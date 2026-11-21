भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 21 नवंबर 2026 का यह दिन आपके जीवन में रचनात्मकता, पारिवारिक जिम्मेदारियों, आपसी तालमेल और रिश्तों में संतुलन लाने के कई खास अवसर लेकर आया है। आज की तारीख का अंक 3 है और इस दिन का भाग्यांक 6 बन रहा है। अंक 3 आपके भीतर संवाद कला, सृजनात्मकता, आशावाद और अपने मन की बात खुलकर कहने की खूबी जगाता है, जबकि अंक 6 आपको प्रेम, परिवार, जिम्मेदारी, रिश्तों और आर्थिक स्थिरता का महत्व समझाता है। इन दोनों का यह सुंदर संयोग आपको आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखने और निजी वादों को पूरा करने का मौका देगा। आइए जानते हैं कि 1 से 9 तक सभी मूलांक वालों के लिए आज का दिन क्या खास संदेश लेकर आया है।

करियर: आगे बढ़कर काम संभालने की आपकी आदत किसी जरूरी पेशेवर विषय में आगे बढ़ने में मदद करेगी। नए विचारों और टीम के सहयोग से सराहना मिलेगी या नया सुझाव रखने का अवसर मिलेगा।

स्वास्थ्य: काम की जिम्मेदारियों को अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या पर भारी न पड़ने दें। भरपूर आराम, पर्याप्त पानी और मन को शांत रखने वाली आदतों पर ध्यान दें।

रिश्ते: अपने स्वतंत्र स्वभाव और अपनों की भावनात्मक उम्मीदों के बीच सही तालमेल बनाएं। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने से आपसी समझ और भरोसा गहरा होगा।

क्या करें: परिवार के साथ समय बिताएं और नए विचारों को खुले मन से अपनाएं।

क्या न करें: अहंकार दिखाने, बहस करने और पारिवारिक जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करने से बचें।

शुभ अंक: 1, 9

शुभ रंग: सुनहरा पीला

मूलांक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29)

करियर: लोगों को समझने और शांत तरीके से बात रखने की आपकी खूबी कामकाज को आसान बनाएगी। संवाद और आपसी सहयोग से जुड़े कार्यों में आज अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी।

स्वास्थ्य: भावनात्मक संवेदनशीलता के कारण मानसिक ऊर्जा में कमी महसूस हो सकती है। शांत माहौल में कुछ समय बिताएं और बेवजह की चिंताओं से दूर रहें।

रिश्ते: आज रिश्तों पर खास ध्यान रहेगा और अपनों से जुड़ाव गहरा होगा। खुलकर की गई एक सार्थक बातचीत किसी पुरानी गलतफहमी को दूर कर सकती है।

क्या करें: मन की बात खुलकर कहें और पुरानी गलतफहमी को शांत मन से दूर करें।

क्या न करें: अधिक सोचने, अनिश्चितता में रहने और बिना कहे समझे जाने की उम्मीद से बचें।

शुभ अंक: 2, 6

शुभ रंग: सफेद

मूलांक 3 (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30)

करियर: आज का दिन सीधे तौर पर आपके अपने मूलांक से जुड़ा है, जिससे रचनात्मकता, संवाद और बौद्धिक सोच मजबूत रहेगी। नए विचार रखने या दिलचस्प काम संभालने का आत्मविश्वास रहेगा।

स्वास्थ्य: सक्रिय दिमाग के कारण आराम करने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। संतुलित दिनचर्या अपनाएं और सोने व खाने के समय को बिल्कुल न बिगाड़ें।

रिश्ते: आपका हंसमुख और मिलनसार स्वभाव निजी रिश्तों में नई ताजगी लाएगा। अपनों के साथ अच्छा समय बिताएं और साथ देने वालों की दिल से सराहना करें।

क्या करें: योजना बनाकर काम करें और साथ देने वाले लोगों की सराहना करें।

क्या न करें: अति आत्मविश्वास, बेवजह के खर्च, अवास्तविक उम्मीदों और बिना सोचे वादे करने से बचें।

शुभ अंक: 2, 7

शुभ रंग: पीला

मूलांक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31)

करियर: कामकाज के तरीके में थोड़ा बदलाव लाना आज आपके लिए फायदेमंद रहेगा। यदि काम में देरी या मतभेद चल रहे हैं, तो विवाद के बजाय हल खोजें।

स्वास्थ्य: एक साथ कई काम संभालने की कोशिश से मानसिक दबाव बढ़ सकता है। बीच-बीच में छोटे ब्रेक लें और अपनी रोजमर्रा की आदतों में नियमितता रखें।

रिश्ते: पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर मन में गहरे विचार चल सकते हैं। जीवनसाथी या परिवार पर कड़ी आलोचना करने से बचें, थोड़ा धैर्य गलतफहमी से बचाएगा।

क्या करें: मतभेद के बजाय व्यावहारिक हल खोजें और दिनचर्या में नियमितता बनाए रखें।

क्या न करें: जिद करने, नकारात्मक सोच रखने, अधिक आलोचना करने और नए सुझावों के विरोध से बचें।

शुभ अंक: 3, 1

शुभ रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू

मूलांक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23)

करियर: बातचीत की कला और बदलते हालात में ढलने की खूबी नए अवसर दिलाएगी। मार्केटिंग, संपर्क बढ़ाने, नए विचारों और काम के विस्तार के लिए दिन अच्छा है।

