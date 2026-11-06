6 नवंबर 2026 का अंक राशिफल: करियर में मिलेगी नई दिशा, अपनों का साथ बनाएगा दिन खास; पढ़ें 1 से 9 तक का हाल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। नवंबर का यह छठा दिन आपके जीवन में आपसी प्यार, रिश्तों की गर्माहट और हर काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाने का एक बहुत ही सुंदर अवसर लेकर आया है। आज का दिन आपको यह सिखाता है कि अपनों के साथ तालमेल बिठाकर चलना और पुरानी बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना कितना जरूरी है।

काम के क्षेत्र में अपनी दूरदर्शिता का परिचय दें और भविष्य के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर सही फैसले लें। पैसों के मामलों में समझदारी से योजना बनाएं और किसी भी तरह के जल्दबाजी भरे जोखिम से बचें। परिवार और अपनों के साथ समय बिताने से आपके रिश्ते मजबूत होंगे और मन में संतोष बना रहेगा।

मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28) करियर: आपके भीतर आगे बढ़ने की जो खूबी है, वह आपको पेशेवर तरक्की के नए रास्ते खोजने में मदद करेगी। किसी बड़े काम की कमान संभालने या अपने भविष्य के लक्ष्यों को किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ साझा करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है।

स्वास्थ्य: दिनभर की व्यस्त दिनचर्या के कारण आप मानसिक थकान महसूस कर सकते हैं। अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें और काम के भारी दबाव के बीच अपने आराम के समय को बिल्कुल न छोड़ें। रिश्ते: आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने में बहुत मगन रह सकते हैं, लेकिन आपके करीब बैठा इंसान इस समय आपके थोड़े से प्यार और समय की चाह रख रहा है। क्या करें: आने वाले समय के बड़े लक्ष्यों को ध्यान में रखकर अपने काम की सही योजना बनाएं। क्या न करें: केवल अपनी तरक्की और काम के चक्कर में अपनों को पूरी तरह नजरअंदाज न करें। शुभ अंक: 1, 6 शुभ रंग: संतरी, सफेद मूलांक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29) करियर: आपकी मिलनसार और समझदार प्रकृति दफ्तर के सभी रिश्तों को संभालने और उलझे हुए मामलों को सुलझाने में बहुत काम आएगी। आज अपने हुनर पर पूरा भरोसा रखकर आगे बढ़ने का सही समय है।

स्वास्थ्य: दूसरों की चिंताओं को बहुत ज्यादा दिल पर लेने के कारण आप मानसिक तनाव महसूस कर सकते हैं। अपने मन को शांत रखने के लिए कुछ समय विश्राम और सुकून भरे माहौल में बिताएं। रिश्ते: बदलते हालातों के बीच आप अपनों से थोड़े भावनात्मक सहारे की उम्मीद कर सकते हैं। परिवार के साथ बैठकर खुलकर बात करने से सभी दूरियां मिट जाएंगी और आपसी रिश्ते गहरे होंगे। क्या करें: अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाएं और हर काम शांत मन से करें। क्या न करें: अनिश्चितता के डर से डगमगाकर कोई भी सही फैसला लेने में देरी न करें। शुभ अंक: 2, 6 शुभ रंग: सफेद, सिल्वर मूलांक 3 (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30) करियर: आपकी सोच और बातचीत करने की बेहतरीन कला आपको काम के नए और अच्छे अवसर दिलाएगी। मीटिंग्स और नई चर्चाओं के दौरान अपने विचारों को सबके सामने रखने से आपको बहुत लाभ होगा।

स्वास्थ्य: लगातार भागदौड़ भरे शेड्यूल के कारण आप जल्दी थक सकते हैं। अपने खानपान का समय ठीक रखें और काम के साथ-साथ अपने शरीर को तरोताजा रखने के लिए पर्याप्त विश्राम लें। रिश्ते: आपका हंसमुख और खुशमिजाज स्वभाव घर-परिवार के माहौल में मिठास घोलेगा। हालांकि, सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए ऐसे वादे न करें जिन्हें पूरा करना आपके लिए बाद में कठिन हो। क्या करें: अपनी कला और बातचीत की शैली से नए और अच्छे लोगों के संपर्क में आएं। क्या न करें: केवल मनोरंजन और मौज-मस्ती के पीछे भागकर अपनी जरूरी जिम्मेदारियों से मुंह न मोड़ें। शुभ अंक: 3, 6 शुभ रंग: पीला, गुलाबी मूलांक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31) करियर: आपकी समझदारी भरा नजरिया पेशेवर जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से संभालने में मदद करेगा। अपने कामकाज की जांच करने, अटके हुए कार्यों को व्यवस्थित करने और काम में तेजी लाने के लिए दिन उत्तम है।

स्वास्थ्य: अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में इतने व्यस्त न हो जाएं कि आप अपने शरीर के आराम के समय को ही भूल जाएं। एक सही दिनचर्या बनाए रखना आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। रिश्ते: आप प्यार और परवाह को शब्दों के बजाय अपनी मदद और कामों से जताना अधिक पसंद करते हैं। अपनों की छोटी-छोटी बातों को समझें और उनके साथ थोड़ा समय बिताएं। क्या करें: अपने कामकाज की सही समीक्षा करें और व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाएं। क्या न करें: किसी भी बदलाव का केवल इसलिए विरोध न करें क्योंकि वह आपकी पुरानी आदत से अलग है। शुभ अंक: 4, 6 शुभ रंग: नीला, हरा मूलांक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23) करियर: आज का दिन आपके मूलांक से पूरी तरह मेल खाता है, जिससे आपके भीतर कुछ नया करने की बेचैनी और उत्साह सबसे आगे रहेगा। किसी नए पेशेवर मौके को तलाशने या नए लोगों से जुड़ने के लिए दिन बहुत बढ़िया है।

स्वास्थ्य: मन में हमेशा हलचल रहने के कारण एक जैसी दिनचर्या चलाना कठिन हो सकता है। अपनी गतिविधियों और आराम के बीच सही तालमेल बिठाकर अपनी सेहत को मजबूत रखें। रिश्ते: आपको अपनी निजी आजादी बहुत प्रिय है, लेकिन घर के लोगों को यह भरोसा दिलाना भी जरूरी है कि आप उनकी परवाह करते हैं। रिश्तों में संतुलन बनाकर चलना बहुत आवश्यक है। क्या करें: जीवन के हर नए अवसर को खुले दिल से अपनाएं और आगे बढ़ें। क्या न करें: बिना सोचे-समझे या केवल जोश में आकर कोई भी जोखिम भरा कदम न उठाएं। शुभ अंक: 5, 6 शुभ रंग: हरा, सफेद मूलांक 6 (जन्म तिथि: 6, 15, 24) करियर: आपकी जिम्मेदारी उठाने की कला और लोगों को साथ लेकर चलने का हुनर आपके सभी जरूरी काम आसानी से पूरे करवा देगा। अपनी कार्यशैली को और बेहतर बनाकर आप दफ्तर में अपनी स्थिति मजबूत करेंगे।

स्वास्थ्य: घर-परिवार की देखभाल करने और तमाम जिम्मेदारियों को निभाने में कई बार आपके पास खुद के लिए समय नहीं बचता। अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें और थोड़ा समय खुद को भी दें। रिश्ते: परिवार और घर का सुख आज आपके जीवन का मुख्य केंद्र रहेंगे। अपनी पैसों की या करियर की योजनाओं और अपनों की जरूरतों के बीच एक सुंदर संतुलन बनाकर चलें। क्या करें: परिवार के साथ मिलकर बैठें और अपनी जिम्मेदारियों को प्यार से बांटें। क्या न करें: हर स्थिति को अपने नियंत्रण में रखने की जिद में अपनी मानसिक शांति न खोएं। शुभ अंक: 6, 9 शुभ रंग: गुलाबी, सफेद मूलांक 7 (जन्म तिथि: 7, 16, 25) करियर: आपकी गहरी सोच और परखने की खूबी किसी भी नए पेशेवर अवसर की सही जांच करने में मदद करेगी। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट पर विचार कर रहे हैं, तो सही योजना बनाने के लिए दिन उत्तम है।

स्वास्थ्य: बहुत ज्यादा सोचते रहने के कारण आपका दिमाग भारी हो सकता है। अपने मन को शांत रखने के लिए कुछ समय खुले माहौल या सुकून भरी जगह में बिताएं। रिश्ते: आम बातचीत के बजाय आज आप किसी खास इंसान के साथ दिल की गहरी और अर्थपूर्ण बातें करना पसंद करेंगे। अपनी भावनाएं साफ शब्दों में कहें। क्या करें: किसी भी बड़े फैसले से पहले उसकी पूरी और सही जानकारी जुटा लें। क्या न करें: बहुत ज्यादा संकोच या डर के कारण हाथ आए अच्छे मौकों को जाने न दें। शुभ अंक: 6, 7 शुभ रंग: जामुनी, सफेद मूलांक 8 (जन्म तिथि: 8, 17, 26) करियर: आज का दिन आपके मूलांक से पूरी तरह मेल खाता है, जिससे आपकी बड़ी योजनाएं सबसे आगे रहेंगी। अपनी प्रगति की जांच करने और भविष्य के लिए पक्के लक्ष्य तय करने का सही दिन है।

स्वास्थ्य: काम का भारी दबाव आपको मानसिक रूप से थका सकता है। अपने काम के घंटे तय रखें और यह ध्यान रखें कि आपका काम आपके आराम के समय को न छीने। रिश्ते: आप अपने करियर और धन कमाने की दौड़ में बहुत व्यस्त रहे हैं, लेकिन अपनों को भी आपके समय की जरूरत है। थोड़ा समय निकालकर घर के लोगों के साथ प्यार से बैठें। क्या करें: अपनी धन से जुड़ी योजनाओं को मजबूत करें और भविष्य के लिए स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। क्या न करें: अपनी सफलता को केवल पैसों से नापकर अपनों के प्यार को नजरअंदाज न करें। शुभ अंक: 6, 8 शुभ रंग: गहरा नीला, सफेद मूलांक 9 (जन्म तिथि: 9, 18, 27) करियर: आपका मजबूत संकल्प किसी जरूरी लक्ष्य को पाने में आपकी पूरी मदद करेगा। आज के दिन किसी नई दिशा में कदम बढ़ाने या किसी अधूरे पड़े मसले को सुलझाने के लिए आपका जोश बहुत काम आएगा।