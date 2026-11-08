8 नवंबर 2026 का अंक राशिफल: पक्के इरादे और तालमेल से मिलेगी सफलता, जानें मूलांक 1 से 9 का भविष्य

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। नवंबर का यह आठवां दिन आपके जीवन में पक्के इरादों, संयम और अपनों के सहयोग से आगे बढ़ने का एक बहुत ही सुंदर अवसर लेकर आया है। आज का दिन आपको यह सिखाता है कि मेहनत और अनुशासन के साथ-साथ दूसरों की राय सुनना और तालमेल बिठाकर चलना कितना जरूरी है।

काम के क्षेत्र में अपनी प्राथमिकताओं को समझें और भविष्य के बड़े लक्ष्यों को ध्यान में रखकर पक्के कदम उठाएं। पैसों के मामलों में समझदारी से योजना बनाएं और किसी भी तरह के जल्दबाजी भरे फैसले से बचें। परिवार और सहयोगियों के साथ मिलकर चलने से आपके काम आसान होंगे और मन में शांति बनी रहेगी। यह दिन आपको अपने अंदर की असली ताकत को पहचानने और हर रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाने का एक नया मौका देता है।

मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28) करियर: आपके भीतर आगे बढ़ने का जो हुनर है, वह आज आपको किसी जरूरी काम की जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से संभालने में मदद करेगा। सहयोगियों की बात ध्यान से सुनें और सबके साथ मिलकर काम करने से आपको बेहतरीन नतीजे मिलेंगे।

स्वास्थ्य: दिनभर की भागदौड़ और व्यस्तता की वजह से आप मानसिक थकान महसूस कर सकते हैं। अपने काम के बीच में थोड़ा समय निकालें और शरीर को पूरी नींद व आराम दें ताकि ताजगी बनी रहे। रिश्ते: आप अपनी इच्छा के अनुसार चीजें चलाना चाहते हैं, लेकिन अपनों के साथ थोड़ा धैर्य रखना बहुत जरूरी है। घर के लोगों की बात को भी पूरा मान दें और उनकी भावनाओं को समझें। क्या करें: अपने जरूरी कामों में दूसरों की अच्छी सलाह और सहयोग लेकर आगे बढ़ें। क्या न करें: जल्दबाजी में आकर किसी पर भी अपनी बात थोपने की कोशिश न करें। शुभ अंक: 1 शुभ रंग: लाल मूलांक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29) करियर: आज का दिन आपके मूलांक से पूरी तरह मेल खाता है, जिससे आपकी समझदारी, मिठास और शांत स्वभाव काम की जगह पर उलझे हुए मसलों को सुलझाने में बहुत मददगार साबित होगा।

स्वास्थ्य: मन की छोटी-मोटी उलझनों के कारण आपकी ऊर्जा पर असर पड़ सकता है। अपनी दिनचर्या को सही रखें और उन शांत पलों के लिए समय निकालें जो आपको भीतर से सुकून देते हैं। रिश्ते: अपनों से खुलकर और प्यार से बात करके अपने संबंधों को और अधिक गहरा व मजबूत करने का आज बहुत ही सुंदर दिन है। दिल की बात कहने से दूरियां मिटेंगी। क्या करें: अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखें और हर काम शांत मन से करें। क्या न करें: जरूरत से ज्यादा सोचना और अपनी समस्याओं पर अपनों से बात करने से बचना छोड़ दें। शुभ अंक: 2 शुभ रंग: सिल्वर मूलांक 3 (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30) करियर: आपकी बातचीत करने की बेहतरीन कला नए और सार्थक संपर्क बनाने में मदद करेगी। अपने सभी कामों में से उस एक बड़े लक्ष्य को चुनें, जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।

स्वास्थ्य: अपनी दिनचर्या को बिल्कुल भी बिगड़ने न दें। सही समय पर भोजन करें, पर्याप्त नींद लें और शारीरिक रूप से सक्रिय रहकर अपनी सेहत को हमेशा तरोताजा बनाए रखें। रिश्ते: आपका खुशमिजाज स्वभाव घर के माहौल को हल्का और खुशनुमा रखेगा। हालांकि, जब कोई अपना अपनी परेशानी साझा करे, तो उसकी बात पूरी गंभीरता से सुनें और अपना समय दें। क्या करें: अपने सबसे मुख्य और बड़े काम पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें। क्या न करें: बिना सोचे-समझे धन खर्च न करें और ऐसे बड़े वादे न करें जो पूरे न हो सकें। शुभ अंक: 3 शुभ रंग: पीला मूलांक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31) करियर: आपकी समझदारी और काम को सही तरीके से करने की आदत कठिन जिम्मेदारियों को बहुत आसान बनाएगी। अपनी योजनाओं की गहराई से समीक्षा करें और जो कमियां हैं उन्हें तुरंत सुधारें।