स्वास्थ्य: भागदौड़ भरी दिनचर्या के कारण मन में बेचैनी महसूस हो सकती है। अच्छी नींद, पर्याप्त पानी और शरीर को आराम देने पर विशेष ध्यान दें।

रिश्ते: आपका मिलनसार स्वभाव निजी संबंधों को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सामाजिक मेलजोल में इतना व्यस्त न हों कि परिवार की भावनात्मक जरूरतें छूट जाएं।

क्या करें: नींद और आराम का ध्यान रखें तथा परिवार की भावनात्मक जरूरतों को समझें।

क्या न करें: जल्दबाजी में फैसले लेने, बेवजह जोखिम उठाने, लापरवाह खर्च और कठिन वादे करने से बचें।

शुभ अंक: 3, 5

शुभ रंग: हल्का हरा

मूलांक 6 (जन्म तिथि: 6, 15, 24)

करियर: आज का दिन सीधे तौर पर आपके अपने भाग्यांक से जुड़ा है, जिससे जिम्मेदारियां, आर्थिक योजना और रिश्ते संभालने पर ध्यान रहेगा। कामकाजी संबंध मजबूत करने का मौका मिलेगा।

स्वास्थ्य: दूसरों की देखभाल करते हुए अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें। आराम करने और तरोताजा होने वाली गतिविधियों के लिए थोड़ा समय जरूर निकालें।

रिश्ते: प्रेम, परिवार और भावनात्मक जुड़ाव आज खास रहेंगे। जीवनसाथी के साथ समय बिताने या परिवार के साथ कोई आयोजन करने का मन बन सकता है।

क्या करें: अपनी सेहत के लिए समय निकालें और अपनों के साथ प्यार साझा करें।

क्या न करें: जरूरत से ज्यादा सुरक्षात्मक होने, भावनात्मक उम्मीदों, दखलंदाजी और विलासिता पर फालतू खर्च से बचें।

शुभ अंक: 3, 9

शुभ रंग: गुलाबी

मूलांक 7 (जन्म तिथि: 7, 16, 25)

करियर: गहराई से सोचने और परखने की आदत काम की स्थिति को साफ करेगी। अपने विचार साझा करने और सहयोग के साथ जिम्मेदारियां निभाने के लिए दिन अच्छा है।

स्वास्थ्य: हर स्थिति के बारे में बहुत ज्यादा सोचने से मानसिक थकान बढ़ सकती है। बेवजह की बातों से ब्रेक लें और शांत दिनचर्या बनाए रखें।

रिश्ते: आज अकेले रहने का मन हो सकता है, पर अपनों को जुड़ाव की उम्मीद रहेगी। मन की बात दबाने के बजाय थोड़ा साझा करें।

क्या करें: शांत दिनचर्या रखें और प्यार जताने के लिए छोटा सा कदम उठाएं।

क्या न करें: खुद को अलग-थलग करने, जरूरत से ज्यादा सोचने, शक करने और भावनात्मक दूरी से बचें।

शुभ अंक: 4, 3

शुभ रंग: बैंगनी

मूलांक 8 (जन्म तिथि: 8, 17, 26)

करियर: आगे बढ़ने की लगन और ठोस सोच से जरूरी जिम्मेदारियां पूरी होंगी। आर्थिक स्थिरता पर ध्यान देने के साथ संवाद और नए तरीकों से हल निकालने में मदद मिलेगी।

स्वास्थ्य: काम का दबाव आपकी मानसिक शांति को प्रभावित कर सकता है। खुद पर जरूरत से ज्यादा बोझ न डालें और काम व निजी जीवन में संतुलन रखें।

रिश्ते: ध्यान आर्थिक सुरक्षा और करियर की तरक्की पर रह सकता है। फिर भी परिवार और जीवनसाथी को समय दें और उनके साथ की सराहना करें।

क्या करें: काम और निजी जीवन में संतुलन रखें तथा परिवार के साथ की सराहना करें।

क्या न करें: काम में डूबे रहने, नियंत्रण रखने, आर्थिक जोखिम लेने और निजी रिश्तों को अनदेखा करने से बचें।

शुभ अंक: 4, 6

शुभ रंग: नेवी ब्लू

मूलांक 9 (जन्म तिथि: 9, 18, 27)

करियर: आत्मविश्वास और पहल करने की आदत से जरूरी काम आगे बढ़ेंगे। नए विचारों के साथ टीम वर्क और जिम्मेदारियों का ध्यान रखना आज आपके लिए जरूरी रहेगा।

स्वास्थ्य: अपनी सीमाओं से आगे बढ़कर खुद को थकाने से बचें। नियमित शारीरिक गतिविधि, पर्याप्त आराम और संतुलित दिनचर्या से ऊर्जा बनी रहेगी।

रिश्ते: दूसरों की मदद करने की आदत किसी करीबी का सहारा बनेगी। अलग राय होने पर भावनाओं में बहकर प्रतिक्रिया न दें, दूसरों को अपनी बात रखने दें।

क्या करें: संतुलित दिनचर्या अपनाएं और दूसरों को अपनी बात रखने का मौका दें।

क्या न करें: गुस्सा करने, अधीर होने, बेवजह प्रतिस्पर्धा करने, भावनात्मक प्रतिक्रिया और गुस्से में फैसले लेने से बचें।

शुभ अंक: 4, 8

शुभ रंग: मैरून

अंकज्योतिष विशेषज्ञ: भानुप्रिया मिश्रा, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com