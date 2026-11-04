4 नवंबर अंक राशिफल: नौकरी, पैसा, सेहत और रिश्तों में क्या होगा खास; प्रेम जीवन से लेकर करियर तक जानें हर बात

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। नवंबर का यह चौथा दिन आपके जीवन में अनुशासन, जिम्मेदारी और हर काम को बहुत ही समझदारी से पूरा करने का एक बहुत ही सुंदर अवसर लेकर आया है। आज का दिन आपको यह सिखाता है कि जीवन में स्थायी सफलता कभी भी जल्दबाजी से नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए सही योजना, संयम और लगातार मेहनत की जरूरत होती है। काम के क्षेत्र में अपने जरूरी मामलों की समीक्षा करें और हर कदम बहुत सोच-समझकर उठाएं। पैसों के मामलों में अपने बजट का ध्यान रखें और फालतू के जोखिम लेने से बचें। परिवार और अपनों के साथ शांत मन से समय बिताने से आपके रिश्ते और अधिक गहरे तथा मजबूत होंगे।

मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28) करियर: आपके भीतर का नेतृत्व करने का गुण आपको किसी जरूरी काम की जिम्मेदारी उठाने के लिए प्रेरित करेगा। हालांकि, आज के दिन किसी भी नए काम की शुरुआत करने से पहले उसकी पूरी गहराई से जांच-परख करना बहुत जरूरी है।

स्वास्थ्य: दिनभर की भागदौड़ और व्यस्त दिनचर्या के कारण आपका दिमाग भारी हो सकता है। काम के बीच में समय निकालकर आराम करें और अपने शरीर को पूरी नींद लेने का पूरा मौका दें। रिश्ते: आप अपने निजी मामलों को हमेशा खुद ही संभालना पसंद करते हैं, लेकिन आपके करीब बैठा इंसान इस समय आपके प्यार और थोड़े से समय की उम्मीद कर रहा है। उनकी बातों को भी पूरा महत्व दें। क्या करें: किसी भी बड़े काम को करने से पहले उसकी पूरी योजना बना लें। क्या न करें: केवल अपनी धमक दिखाने के लिए बिना सोचे-समझे कोई भी फैसला न लें। शुभ अंक: 1, 4 शुभ रंग: संतरी, सफेद मूलांक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29) करियर: आपकी सूझबूझ और लोगों को साथ लेकर चलने की खूबी आपको दफ्तर के सभी पेचीदा मामलों को समझने में मदद करेगी। अटके हुए कार्यों को व्यवस्थित करने और सही फैसले लेने के लिए दिन बहुत उत्तम है।

स्वास्थ्य: दूसरों की बातों या छोटी-छोटी चिंताओं को बहुत ज्यादा सोचने की वजह से आप मानसिक थकान महसूस कर सकते हैं। अपने मन को शांत रखने के लिए कुछ समय एकांत और विश्राम में बिताएं। रिश्ते: इस समय आपको अपनों के साथ खुलकर बात करने की जरूरत है। मन ही मन बातें रखने के बजाय अपनी जरूरतें साफ शब्दों में कहें ताकि परिवार के लोग आपकी भावनाओं को ठीक से समझ सकें। क्या करें: अपने मन की बातें अपनों के साथ शांत और स्पष्ट शब्दों में साझा करें। क्या न करें: किसी की खामोश नाराजगी को अपने ऊपर हावी होकर गलत न समझें। शुभ अंक: 2, 4 शुभ रंग: सफेद, सिल्वर मूलांक 3 (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30) करियर: आपकी सोच को आज एक ठोस और व्यवस्थित दायरे में रखने की जरूरत है। नए कामों में हाथ डालने के बजाय किसी पुराने अधूरे काम को पूरा करने पर अपना पूरा ध्यान लगाएं।

स्वास्थ्य: खानपान का नियम बिगड़ने या बहुत ज्यादा सोचने की वजह से आपकी ऊर्जा कम हो सकती है। अपने भोजन का समय ठीक रखें और शरीर को पूरी तरह आराम दें ताकि ताजगी बनी रहे। रिश्ते: फालतू की मेल-जोल भरी बातों के बजाय आज आप किसी खास इंसान के साथ बैठकर दिल की गहरी और सार्थक बातें करना अधिक पसंद करेंगे। अपनों को अपना समय दें। क्या करें: अपने बिखरे हुए विचारों को एक सही और पक्की योजना में बदलें। क्या न करें: रोजमर्रा के सामान्य कामों से बोर होकर अपना सब्र बिल्कुल न खोएं। शुभ अंक: 3, 4 शुभ रंग: पीला, हरा मूलांक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31) करियर: आज का दिन आपके मूलांक से पूरी तरह मेल खाता है, जिससे आपकी मेहनत और अनुशासन का पूरा फल मिलेगा। आप अपने सभी कार्यों को व्यवस्थित करेंगे और किसी पुराने अड़े हुए मसले को आसानी से सुलझा लेंगे।

स्वास्थ्य: एक तय दिनचर्या का पालन करना आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लगातार काम करते रहने के बजाय अपने शरीर को रिकवर होने के लिए पर्याप्त समय और विश्राम जरूर दें। रिश्ते: आप प्यार और परवाह को शब्दों के बजाय अपने कामों और मदद से जताना पसंद करते हैं। फिर भी, कभी-कभी अपनों से प्यार से दो मीठे बोल बोलना रिश्तों में नई मिठास घोल देता है। क्या करें: अपने सभी जरूरी कार्यों को एक तय नियम के अनुसार पूरा करें। क्या न करें: हर बात पर बहुत ज्यादा जिद्दी न बनें और न ही हर समस्या का हल तुरंत चाहें। शुभ अंक: 4, 7 शुभ रंग: नीला, हरा मूलांक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23) करियर: बदलती परिस्थितियों के बीच आज की शांत और गहरी ऊर्जा आपकी गति को थोड़ा धीमा कर सकती है। कोई भी नया उत्तरदायित्व लेने से पहले उसकी पूरी और सही जानकारी जुटाना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा।

