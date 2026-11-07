7 नवंबर 2026 का अंक राशिफल: करियर में पहल और रिश्तों में समझदारी लाएगी तरक्की, पढ़ें 1 से 9 तक का दैनिक राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। नवंबर का यह सातवां दिन आपके जीवन में गहरे विचार, नए सिरे से सोचने और हर कदम बहुत ही पक्के इरादे से उठाने का एक बहुत ही सुंदर अवसर लेकर आया है। आज का दिन आपको यह सिखाता है कि किसी भी बड़े काम को शुरू करने से पहले उसकी सही योजना बनाना और फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना कितना जरूरी है।

काम के क्षेत्र में अपनी बुद्धि का परिचय दें और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए खुद पहल करें। पैसों के मामलों में सोच-समझकर फैसले लें और किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचें। परिवार और अपनों के साथ समय बिताने से आपके रिश्ते मजबूत होंगे और मन में शांति बनी रहेगी।

मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28) करियर: आपके भीतर आगे बढ़ने की जो खूबी है, वह आज किसी नए प्रोजेक्ट की कमान संभालने या अपने पेशेवर लक्ष्यों को तेजी से पूरा करने में सबसे आगे रहेगी। सही दिशा में उठाया गया कदम आपको बहुत लाभ देगा।

स्वास्थ्य: दिनभर काम में जुटे रहने के कारण आपका दिमाग भारी हो सकता है। अपने काम की भागदौड़ के बीच थोड़ा समय निकालें और अपने शरीर को पूरी नींद व विश्राम दें। रिश्ते: आप अपने सभी फैसले हमेशा अपने दम पर लेना पसंद करते हैं, लेकिन घर के लोगों और अपने पार्टनर की राय को भी पूरा महत्व दें और उनकी बात सुनें। क्या करें: अपने जरूरी कामों में खुद आगे बढ़कर पहल करें और सही फैसले लें। क्या न करें: केवल अपनी बात ऊपर रखने की जिद में अपनों की सलाह को नजरअंदाज न करें। शुभ अंक: 1 शुभ रंग: लाल मूलांक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29) करियर: आपकी संवेदनशीलता और अंदरूनी समझ दफ्तर के उलझे हुए मामलों को सुलझाने में बहुत काम आएगी। अपनी आंतरिक आवाज पर पूरा भरोसा रखकर अपने काम को आगे बढ़ाएं। स्वास्थ्य: मानसिक तनाव के कारण आपकी एकाग्रता में थोड़ी कमी आ सकती है। अपने मन को शांत रखने के लिए कुछ समय शांति और एकांत में बिताएं। रिश्ते: अपनी भावनाओं को अपने तक सीमित रखने के बजाय अपनों के सामने खुलकर रखें। यदि कोई बात आपको परेशान कर रही है, तो उसके बारे में साफ-साफ बात करें। क्या करें: अपने फैसलों पर पूरा भरोसा रखें और हर काम शांत मन से करें। क्या न करें: जरूरत से ज्यादा सोचना और हर छोटी बात पर दूसरों की मंजूरी का इंतजार करना छोड़ दें। शुभ अंक: 2 शुभ रंग: सफेद मूलांक 3 (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30) करियर: आपकी अनोखी सोच और बातचीत करने की बेहतरीन कला किसी नए विचार को हकीकत में बदलने में पूरी मदद करेगी। जो लोग कला, लेखन या शिक्षण से जुड़े हैं, उनके लिए नया काम शुरू करने का दिन उत्तम है।

स्वास्थ्य: अपने काम और मेल-जोल भरी दिनचर्या के बीच अपनी सेहत का ध्यान रखें। रात को समय पर सोने की आदत डालें ताकि शरीर में पूरी ऊर्जा बनी रहे। रिश्ते: आपका हंसमुख स्वभाव घर-परिवार के माहौल में मिठास घोलेगा। हालांकि, यह याद रखें कि केवल हंसी-मजाक तक सीमित न रहें, बल्कि किसी करीबी की बात को ध्यान से सुनें। क्या करें: अपनी कला और बातचीत के हुनर से नए और अच्छे मौकों की तलाश करें। क्या न करें: एक साथ कई सारे कामों को हाथ में लेकर खुद को मानसिक रूप से न उलझाएं। शुभ अंक: 3 शुभ रंग: पीला मूलांक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31) करियर: आपकी व्यावहारिक सोच हर परिस्थिति की बारीकी से जांच करने और काम में जरूरी सुधार लाने में मदद करेगी। अपने अटके हुए कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है।

