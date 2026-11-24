भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 24 नवंबर 2026 का यह दिन आपके जीवन में जिम्मेदारियों को निभाने, रिश्तों को संवारने, आर्थिक प्राथमिकताओं को परखने और अधूरे कामों को पूरा करने के खास अवसर लेकर आया है। आज की तारीख का अंक 6 है और इस दिन का भाग्यांक 9 बन रहा है।

अंक 6 आपके भीतर प्रेम, परिवार, जिम्मेदारी और भौतिक सुख-सुविधाओं का भाव जगाता है, जबकि अंक 9 आपको करुणा, साहस, समझदारी, उदारता और किसी विषय को पूरा करने की प्रेरणा देता है। इन दोनों का यह मेल आपको निजी संबंधों को मजबूत करने, दूसरों का साथ देने और बेकार की उलझनों से निकलने का मौका देगा। आइए जानते हैं कि 1 से 9 तक सभी मूलांक वालों के लिए आज का दिन क्या खास संदेश लेकर आया है।

मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28) करियर: आपका आज का दिन आगे बढ़कर काम संभालने और जरूरी पेशेवर जिम्मेदारियां पूरी करने का है। अटके काम निपटाने, दूसरों को राह दिखाने और काम के विस्तार से जुड़े फैसले लेने का अच्छा मौका मिलेगा।

स्वास्थ्य: आज का दिन काम की जिम्मेदारियों से मानसिक थकान लाने वाला हो सकता है। नियमित दिनचर्या बनाए रखें और शरीर की जरूरतों को अनदेखा न करें। थोड़ा शांत समय निकालना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। रिश्ते: आप अपनों को ज्यादा समय और भावनात्मक जुड़ाव दें, क्योंकि जीवनसाथी व परिवार को इसकी उम्मीद रहेगी। आज का दिन घर की बातों में रिश्तों को मजबूत करने पर ध्यान लगाने का है। क्या करें: अटके काम पूरे करें और परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं। क्या न करें: अहंकार दिखाने, हावी होने, अधीर होने और निजी रिश्तों को अनदेखा करने से बचें। शुभ अंक: 1, 2 शुभ रंग: लाल मूलांक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29) करियर: आपका आज का दिन शांत स्वभाव और लोगों की भावनाएं समझने की खूबी से कामकाज सहज बनाने का है। टीमवर्क, संपर्कों से बातचीत, कामकाजी गलतफहमी सुलझाने और अधूरी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए दिन अच्छा है।

स्वास्थ्य: आज का दिन भावनात्मक संवेदनशीलता से मन की शांति पर असर डालने वाला हो सकता है। आराम के लिए थोड़ा समय निकालें और बेवजह का तनाव न लें। शांत माहौल में रहने से राहत मिलेगी। रिश्ते: आप पुरानी गलतफहमी दूर करने या किसी करीबी से दोबारा जुड़ने का प्रयास करें। आज का दिन रिश्तों को प्राथमिकता देने और बातचीत में नरमी व समझदारी रखने का है। क्या करें: पुरानी गलतफहमी दूर करें और आराम के लिए थोड़ा समय निकालें। क्या न करें: अधिक सोचने, भावनात्मक निर्भरता, बेवजह के त्याग और हर बात दिल पर लेने से बचें। शुभ अंक: 1, 7 शुभ रंग: सफेद मूलांक 3 (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30) करियर: आपका आज का दिन रचनात्मकता और बातचीत की कला से कामकाजी जिम्मेदारियां अच्छे से पूरी करने का है। अधूरे प्रोजेक्ट पूरे करने, टीम के साथ तालमेल बनाने और रिश्तों को संभालने पर ध्यान रहेगा।

स्वास्थ्य: आज का दिन अनियमित दिनचर्या से ऊर्जा में कमी लाने वाला हो सकता है। सही समय पर भोजन, पर्याप्त पानी और पूरी नींद पर ध्यान दें तथा भागदौड़ के बीच आराम करें। रिश्ते: आप घर का माहौल खुशनुमा रखें और किसी करीबी का सहारा बनें, पर सलाह देने से बचें। आज का दिन हंसमुख स्वभाव बनाए रखने और अपनों की बात ध्यान से सुनने का है। क्या करें: अधूरे प्रोजेक्ट पूरे करें और अपनों की बात ध्यान से सुनें। क्या न करें: अति आत्मविश्वास, बेवजह के खर्च, अवास्तविक उम्मीदों और लापरवाह बातचीत से बचें। शुभ अंक: 2, 3 शुभ रंग: पीला मूलांक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31) करियर: आपका आज का दिन कामकाजी जिम्मेदारियों और आसपास के लोगों की उम्मीदों में तालमेल बनाने का है। पुरानी योजनाएं परखने, अटके काम निपटाने और न चलने वाले तरीकों में बदलाव करने का समय है।

स्वास्थ्य: आज का दिन हर जिम्मेदारी अकेले संभालने की कोशिश से मानसिक दबाव बढ़ाने वाला हो सकता है। बीच-बीच में ब्रेक लें और सेहतमंद दिनचर्या बनाए रखें ताकि मन पर बोझ कम रहे। रिश्ते: आप दूसरों की भावनात्मक उम्मीदों से तालमेल बिठाएं और बचाव करने के बजाय उनकी चिंता समझें। आज का दिन नरमी से मतभेद सुलझाने और अपनों की भावनाओं को समझने का है। क्या करें: पुरानी योजनाएं परखें और मतभेद सुलझाने में नरमी बरतें। क्या न करें: जिद करने, अड़ियल रहने, कड़ी आलोचना करने और बेवजह बहस करने से बचें। शुभ अंक: 2, 8 शुभ रंग: नीला मूलांक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23) करियर: आपका आज का दिन बातचीत की कला से कामकाजी संपर्क मजबूत करने का है। पुराने वादे पूरे करने और टीमवर्क पर ध्यान दें। नए अवसरों के पीछे भागने के बजाय मौजूदा संबंध मजबूत करना बेहतर रहेगा।