स्वास्थ्य: कामकाज का भारी तनाव अपने निजी जीवन और घर के माहौल में बिल्कुल न आने दें। भारी कामों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांट लें और बीच में विश्राम के पल निकालें। रिश्ते: आप हर बात का व्यावहारिक हल ढूंढना पसंद करते हैं, लेकिन आपके अपनों को इस समय केवल आपके भावनात्मक सहारे और मीठे शब्दों की जरूरत हो सकती है। पहले उनकी बात समझें। क्या करें: अपनी योजनाओं को पक्के नियमों और सही तरीकों के साथ आगे बढ़ाएं। क्या न करें: अपनी बात पर ही अड़े रहना या दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाना छोड़ दें। शुभ अंक: 4 शुभ रंग: नीला मूलांक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23) करियर: आपकी ढलने की खूबी बदलते हालातों को बहुत अच्छे से संभालने में मदद करेगी। हालांकि, हर बार कुछ नया ढूंढने के बजाय आज पुराने और अटके हुए कामों के नतीजों पर ध्यान लगाना सही रहेगा।

स्वास्थ्य: भागदौड़ भरा दिन आपकी शारीरिक ऊर्जा को कम कर सकता है। समय पर पौष्टिक भोजन करें और अपने शरीर को पूरा विश्राम देकर थकान को दूर भगाएं। रिश्ते: आपका मिलनसार स्वभाव पुरानी गलतफहमियों को दूर करने में बहुत मदद करेगा। किसी करीबी की परेशानी को हल्का समझने या नजरअंदाज करने की भूल बिल्कुल न करें। क्या करें: अपने हाथ में लिए गए अधूरे कामों को पूरा करने पर पूरा ध्यान लगाएं। क्या न करें: मन में उथल-पुथल होने के कारण जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला न लें। शुभ अंक: 5 शुभ रंग: हरा मूलांक 6 (जन्म तिथि: 6, 15, 24) करियर: आपकी जिम्मेदारी की भावना आपको उन कामों की ओर ले जाएगी जिनमें धैर्य और आपसी सहयोग की सबसे ज्यादा जरूरत है। टीम के साथ मिलकर काम करने से आपको बहुत बड़ा लाभ होगा।

स्वास्थ्य: दूसरों की देखभाल करने में इतने मगन न हो जाएं कि आप अपनी खुद की जरूरतें भूल जाएं। एक संतुलित दिनचर्या अपनाएं और अपने लिए भी पर्याप्त विश्राम का समय निकालें। रिश्ते: अगर रिश्तों में पुरानी अनबन चल रही है, तो पुरानी बातों को बिल्कुल न उखाड़ें। शांत मन से बैठकर बातचीत करें और आपसी प्यार से हर मामला सुलझाएं। क्या करें: अपने काम और दूसरों की मदद करने के बीच एक सही संतुलन बनाएं। शुभ अंक: 6 शुभ रंग: गुलाबी क्या न करें: अपनी क्षमता से ज्यादा जिम्मेदारियां अपने अकेले सिर पर न लें। मूलांक 7 (जन्म तिथि: 7, 16, 25) करियर: आपकी चीजों को गहराई से देखने की आदत पेशेवर स्थिति का सही और सटीक अंदाजा लगाने में मदद करेगी। कोई भी नया कदम उठाने से पहले उसकी योजना बनाना और हर बात जांचना बेहतर रहेगा।

स्वास्थ्य: मानसिक थकावट से पूरी तरह उबरने के लिए खुद को थोड़ा शांत समय दें। स्क्रीन से थोड़ी दूरी बनाएं या खुली हवा में टहलकर अपने मन को तरोताजा करें। रिश्ते: अगर आपको एकांत में समय बिताना है, तो यह बात अपनों से साफ शब्दों में कहें, ताकि वे आपकी खामोशी को किसी प्रकार की दूरी या नाराजगी न समझ बैठें। क्या करें: किसी भी काम को करने से पहले उससे जुड़ी पूरी जानकारी हासिल करें। क्या न करें: अपनों से पूरी तरह कट जाना और उनकी भावनाओं की अनदेखी करना बिल्कुल छोड़ दें। शुभ अंक: 7 शुभ रंग: जामुनी मूलांक 8 (जन्म तिथि: 8, 17, 26) करियर: आज का दिन आपके मूलांक से पूरी तरह मेल खाता है, जिससे आपकी तरक्की पाने की तीव्र इच्छा और जिम्मेदारी की भावना मजबूत होगी। अपनी पेशेवर स्थिति की समीक्षा करें और अगले कदम की सही योजना बनाएं।