स्वास्थ्य: काम का भारी दबाव आपके मन में तनाव पैदा कर सकता है। अपने बड़े कामों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांट लें और बीच-बीच में खुद को थोड़ा आराम दें। रिश्ते: आप हर बात का बहुत व्यावहारिक हल चाहते हैं, लेकिन आपके अपनों को इस समय केवल आपके प्यार और मीठे शब्दों की जरूरत है। उनकी भावनाओं को समझें। क्या करें: अपनी योजनाओं को सही और पक्के कदमों के साथ आगे बढ़ाएं। क्या न करें: किसी भी बात पर अपनी बात मनवाने के लिए बहुत ज्यादा सख्त रवैया न अपनाएं। शुभ अंक: 4 शुभ रंग: नीला मूलांक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23) करियर: आपकी ढलने की खूबी और नया सीखने का शौक आपको पेशेवर तरक्की के नए रास्ते दिखाएगा। किसी भी बड़े समझौते या कदम से पहले उसकी सभी बातों की अच्छी तरह जांच-परख जरूर कर लें।

स्वास्थ्य: अनियमित दिनचर्या के कारण आपके शरीर की ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। अपने भोजन का समय ठीक रखें और अपने शरीर को पर्याप्त विश्राम दें। रिश्ते: आप किसी भी अनबन को तुरंत खत्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं। जब कोई अपना किसी परेशानी में हो, तो पहले उसकी पूरी बात धैर्य से सुनें। क्या करें: जीवन के हर नए अवसर को खुले दिल से अपनाएं और समझदारी से कदम रखें। शुभ अंक: 5 शुभ रंग: हरा क्या न करें: बिना सोचे-समझे या केवल जोश में आकर पैसों से जुड़ा कोई बड़ा जोखिम न लें। मूलांक 6 (जन्म तिथि: 6, 15, 24) करियर: आपकी जिम्मेदारी उठाने की कला आपके सभी पेशेवर और निजी कामों में स्पष्टता लेकर आएगी। अपने काम की सही समीक्षा करें और जरूरत पड़ने पर उसमें तुरंत बदलाव लाएं। स्वास्थ्य: घर-परिवार या दूसरों की देखभाल करने में इतना व्यस्त न हो जाएं कि आप अपनी सेहत को ही भूल जाएं। आप पौष्टिक भोजन करें और पूरा आराम लें। रिश्ते: अपनी जिम्मेदारियों और आपसी उम्मीदों पर अपनों के साथ खुलकर बात करें। अपनी जरूरतें शांत शब्दों में कहें और दूसरे की बात को भी सुनें। क्या करें: घर और दफ्तर के कामों के बीच सही संतुलन बनाकर रखें। क्या न करें: दूसरों की हर बात को सुधारने की जिद में अपनी खुद की शांति को नुकसान न पहुंचाएं। शुभ अंक: 6 शुभ रंग: गुलाबी मूलांक 7 (जन्म तिथि: 7, 16, 25) करियर: आज का दिन आपके मूलांक से पूरी तरह मेल खाता है, जिससे आपकी गहरी सोच, पढ़ाई-लिखाई और हर बात की तह तक जाने की खूबी सबसे आगे रहेगी। किसी नए विषय को सीखने या पुराने फैसले की समीक्षा करने के लिए दिन उत्तम है।

स्वास्थ्य: बहुत ज्यादा सोचने के कारण आपका दिमाग थक सकता है। कुछ समय खुली हवा में टहलें या स्क्रीन से दूर रहकर अपने मन को तरोताजा करें। रिश्ते: आम मेल-जोल के बजाय आज आप कुछ समय अकेले बिताना पसंद करेंगे। यदि आपको एकांत चाहिए, तो अपनों को प्यार से समझाएं ताकि कोई गलतफहमी न हो। क्या करें: किसी भी बड़े फैसले से पहले उसकी पूरी और सही जानकारी जुटा लें। शुभ अंक: 7 शुभ रंग: जामुनी क्या न करें: बहुत ज्यादा अकेले रहने से बचें और अपनों के साथ अपनी बात जरूर साझा करें। मूलांक 8 (जन्म तिथि: 8, 17, 26) करियर: आपकी बड़ी योजनाएं और जिम्मेदारी उठाने की क्षमता आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा करने में पूरी मदद करेगी। यदि आप कोई नया व्यवसाय संभाल रहे हैं, तो सभी तथ्यों को जांचने के बाद ही आगे बढ़ें।

स्वास्थ्य: काम का भारी दबाव आपके आराम के समय को छीन सकता है। अपने काम के घंटे तय रखें और अपनी सेहत को हमेशा प्राथमिकता दें। रिश्ते: आप अपने करियर और भविष्य को सुरक्षित करने में बहुत मगन रहे हैं, लेकिन अपनों को भी आपके समय और प्यार की उतनी ही जरूरत है। क्या करें: अपनी धन से जुड़ी योजनाओं को मजबूत करें और भविष्य के लिए स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। शुभ अंक: 8 शुभ रंग: गहरा नीला क्या न करें: काम के तनाव के कारण अपनों से दूरी न बनाएं और न ही हर बात पर अपना नियंत्रण रखने की जिद करें। मूलांक 9 (जन्म तिथि: 9, 18, 27) करियर: आपका मजबूत संकल्प और कुछ नया कर दिखाने का जोश आपको किसी भी पेशेवर चुनौती से पार पाने में मदद करेगा। अपने पिछले अनुभवों से सीख लेकर आज एक नई शुरुआत करें।