स्वास्थ्य: मन में हमेशा कुछ नया करने की छटपटाहट रहने के कारण एक जैसी दिनचर्या चलाना कठिन हो सकता है। फालतू की मानसिक उलझनों से दूर रहकर अपने शरीर को पूरा आराम दें। रिश्ते: आपको अपनी निजी आजादी बहुत प्रिय है, लेकिन घर के लोगों को आपसे थोड़ी स्थिरता और भरोसे की उम्मीद है। दोनों पक्षों के बीच सही तालमेल बनाकर अपने रिश्ते को मजबूत रखें। क्या करें: किसी भी नए कदम को उठाने से पहले उसकी पूरी जांच-परख जरूर कर लें। क्या न करें: बिना सोचे-समझे या केवल जल्दबाजी में अपने जीवन में कोई अचानक बड़ा बदलाव न लाएं। शुभ अंक: 4, 5 शुभ रंग: हरा, हल्का नीला मूलांक 6 (जन्म तिथि: 6, 15, 24) करियर: आपकी जिम्मेदारी उठाने की क्षमता और लगन आपके सभी पेशेवर कार्यों को बहुत अच्छे से चलाएगी। आज यह परखने का समय है कि आपकी मेहनत आपको सही दिशा में ले जा रही है या नहीं।

स्वास्थ्य: घर-परिवार की देखभाल करने और तमाम जिम्मेदारियों को निभाने में कई बार आप खुद को अंदर से थका हुआ महसूस कर सकते हैं। अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें और थोड़ा समय खुद को दें। रिश्ते: परिवार के किसी पुराने अनसुलझे मामले को समझने और अपनों के साथ अपने रिश्ते को और अधिक गहरा करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। अपनों के साथ बैठकर प्यार से बात करें। क्या करें: अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपनी मानसिक शांति का भी पूरा ध्यान रखें। क्या न करें: सबको खुश रखने के चक्कर में खुद की शांति और आराम का सौदा बिल्कुल न करें। शुभ अंक: 4, 6 शुभ रंग: गुलाबी, सफेद मूलांक 7 (जन्म तिथि: 7, 16, 25) करियर: आज का दिन आपके मूलांक के पूरी तरह अनुकूल है, जिससे आपकी गहरी सोच और शोध करने की कला सबसे आगे रहेगी। किसी पेचीदा विषय को गहराई से समझने या अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए दिन उत्तम है।

स्वास्थ्य: बहुत ज्यादा सोचते रहने या लंबे समय तक अकेले रहने के कारण आपका दिमाग भारी हो सकता है। अपने मन को शांत रखने के लिए हल्की सैर करें और कुछ समय सुकून से बिताएं। रिश्ते: आम औपचारिक बातचीत के बजाय आज आप एकांत या किसी के साथ बहुत गहरी और सार्थक चर्चा करना पसंद करेंगे। अपनी भावनाएं साफ शब्दों में कहें ताकि कोई गलतफहमी न हो। क्या करें: अपने जरूरी कामों को शांत मन और पूरी एकाग्रता के साथ परखें। क्या न करें: हर बात को बहुत ज्यादा सोच-सोचकर या पूर्णता के इंतजार में फैसला लेने में देरी न करें। शुभ अंक: 4, 7 शुभ रंग: जामुनी, सफेद मूलांक 8 (जन्म तिथि: 8, 17, 26) करियर: आपकी बड़ी इच्छाएं और मेहनत आपको करियर में स्थायी स्थिरता की ओर ले जाएगी। अपने बिजनेस प्लान की जांच करने, पैसों का हिसाब देखने और अपनी पुरानी रणनीति की कमियों को दूर करने का सही दिन है।

स्वास्थ्य: काम का भारी दबाव आपको मानसिक रूप से जकड़ सकता है। अपने काम के घंटे सीमित रखें और यह सुनिश्चित करें कि आपका पेशेवर जीवन आपके निजी आराम के समय को पूरी तरह न निगल जाए। रिश्ते: आप अपनी आर्थिक तरक्की और करियर में बहुत व्यस्त रहे हैं, लेकिन अपनों को भी आपके वक्त की जरूरत है। काम से थोड़ा समय निकालकर घर के लोगों के साथ प्यार से बैठें। शुभ अंक: 4, 7 शुभ रंग: गहरा नीला, जामुनी क्या करें: अपने सभी जरूरी कामों को पूरी निष्ठा और अनुशासन के साथ पूरा करें। क्या न करें: काम के तनाव और व्यस्तता के कारण अपनों के प्रति बिल्कुल भी कठोर या उदासीन न बनें। मूलांक 9 (जन्म तिथि: 9, 18, 27) करियर: आपका मजबूत संकल्प किसी जरूरी काम को पूरा करने में आपका पूरा साथ देगा। आज कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले चीजों को ठंडे दिमाग से परख लें और बिना सोचे-समझे तुरंत जवाब देने से बचें।

स्वास्थ्य: दूसरों की मदद करने और हर किसी को संभालते-संभालते आप अपनी शारीरिक ताकत को पूरी तरह निचोड़ सकते हैं। दिनभर की थकान को दूर भगाने के लिए समय पर खाना खाएं और भरपूर नींद लें। रिश्ते: आपका सबका भला चाहने वाला स्वभाव बहुत प्यारा है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप घर-परिवार की हर समस्या का बोझ अपने अकेले के कंधों पर उठा लें। अपनों के साथ एक सही दायरा बनाकर चलें।