंक 2 (जन्म: 2, 11, 20, 29)

आज आपका भावनात्मक पक्ष बहुत मजबूत रहेगा। करियर में आपकी अंतर्ज्ञान यानी इन्ट्यूशन सही फैसले लेने में मदद करेगा, खासकर साझेदारी से जुड़े कामों में। रिश्तों में आपकी संवेदनशीलता गहराई लाएगी, लेकिन दूसरों पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भर न रहें। आध्यात्मिक रूप से, ध्यान या प्रार्थना से मन को शांति मिलेगी।

शुभ रंग: सिल्वर

शुभ समय: सुबह

वित्तीय सलाह: पैसों से जुड़े निर्णयों में अपने अंदर की आवाज़ पर भरोसा करें।

रिश्तों की सलाह: भावनाओं और व्यावहारिकता के बीच संतुलन रखें।

संकल्प: “मैं अपनी भावनाओं पर भरोसा रखता/रखती हूं और समझदारी से निर्णय लेता/लेती हूं।” अंक 3 (जन्म: 3, 12, 24, 30)