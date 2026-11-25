भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 25 नवंबर 2026 का यह दिन आपके जीवन में अंतर्ज्ञान, नई शुरुआत, आत्मविश्वास और सोच-समझकर कदम बढ़ाने के खास अवसर लेकर आया है। आज की तारीख का अंक 7 है और इस दिन का भाग्यांक 1 बन रहा है।

अंक 7 आपके भीतर गहराई से परखने, ज्ञान, आध्यात्म और भीतर की आवाज सुनने का भाव जगाता है, जबकि अंक 1 आपको आत्मविश्वास, आगे बढ़ने की ताकत, स्वतंत्र निर्णय और नई शुरुआत की प्रेरणा देता है। इन दोनों का यह मेल आपको अपने भीतर की समझ पर भरोसा रखते हुए ठोस कदम उठाने का मौका देगा। आइए जानते हैं कि 1 से 9 तक सभी मूलांक वालों के लिए आज का दिन क्या खास संदेश लेकर आया है।

मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28) करियर: आपका आज का दिन भाग्यांक 1 के साथ से नया काम शुरू करने या स्वतंत्र अवसर परखने का है। आगे बढ़कर काम संभालने से पहले योजना और जांच-परख कर लें। यह दिन नई पहल को सही दिशा देने के लिए अच्छा रहेगा।

स्वास्थ्य: आपका आज का दिन हर जिम्मेदारी अकेले संभालने की कोशिश से मानसिक दबाव बढ़ाने वाला हो सकता है। नियमित दिनचर्या बनाए रखें और खुद को आराम देने के लिए थोड़ा समय जरूर निकालें। शांत रहकर ऊर्जा सधी रहेगी।

रिश्ते: आप जीवनसाथी और परिवार को थोड़ा ज्यादा समय व भावनात्मक जुड़ाव दें, क्योंकि अपनों को इसकी जरूरत रहेगी। आज का दिन स्वतंत्र स्वभाव के बीच भी रिश्तों में अपनापन बनाए रखने और खुलकर बात करने का है।

क्या करें: नया काम शुरू करने से पहले जांच-परख करें और अपनों को समय दें।

क्या न करें: अहंकार दिखाने, अधीर होने, हावी होने और बिना परखे फैसले लेने से बचें।

शुभ अंक: 14

शुभ रंग: लाल

मूलांक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29) करियर: आपका आज का दिन अंतर्ज्ञान और गहराई से परखने की आदत से काम की स्थितियों को समझने का है। स्वतंत्र योजना बनाने, साथियों से चर्चा करने और नई चीजें सीखने के अवसर मिल सकते हैं। अपने विचारों पर भरोसा रखें।

स्वास्थ्य: आपका आज का दिन भावनात्मक संवेदनशीलता और ज्यादा सोचने से ध्यान भटकाने वाला हो सकता है। शांत माहौल में समय बिताएं और बेवजह का मानसिक दबाव अपने सिर न लें। मन को सुकून दें।

रिश्ते: आप मन की बातें अपने आप समझे जाने की उम्मीद के बजाय खुलकर कहें। आज का दिन अपनों से भावनात्मक समझ पाने और स्पष्ट संवाद से रिश्तों को मजबूत बनाने का है।

क्या करें: नई चीजें सीखने के अवसर परखें और मन की बात खुलकर कहें।

क्या न करें: अधिक सोचने, भावनात्मक निर्भरता, अनिश्चितता और खुद पर शक करने से बचें।

शुभ अंक: 1, 8

शुभ रंग: सफेद

मूलांक 3 (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30) करियर: आपका आज का दिन ज्ञान और बातचीत की कला से नए कामकाजी रास्ते पहचानने का है। शिक्षण, लेखन, पढ़ाई और रचनात्मक कामों से जुड़े लोगों को नए विचार बनाने का अच्छा मौका मिलेगा। नई पहल का मन रहेगा।