स्वास्थ्य: आज का दिन भागदौड़ भरी दिनचर्या से ध्यान और ऊर्जा पर असर डालने वाला हो सकता है। खाने के गलत समय से बचें और नियमित आदतों को अपनाकर थकान कम करें। रिश्ते: आप मिलनसार स्वभाव से पुराने लोगों से दोबारा जुड़ें, पर ऐसे वादे न करें जिन्हें निभाना कठिन हो। आज का दिन करीबी लोगों के साथ ईमानदार संवाद बनाए रखने का है। क्या करें: मौजूदा संपर्क मजबूत करें और पुराने वादे समय पर पूरे करें। क्या न करें: जल्दबाजी में फैसले लेने, लापरवाह खर्च, बेवजह बहस और ध्यान भटकाने से बचें। शुभ अंक: 3, 2 शुभ रंग: हरा मूलांक 6 (जन्म तिथि: 6, 15, 24) करियर: आपका आज का दिन सीधे तौर पर आपके अपने मूलांक से जुड़कर जिम्मेदारी, रिश्ते संभालने और स्थिरता की इच्छा मजबूत करने का है। सौंदर्य, फैशन, आतिथ्य, शिक्षा, परामर्श व रचनात्मक कामों में लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य: आप दूसरों की देखभाल करते हुए अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें। आज का दिन आराम, मन को सुकून देने वाली चीजों के लिए समय निकालने और खुद को तरोताजा रखने का है। रिश्ते: आप पारिवारिक मसला सुलझाने या जीवनसाथी के साथ ज्यादा समय बिताने पर ध्यान दें। आज का दिन प्यार, परिवार, भावनात्मक जुड़ाव और अपनों के साथ प्यार साझा करने का है। क्या करें: जरूरी काम पूरे करें और जीवनसाथी के साथ ज्यादा समय बिताएं। क्या न करें: जरूरत से ज्यादा सुरक्षात्मक होने, भावनात्मक उम्मीदों, दखलंदाजी और सुख-सुविधाओं पर फालतू खर्च से बचें। शुभ अंक: 3, 6 शुभ रंग: गुलाबी मूलांक 7 (जन्म तिथि: 7, 16, 25) करियर: आपका आज का दिन गहराई से परखने की आदत से काम की स्थिति साफ करने का है। अटके काम निपटाने, शोध, पढ़ाई, परामर्श और लंबी योजनाओं की समीक्षा के लिए दिन अच्छा है।

स्वास्थ्य: आज का दिन हर बात को बहुत ज्यादा परखने से मानसिक थकान लाने वाला हो सकता है। ध्यान लगाने, पढ़ने या शांत माहौल में रहने से ऊर्जा लौटेगी और शांति बनी रहेगी। रिश्ते: आप बातचीत से दूर होने के बजाय मन की बात कहें, क्योंकि अपनों को सहारे की जरूरत है। आज का दिन निजी जगह के साथ थोड़ा खुलापन रखकर दूरी कम करने का है। क्या करें: लंबी योजनाओं की समीक्षा करें और मन की बात खुलकर कहें। क्या न करें: खुद को अलग-थलग करने, शक करने, जरूरत से ज्यादा सोचने और भावनात्मक दूरी से बचें। शुभ अंक: 3, 9 शुभ रंग: बैंगनी मूलांक 8 (जन्म तिथि: 8, 17, 26) करियर: आपका आज का दिन आगे बढ़ने की लगन और दृढ़ता से जरूरी जिम्मेदारियां पूरी करने का है। पुराने वादे निभाने, आर्थिक स्थिरता और कामकाजी रिश्तों पर ध्यान रहेगा। खर्च, समझौते या निवेश परखने की जरूरत पड़ेगी।

स्वास्थ्य: आज का दिन काम के तनाव से मन की शांति को प्रभावित करने वाला हो सकता है। जिम्मेदारियों और अपनी सेहत के बीच संतुलन बनाए रखें तथा पर्याप्त आराम लें। रिश्ते: आप करियर और आर्थिक मामलों के साथ परिवार व जीवनसाथी को भी समय दें। आज का दिन साथ देने वालों का साथ सराहने और उनके योगदान को पहचानने का है। क्या करें: खर्च व निवेश परखें और साथ देने वालों की सराहना करें। क्या न करें: काम में डूबे रहने, नियंत्रण रखने, आर्थिक जोखिम लेने और भावनात्मक दूरी बनाने से बचें। शुभ अंक: 4, 8 शुभ रंग: गहरा नीला मूलांक 9 (जन्म तिथि: 9, 18, 27) करियर: आपका आज का दिन सीधे तौर पर आपके अपने भाग्यांक से जुड़कर दृढ़ता, साहस और बड़े लक्ष्य पूरे करने की इच्छा मजबूत करने का है। टीमवर्क, कामकाजी रिश्तों और अटके काम आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा।