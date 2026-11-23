भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 23 नवंबर 2026 का यह दिन आपके जीवन में बदलाव, संपर्क बढ़ाने, आर्थिक समझ और लंबे लक्ष्यों की जिम्मेदारी लेने के खास अवसर लेकर आया है। आज की तारीख का अंक 5 है और इस दिन का भाग्यांक 8 बन रहा है।

अंक 5 आपके भीतर आजादी, संवाद, नए हालात में ढलने और नए अनुभवों का भाव जगाता है, जबकि अंक 8 आपको अधिकार, अनुशासन, आर्थिक मामलों, बड़ी इच्छाओं और भौतिक उपलब्धियों की प्रेरणा देता है। इन दोनों का यह मेल आपको सोच-समझकर कदम बढ़ाने, कामकाजी अवसर परखने और आर्थिक फैसले लेने का मौका देगा। जल्दबाजी के फैसलों, फालतू खर्च और शक्ति संघर्ष से दूर रहें। आइए जानते हैं कि 1 से 9 तक सभी मूलांक वालों के लिए आज का दिन क्या खास संदेश लेकर आया है।

मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28) करियर: आपका आज का दिन दृढ़ता और आगे बढ़कर काम संभालने की आदत से जरूरी पेशेवर फैसला लेने का है। संपर्क बढ़ाने, नए अवसर परखने और कामकाज का दायरा बढ़ाने के लिए समय अच्छा है। नई रणनीति बनाने पर भी ध्यान रहेगा।

स्वास्थ्य: आपका आज का दिन काम के दबाव से मानसिक थकान लाने वाला हो सकता है। नियमित दिनचर्या बनाए रखें और शरीर की आराम की जरूरत को अनदेखा न करें। दिनभर खुद को सधा रखने के लिए विश्राम करें।

रिश्ते: आप कामकाजी तरक्की के साथ जीवनसाथी और परिवार को भी समय दें। आज का दिन निजी मामलों में थोड़ी समझदारी रखकर बेवजह के मतभेद टालने और अपनों के साथ अच्छा समय बिताने का है। क्या करें: कामकाज का दायरा बढ़ाने पर विचार करें और परिवार को समय दें। क्या न करें: अहंकार दिखाने, हावी होने, अधीर होने और जल्दबाजी में आर्थिक फैसले लेने से बचें। शुभ अंक: 1, 3 शुभ रंग: लाल मूलांक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29) करियर: आपका आज का दिन शांत स्वभाव से कामकाजी रिश्ते और संवाद साधने का है। संपर्क बढ़ाने, आर्थिक योजना बनाने और जिम्मेदारियां निभाने के लिए दिन अच्छा है। पुराने संपर्क से किसी नए अवसर का रास्ता खुल सकता है।

स्वास्थ्य: आपका आज का दिन भावनात्मक दबाव से ध्यान भटकाने वाला हो सकता है। आराम के लिए थोड़ा समय निकालें और बेवजह की चिंता अपने सिर न लें। शांत रहने से मन हल्का रहेगा। रिश्ते: आप मन की चिंताएं बिना किसी बुरी कल्पना के खुलकर कहें। आज का दिन संवेदनशीलता के बीच धैर्य रखने और स्पष्ट बातचीत से जरूरी रिश्तों को मजबूत बनाने का है। क्या करें: पुराने संपर्क से संवाद करें और मन की चिंता खुलकर कहें। क्या न करें: भावनात्मक निर्भरता, अधिक सोचने, अनिश्चितता और दूसरों की बातें दिल पर लेने से बचें। शुभ अंक: 2 शुभ रंग: सफेद मूलांक 3 (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30) करियर: आपका आज का दिन रचनात्मकता और बातचीत की कला से नए कामकाजी रास्ते खोजने का है। पढ़ाई, मीडिया, लेखन, मार्केटिंग और कामकाज से जुड़े लोगों को चर्चा के अच्छे अवसर मिलेंगे। आर्थिक योजना भी सधेगी।

स्वास्थ्य: आपका आज का दिन अनियमित दिनचर्या से ऊर्जा के स्तर पर असर डालने वाला हो सकता है। सही समय पर भोजन, पर्याप्त पानी और पूरी नींद पर ध्यान दें। शरीर को आराम जरूर दें। रिश्ते: आप नाजुक बातचीत के दौरान बेवजह की टिप्पणी करने से बचें। आज का दिन हंसमुख स्वभाव से घर का माहौल सुधारने और सोच-समझकर बात करके तालमेल बनाए रखने का है। क्या करें: कामकाजी चर्चा में भाग लें और संवेदनशील बातचीत में सोच-समझकर बोलें। क्या न करें: अति आत्मविश्वास, लापरवाह खर्च, अवास्तविक उम्मीदों और बेवजह बहस करने से बचें। शुभ अंक: 1, 3 शुभ रंग: पीला मूलांक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31) करियर: आपका आज का दिन कामकाज में होने वाले बदलावों के बीच अनुशासन और लंबे लक्ष्यों पर टिके रहने का है। पुरानी कार्ययोजना परखने या काम के तरीकों में बदलाव लाने की जरूरत पड़ सकती है।

स्वास्थ्य: आपका आज का दिन हर स्थिति को काबू में रखने की कोशिश से मानसिक दबाव बढ़ाने वाला हो सकता है। बीच-बीच में ब्रेक लें और नियमित दिनचर्या बनाए रखें। खुद को बेवजह न थकाएं। रिश्ते: आप जवाब देने से पहले दूसरे व्यक्ति का नजरिया समझने का प्रयास करें। आज का दिन पक्की राय के कारण होने वाले मतभेदों को समझदारी से संभालने और संवाद रखने का है। क्या करें: काम के तरीके में जरूरी बदलाव करें और दूसरों का नजरिया समझें। क्या न करें: जिद करने, अड़ियल रहने, कड़ी आलोचना करने और बदलाव का विरोध करने से बचें। शुभ अंक: 4 शुभ रंग: नीला मूलांक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23) करियर: आपका आज का दिन सीधे तौर पर आपके अपने मूलांक से जुड़कर संवाद, नए हालात में ढलने और नए अवसर तलाशने का है। जरूरी बैठक, संपर्क बढ़ाने या नए प्रस्ताव पर विचार करने का मन रहेगा।

स्वास्थ्य: आपका आज का दिन बेचैनी और अनियमित दिनचर्या से ध्यान भटकाने वाला हो सकता है। स्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल न करें और शरीर को आराम देने को महत्व दें। मन को शांत रखें। रिश्ते: आप दूसरों को खुश रखने के लिए ऐसे वादे न करें जिन्हें निभाना मुश्किल हो। आज का दिन मिलनसार स्वभाव से लोगों से जुड़ने और निजी बातचीत में सच्चाई बनाए रखने का है। क्या करें: कामकाजी संपर्क बढ़ाएं और निजी बातचीत में सच्चाई बनाए रखें। क्या न करें: जल्दबाजी में फैसले लेने, बेवजह जोखिम उठाने, ज्यादा सामाजिक वादों और लापरवाह आर्थिक योजना से बचें। शुभ अंक: 2, 9 शुभ रंग: हरा मूलांक 6 (जन्म तिथि: 6, 15, 24) करियर: आपका आज का दिन रिश्ते और जिम्मेदारियां संभालने की खूबी से कामकाज साधने का है। आर्थिक योजना, कामकाजी तरक्की, नए विचार और संपर्क बढ़ाने पर ध्यान रहेगा। काम की गति भी सधी रह सकती है।

स्वास्थ्य: आपका आज का दिन दूसरों की देखभाल करते हुए अपनी सेहत को नजरअंदाज न करने का है। आराम करने और ऊर्जा लौटाने वाली चीजों के लिए समय जरूर निकालें। खुद का ध्यान रखें। रिश्ते: आप घर का माहौल बेहतर बनाने या जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने पर ध्यान दें। आज का दिन पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने और अपनों के साथ समय बिताने का है। क्या करें: आर्थिक योजना पर ध्यान दें और जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएं। शुभ अंक: 3, 6 शुभ रंग: गुलाबी मूलांक 7 (जन्म तिथि: 7, 16, 25) करियर: आपका आज का दिन गहराई से परखने की आदत से काम की स्थिति साफ करने का है। नई चीजें सीखने, आगे के अवसरों पर चर्चा करने और काम की दिशा परखने के लिए समय अच्छा है।

स्वास्थ्य: आपका आज का दिन हर बात को बहुत ज्यादा परखने से मानसिक बेचैनी बढ़ाने वाला हो सकता है। ध्यान लगाने, पढ़ने या शांत जगह समय बिताने से मन तरोताजा होगा। रिश्ते: आप जरूरी बातचीत से दूर होने के बजाय मन की बात कहें। आज का दिन निजी जगह के बीच भी अपनों की भावनात्मक उम्मीदों का ध्यान रखने और जुड़ाव बनाए रखने का है। क्या करें: काम की दिशा परखें और जरूरी बातचीत से दूर न हों। क्या न करें: खुद को अलग-थलग करने, शक करने, जरूरत से ज्यादा सोचने और भावनात्मक जिम्मेदारियों को अनदेखा करने से बचें। शुभ अंक: 5, 7 शुभ रंग: बैंगनी मूलांक 8 (जन्म तिथि: 8, 17, 26) करियर: आपका आज का दिन सीधे तौर पर आपके अपने भाग्यांक से जुड़कर अधिकार, आर्थिक मामलों और कामकाजी जिम्मेदारियां संभालने का है। जरूरी लक्ष्यों पर ध्यान लगाने, आर्थिक वादे परखने या चुनौतीपूर्ण काम संभालने का अवसर मिलेगा।

स्वास्थ्य: आपका आज का दिन काम के दबाव से मन की शांति को प्रभावित होने से बचाने का है। तय सीमा से ज्यादा बोझ न लें और काम व निजी जिम्मेदारियों में संतुलन रखें। रिश्ते: आप काम के तनाव को घर के व्यवहार पर असर न डालने दें। आज का दिन आर्थिक सुरक्षा और कामकाजी तरक्की के बीच भी अपनों को समय देने और उनसे जुड़ने का है। क्या न करें: आर्थिक वादे परखें और काम का तनाव घर से दूर रखें। क्या करें: नियंत्रण रखने, काम में डूबे रहने, आर्थिक जोखिम लेने और अधीर होने से बचें। शुभ अंक: 8, 2 शुभ रंग: गहरा नीला मूलांक 9 (जन्म तिथि: 9, 18, 27) करियर: आपका आज का दिन आत्मविश्वास और दृढ़ता से कामकाजी चुनौतियां संभालने का है। आगे बढ़कर पहल दिखाने, संवाद साधने और जरूरी लक्ष्य की ओर ठोस कदम बढ़ाने का अच्छा मौका मिलेगा।