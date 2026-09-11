Numerology: पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं इन 3 मूलांक वाले लोग! सीक्रेट्स बताने से पहले 100 बार सोच लें

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आज की जमाने में भरोसेमंद दोस्त का मिलना किसी खजाने से कम नहीं है। हम अक्सर भावनाओं में बहकर अपने दोस्तों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं और उन्हें अपने टॉप सीक्रेट्स बता देते हैं। लेकिन, कुछ लोगों को इस भरोसे का फायदा उठाना बखूबी आता है।

अंक ज्योतिष में जन्म की तारीख आपके स्वभाव बहुत हद तक बयां करती है। इसका मतलब है कि मूलांक के आधार पर लोगों के स्वभाव के बारे में न्यूमरोलॉजी में बहुत कुछ बताया गया है। मान्यता है कि कुछ खास मूलांक वाले लोगों के साथ उठना-बैठना तो ठीक है, लेकिन उनसे अपने सीक्रेट्स शेयर करना खतरे से खाली नहीं है। आइए जानते हैं अंक शास्त्र के वो 3 मूलांक कौन-से हैं और इनका स्वभाव कैसा है।

मूलांक 4 जिनका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को होता है, उनका मूलांक 4 होता है। राहु के प्रभाव वाले ये लोग बहुत जल्दी दूसरों से घुल-मिल जाते हैं। ये आपके सारे राज जान लेंगे, लेकिन अपने दिल की बात आसानी से नहीं बताएंगे। इनका नेचर थोड़ा रहस्यमयी होता है। अगर इन्हें आपकी कोई बात बुरी लग जाए, तो ये तुरंत रिएक्ट नहीं करेंगे, बल्कि सही समय आने पर अपने तरीके से हिसाब बराबर करते हैं।

मूलांक 7 अब बारी आती है मूलांक 7 वालों की। किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 होता है। इनपर केतु का गहरा प्रभाव होता है। ये लोग बहुत प्राइवेट नेचर के माने जाते हैं। ये आपके कितने भी क्लोज क्यों न आ जाएं, अपनी पूरी प्लानिंग कभी भी शेयर नहीं करते हैं। अगर इनसे कोई अनबन हो जाए, तो ये उस बात को लंबे समय तक दिल में दबा कर रख सकते हैं और अचानक ही आपसे दूरी बना सकते हैं।