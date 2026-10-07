7 अक्टूबर का अंक राशिफल: आज नया काम शुरू करने की भूल मत करना! अंक 9 को पुरानी समस्या से मिलेगी राहत

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अक्टूबर का यह सातवां दिन आपकी जिंदगी में भीतर झांकने, पुरानी बातों को पीछे छोड़ने और मन को पूरी तरह शांत करने का एक बहुत ही खास मौका लेकर आ रहा है। अंक सात की ऊर्जा आपको हर बात को गहराई से समझने और खुद पर ध्यान देने की प्रेरणा देती है, जबकि अंक नौ आपको पुराने मामलों को पूरा करके आगे बढ़ने का महत्व समझाती है।

यह समय नई शुरुआत करने का नहीं, बल्कि अपने अधूरे कामों को खत्म करने और उन पुरानी यादों या बोझ को छोड़ने का है जो अब आपके काम के नहीं हैं। आप अपनी समझदारी और शांति के जरिए अपने जीवन के हर क्षेत्र में बहुत ही सुंदर संतुलन बना सकते हैं। अपने काम और अपनों के साथ मेल-जोल रखकर आप इस दिन को बहुत ही सफल और संतोषजनक बना सकते हैं।

मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28) करियर: आज आपको अपने काम की दिशा को थोड़ा पीछे हटकर देखने की जरूरत है। नया काम शुरू करने के बजाय अपने पुराने और पेंडिंग कामों को पूरा करें तथा पिछले अनुभवों से सीख लें।

स्वास्थ्य: मानसिक थकान आज थोड़ी अधिक महसूस हो सकती है। अपने लिए कुछ शांत पल निकालें और अपने हर खाली समय को काम या भागदौड़ से बिल्कुल न भरें। रिश्ते: आपको यह अहसास होगा कि किसी पुरानी बहस या अनबन को अब खींचने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी बात को सही साबित करने के बजाय आपसी शांति और सुकून को चुनें। क्या करें: अपने पुराने और अधूरे कामों को आज ही पूरा करें। क्या न करें: केवल अपनी बात मनवाने के लिए किसी पुराने मुद्दे को न पकड़ें। शुभ अंक: 1, 7 शुभ रंग: नारंगी, सफेद मूलांक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29) करियर: विशेषकर लोगों से जुड़े मामलों में आपकी अंतःप्रेरणा आज आपका बहुत अच्छा मार्गदर्शन करेगी। कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले अपने डर और अपनी सहज भावना को अलग करके सोचें।

स्वास्थ्य: आपकी भावनात्मक संवेदनशीलता आज थोड़ी बढ़ सकती है। शांत वातावरण, ध्यान या एक शांतिपूर्ण शाम बिताने से आपको अपने मन में बहुत अच्छा संतुलन महसूस होगा। रिश्ते: आप अपने किसी बहुत करीबी इंसान के बारे में गहराई से सोचेंगे। यदि दिल में कोई बात अनकही रह गई है, तो एक प्यार भरी बातचीत के जरिए मामलों को पूरी तरह साफ कर लें। क्या करें: अपने मन को शांत रखकर सही फैसले लें। क्या न करें: सामने वाले की खामोश स्थिति को लेकर जरूरत से ज्यादा न सोचें। शुभ अंक: 2, 7 शुभ रंग: सफेद, सिल्वर मूलांक 3 (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30) करियर: किसी कलात्मक या पेशेवर प्रोजेक्ट में आगे बढ़ने से पहले उसकी आखिरी कमियों को सुधारने की जरूरत है। बहुत सारे नए काम एक साथ हाथ में लेने के बजाय पुराने कामों को पूरा करें।

स्वास्थ्य: लगातार बातचीत करने और सामाजिक गतिविधियों में रहने से अपने दिमाग को थोड़ा आराम दें। अपने शरीर और मन को तरोताजा रखने के लिए शांत वातावरण में कुछ समय बिताएं। रिश्ते: अपने हंसमुख स्वभाव के पीछे आप अंदर से काफी भावुक महसूस कर सकते हैं। किसी जरूरी बात को कहने के लिए मजाक का सहारा बिल्कुल न लें और अपनी भावनाएं खुलकर रखें। क्या करें: अपने जरूरी कामों को समय पर पूरा करें। क्या न करें: सिर्फ सबको खुश रखने के लिए कोई झूठा वादा न करें। शुभ अंक: 3, 7 शुभ रंग: पीला, सफेद मूलांक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31) करियर: आपको अपने किसी पुराने काम को बंद करने या जो चीज अधूरी रह गई है उसे फिर से व्यवस्थित करने की जरूरत पड़ सकती है। सही और आसान तरीका अपनाएं और देरी होने पर बिल्कुल परेशान न हों।

स्वास्थ्य: एक सरल और साधारण दिनचर्या आपको जमीन से जुड़े रहने में मदद करेगी। अपने शरीर की सही देखभाल करने की जरूरत को कभी भी नजरअंदाज न करें और पूरा आराम लें। रिश्ते: आप हर बात का साफ और पक्का जवाब चाहते होंगे, लेकिन भावनाओं को हमेशा तर्क से नहीं सुलझाया जा सकता। स्थिति को सुधारने की कोशिश करने से पहले अपनों की बात को ध्यान से सुनें। क्या करें: हर परिस्थिति को शांति से स्वीकार करें। क्या न करें: चीजें कैसे होनी चाहिए, इस बात को लेकर बहुत कठोर न बनें। शुभ अंक: 4, 7 शुभ रंग: हरा, नीला मूलांक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23) करियर: आप किसी बदलाव के लिए तैयार महसूस कर सकते हैं, लेकिन आज का दिन अचानक फैसले लेने के बजाय पुरानी बातों पर विचार करने के लिए उत्तम है। देखें कि क्या सही रहा और क्या नहीं।

स्वास्थ्य: मन में लगातार बेचैनी रहने की वजह से आपका मन शांत नहीं होगा। टहलना, संगीत सुनना, ध्यान लगाना या प्रकृति के बीच कुछ समय बिताना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। रिश्ते: आप भावनात्मक उम्मीदों से थोड़ा दूर रहकर अपनी आजादी चाह सकते हैं। बातचीत से भागने के बजाय अपनी इस जरूरत को अपनों के सामने बहुत प्यार और साफ शब्दों में कहें। क्या करें: अपने पिछले अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ें। क्या न करें: किसी भी असहज स्थिति से केवल इसलिए न भागें क्योंकि वह कठिन लग रही है। शुभ अंक: 5, 7 शुभ रंग: हरा, सफेद मूलांक 6 (जन्म तिथि: 6, 15, 24) करियर: आप उन जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए नजर आएंगे जो पिछले कुछ समय से आपका ध्यान खींच रही थीं। केवल इसलिए कोई नया काम अपने सिर न लें क्योंकि आपको सबकी जिम्मेदारी का अहसास है।

स्वास्थ्य: भावनात्मक थकान की वजह से आपकी ऊर्जा कम हो सकती है। आज के दिन खुद को पूरा आराम देना और अपने निजी पल बिताना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। रिश्ते: कोई पुरानी भावनात्मक बात फिर से आपके सामने आ सकती है। हर चीज को बिल्कुल सही करने की जिद छोड़ने के बजाय उस सच्चाई को स्वीकार करें जिसे बदला नहीं जा सकता। क्या करें: अपने शरीर और मन को पूरा विश्राम दें। क्या न करें: उन चीजों का अपराध बोध अपने मन में न रखें जो आपके हाथ में नहीं हैं। शुभ अंक: 6, 7 शुभ रंग: गुलाबी, सफेद मूलांक 7 (जन्म तिथि: 7, 16, 25) करियर: आज की ऊर्जा पूरी तरह से आपके अपने स्वभाव के अनुकूल है। अध्ययन करने, पुराने मामलों की समीक्षा करने और अपने सभी अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए इस ऊर्जा का पूरा उपयोग करें।

स्वास्थ्य: आज आपका दिमाग सामान्य से अधिक सक्रिय रह सकता है। ध्यान लगाना, कुछ पढ़ना, प्रार्थना करना या कुछ समय अकेले बिताना आपको अपनी खोई हुई ऊर्जा वापस पाने में मदद करेगा। रिश्ते: आपका मन अपनी बातें किसी को बताने का नहीं करेगा, लेकिन जो लोग आपसे सचमुच प्यार करते हैं उनसे बिल्कुल कटकर न रहें। अपनी खामोशी को अपनों को प्यार से समझाएं। क्या करें: अपने मन को शांत रखने के लिए एकांत में समय बिताएं। क्या न करें: जब आपको अपनों के साथ की जरूरत हो तब खुद को पूरी तरह अलग न करें। शुभ अंक: 7, 9 शुभ रंग: बैंगनी, इंडिगो मूलांक 8 (जन्म तिथि: 8, 17, 26) करियर: आप अपने करियर के उस अध्याय की समीक्षा कर रहे होंगे जिससे आपको बहुत महत्वपूर्ण सीख मिली है। किसी दूसरे बड़े काम में हाथ डालने से पहले अपनी सभी पेंडिंग जिम्मेदारियों को खत्म करें।

स्वास्थ्य: दफ्तर का काम खत्म होने के बाद भी उससे जुड़ी चिंताएं आपके दिमाग में घूमती रह सकती हैं। अपने पेशेवर कामकाज और अपने निजी समय के बीच एक बहुत साफ सीमा तय करें। रिश्ते: आपको अपने काम करने के सख्त तरीके को थोड़ा नरम करना होगा। हो सकता है कि आपका कोई अपना किसी समस्या का समाधान चाहने के बजाय सिर्फ आपका प्यार और साथ चाहता हो। क्या करें: काम और निजी समय के बीच स्पष्ट सीमा रखें। क्या न करें: अपनी प्रगति को केवल अपनी उपलब्धियों से न मापें। शुभ अंक: 8, 7 शुभ रंग: गहरा नीला, सफेद मूलांक 9 (जन्म तिथि: 9, 18, 27) करियर: आज की ऊर्जा पूरी तरह से आपके अपने स्वभाव से मेल खाती है। आप किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को पूरा करने या काम से जुड़ी किसी पुरानी परेशानी से हमेशा के लिए राहत पाने के लिए पूरी तरह प्रेरित रहेंगे।