स्वास्थ्य: आपका आज का दिन सक्रिय दिमाग के कारण आराम करने में थोड़ी कठिनाई लाने वाला हो सकता है। सोने का समय नियमित रखें और बेवजह की बातों से दूर रहें। शरीर व मन को आराम दें।

रिश्ते: आप अपनी सोच समझने वाले लोगों के साथ मन की बातें साझा करें। आज का दिन हल्की-फुल्की बातों के बजाय सार्थक चर्चा करने और रिश्तों में गहराई लाने का है।

क्या करें: नए विचार तैयार करें और सार्थक चर्चा के लिए समय निकालें।

क्या न करें: अति आत्मविश्वास, अवास्तविक उम्मीदों, ध्यान भटकाने और बेवजह बहस करने से बचें।

शुभ अंक: 2, 5

शुभ रंग: पीला

मूलांक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31) करियर: आपका आज का दिन अलग तरीके से सोचने और कामकाजी तरक्की की जिम्मेदारी लेने का है। नई कार्ययोजना बनाने या पुरानी योजना परखने का मन रहेगा। ठोस सोच से नए विचारों को लक्ष्य में बदल पाएंगे।

स्वास्थ्य: आपका आज का दिन आगे की जिम्मेदारियों की चिंता से मानसिक थकान बढ़ाने वाला हो सकता है। बीच-बीच में छोटे ब्रेक लें और नियमित दिनचर्या बनाए रखें। खुद को बेवजह न थकाएं।

रिश्ते: आप जीवनसाथी और परिवार के साथ बातचीत में थोड़ा सहज और नरम रुख रखें। आज का दिन अपनी राय पर अड़े रहने के बजाय अपनों के साथ तालमेल बिठाने का है।

क्या करें: नई कार्ययोजना पर विचार करें और अपनों के साथ नरम रुख रखें।

क्या न करें: जिद करने, अड़ियल रहने, नकारात्मक सोच रखने और कड़ी आलोचना करने से बचें।

शुभ अंक: 3, 4

शुभ रंग: इलेक्ट्रिक ब्लू

मूलांक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23) करियर: आपका आज का दिन जिज्ञासा और नए हालात में ढलने की आदत से नए अवसर तलाशने का है। नई पहल करने, हुनर निखारने और अलग नजरिया रखने वाले लोगों से जुड़ने के लिए दिन अच्छा है।

स्वास्थ्य: आपका आज का दिन बेचैनी और ज्यादा मानसिक भागदौड़ से ध्यान भटकाने वाला हो सकता है। आराम के लिए समय निकालें और संतुलित दिनचर्या अपनाएं। मन को शांत रखने की कोशिश करें।

रिश्ते: आप सच्ची परवाह करने वाले लोगों के लिए समय जरूर निकालें। आज का दिन अपनी आजादी और भावनात्मक जुड़ाव के बीच संतुलन बनाने तथा अपनों से जुड़े रहने का है।

क्या करें: हुनर निखारने पर ध्यान दें और परवाह करने वालों को समय दें।

क्या न करें: जल्दबाजी में फैसले लेने, बेवजह जोखिम उठाने, लापरवाह खर्च और ध्यान भटकाने से बचें।

शुभ अंक: 3, 5

शुभ रंग: हरा

मूलांक 6 (जन्म तिथि: 6, 15, 24) करियर: आपका आज का दिन लोगों को समझने और जिम्मेदारियां संभालने की खूबी से कामकाज साधने का है। पुरानी योजनाएं परखने, रचनात्मक प्रोजेक्ट देखने और नए हुनर सीखने के लिए दिन अच्छा है। नई शुरुआत का अवसर मिलेगा।

स्वास्थ्य: आपका आज का दिन परिवार और काम की जिम्मेदारियों के बीच खुद को नजरअंदाज करने से बचाने का है। आराम करने और मन को खुशी देने वाली चीजों के लिए समय जरूर निकालें।

रिश्ते: आप परिवार की भावनात्मक जरूरतों के साथ अपनी खुशी का भी पूरा ध्यान रखें। आज का दिन अपनों की परवाह करने और अपने मन को हल्का रखने का है। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

क्या करें: रचनात्मक प्रोजेक्ट पर काम करें और अपनी खुशी के लिए समय निकालें।

क्या न करें: जरूरत से ज्यादा सुरक्षात्मक होने, भावनात्मक उम्मीदों, दखलंदाजी और फालतू खर्च से बचें।

शुभ अंक: 3, 8

शुभ रंग: गुलाबी

मूलांक 7 (जन्म तिथि: 7, 16, 25) करियर: आपका आज का दिन सीधे तौर पर आपके अपने मूलांक से जुड़कर अंतर्ज्ञान और गहराई से समझने की रुचि बढ़ाने का है। मन में चल रहे किसी काम की शुरुआत करने या स्वतंत्र निर्णय लेने का समय है।

स्वास्थ्य: आपका आज का दिन अतिरिक्त मानसिक सुकून पाने का है। ध्यान लगाने, पढ़ने, शांत समय बिताने या बाहर टहलने से मन तरोताजा होगा और संतुलन बना रहेगा।

रिश्ते: आप अपनों से भावनात्मक दूरी न बनाएं और मन की बातें साझा करें। आज का दिन निजी जगह की जरूरत के बीच भी करीबी लोगों को समझने का मौका देने का है।

क्या करें: स्वतंत्र निर्णय लें और मन की बातें अपनों से साझा करें।

क्या न करें: खुद को अलग-थलग करने, जरूरत से ज्यादा सोचने, शक करने और संकोच में फैसले टालने से बचें।

शुभ अंक: 4, 2

शुभ रंग: बैंगनी

मूलांक 8 (जन्म तिथि: 8, 17, 26) करियर: आपका आज का दिन आगे बढ़ने की लगन और दृढ़ता से कामकाजी लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाने का है। नई शुरुआत करने, रणनीति बनाने और सोच-समझकर फैसले लेने के लिए समय अच्छा है।

स्वास्थ्य: आपका आज का दिन काम के दबाव से मानसिक शांति को प्रभावित होने से बचाने का है। तय सीमा से ज्यादा बोझ न लें और काम व निजी जिम्मेदारियों में संतुलन रखें।

रिश्ते: आप करियर और आर्थिक सुरक्षा के साथ अपनों को भी पूरा समय दें। आज का दिन परिवार व करीबी लोगों पर ध्यान लगाने और उनके साथ की कद्र करने का है।

क्या करें: सोच-समझकर कदम बढ़ाएं और अपनों को पूरा समय दें।

क्या न करें: काम में डूबे रहने, नियंत्रण रखने, आर्थिक जोखिम लेने और अधीर होने से बचें।

शुभ अंक: 4, 7

शुभ रंग: गहरा नीला

मूलांक 9 (जन्म तिथि: 9, 18, 27) करियर: आपका आज का दिन आत्मविश्वास और पहल करने की आदत से कामकाजी चुनौतियां संभालने का है। नया काम शुरू करने या अलग दिशा परखने से पहले सोच-विचार जरूर करें। जिम्मेदारियां निभाने का मौका मिलेगा।

स्वास्थ्य: आपका आज का दिन अपनी सीमाओं से आगे बढ़कर खुद को थकाने से बचने का है। पूरे आराम, शारीरिक सक्रियता और संतुलित दिनचर्या से ऊर्जा बनाए रखें। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

रिश्ते: आप मतभेद के समय प्रतिक्रिया देने से पहले दूसरे का नजरिया समझें। आज का दिन निजी बातों में धैर्य रखने और आपसी समझ से शांति बनाए रखने का है।

क्या करें: सोच-विचार कर नया कदम उठाएं और मतभेद में धैर्य रखें।

क्या न करें: गुस्सा करने, जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने, बेवजह प्रतिस्पर्धा और भावनात्मक दबाव में फैसले लेने से बचें।

शुभ अंक: 5, 1

शुभ रंग: मैरून