भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 20 नवंबर 2026 का यह दिन आपके जीवन में आपसी तालमेल, भावनात्मक संतुलन और बदलते हालात के साथ कदम मिलाकर नए अवसर तलाशने का खास समय लेकर आया है। आज की तारीख का अंक 2 है और इस दिन का भाग्यांक 5 बन रहा है। अंक 2 आपके भीतर शांति, सहयोग, संवेदनशीलता और दूसरों की भावनाओं को समझने की खूबी जगाता है, जबकि अंक 5 आपको संवाद बढ़ाने, नई चीजें सीखने और जीवन में ताजगी भरे बदलाव अपनाने की प्रेरणा देता है। इन दोनों का यह सुंदर संयोग आपको पेशेवर रिश्तों को मजबूत करने और नई योजनाओं पर आगे बढ़ने का मौका देगा। आइए जानते हैं कि 1 से 9 तक सभी मूलांक वालों के लिए आज का दिन क्या खास संदेश लेकर आया है।

मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28) करियर: आपकी आगे बढ़कर जिम्मेदारी संभालने की खूबी कार्यस्थल पर नए अवसर पहचानने में मदद करेगी। नेटवर्किंग, संवाद और पुरानी चुनौतियों को नए तरीके से सुलझाने के लिए आज का दिन बेहद अनुकूल रहेगा।

स्वास्थ्य: दिनभर की भागदौड़ और काम की अधिकता आपकी एकाग्रता और ऊर्जा को कम कर सकती है। अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें और अनावश्यक मानसिक दबाव से खुद को पूरी तरह दूर रखें। रिश्ते: जीवनसाथी या परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करते समय अपने स्वभाव में थोड़ा नरम रुख अपनाएं। अपनों की बातों को धैर्य से सुनने से पुराने मतभेद सुलझेंगे और आपसी समझ बढ़ेगी। क्या करें: नए सुझावों को खुले मन से सुनें और सभी के साथ मिलकर काम करें। क्या न करें: बात-बात पर अहंकार दिखाने, अधीर होने और बिना सोचे कोई वादा करने से बचें। शुभ अंक: 1 शुभ रंग: लाल मूलांक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29) करियर: आज का दिन सीधे तौर पर आपके अपने मूलांक से जुड़ा है, जिससे आपकी अंतर्दृष्टि और भावनात्मक समझ चरम पर रहेगी। पेशेवर चर्चाओं या टीम के साथ मिलकर किए गए कार्यों से नए रास्ते खुलेंगे।

स्वास्थ्य: दूसरों की भावनाओं को बहुत गहराई से महसूस करने के कारण मन कुछ थका हुआ रह सकता है। कुछ समय शांत माहौल में बिताएं और हर छोटी चिंता का बोझ अपने सिर पर न लें। रिश्ते: आपकी समझने की खूबी अपनों के साथ आपके रिश्ते को और अधिक गहरा बनाएगी। मन की उलझनों को साझा करने और किसी पुरानी गलतफहमी को हमेशा के लिए मिटाने का यह बहुत सही समय है। क्या करें: अपने मन को शांत रखें और जरूरी चर्चाओं में खुलकर हिस्सा लें। क्या न करें: जरूरत से ज्यादा सोचने, खुद पर संदेह करने और हर बात दिल पर लेने से बचें। शुभ अंक: 11 शुभ रंग: लेमन येलो मूलांक 3 (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30) करियर: आपकी रचनात्मक सोच और अपनी बात रखने की कला आज कार्यक्षेत्र में नए रास्ते खोलेगी। लेखन, मार्केटिंग, शिक्षण और महत्वपूर्ण चर्चाओं के माध्यम से किसी नए विचार को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा।

स्वास्थ्य: खान-पान और सोने के समय में अनियमिता होने के कारण आपकी शारीरिक ऊर्जा में गिरावट आ सकती है। भरपूर नींद लें, समय पर पौष्टिक भोजन करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। रिश्ते: आपका हंसमुख और मिलनसार अंदाज घर के पूरे माहौल को खुशनुमा बना देगा। किसी अपने के साथ की गई एक प्यारी सी बातचीत या छोटा सा स्नेह भरा कदम रिश्ते में नई जान डाल देगा। क्या करें: अपने रचनात्मक विचारों को सही दिशा दें और जरूरी काम समय पर पूरा करें। क्या न करें: बिना सोचे-समझे फालतू खर्च करने, गपशप करने और ध्यान भटकाने से पूरी तरह बचें। शुभ अंक: 12 शुभ रंग: पीला मूलांक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31) करियर: आपकी समझदारी और चीजों को व्यवस्थित रखने की शैली अचानक आए पेशेवर बदलावों को आसानी से संभाल लेगी। बदलती जरूरतों के हिसाब से अपनी कार्यशैली में थोड़ा सुधार करना आज बहुत फायदेमंद रहेगा।

स्वास्थ्य: एक साथ कई जिम्मेदारियों को संभालने की कोशिश में मानसिक दबाव बढ़ सकता है। अपने बड़े कामों के बीच छोटे विश्राम जरूर लें और अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या को नियमित बनाए रखें। रिश्ते: किसी अपने की बदलती उम्मीदों के साथ तालमेल बिठाना थोड़ा कठिन लग सकता है। तुरंत कोई कड़ी प्रतिक्रिया देने के बजाय सामने वाले के नजरिए से पूरी स्थिति को शांत मन से समझने की कोशिश करें। क्या करें: बदलते हालात के अनुसार अपनी पुरानी योजनाओं में जरूरी सुधार करें। क्या न करें: किसी भी बात पर अड़ियल रुख अपनाने, अधिक आलोचना करने और बहस करने से बचें। शुभ अंक: 13 शुभ रंग: नीला मूलांक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23) करियर: आज का दिन सीधे तौर पर आपके अपने भाग्यांक से जुड़ा है, जिससे नए अनुभव लेने और संवाद करने की आपकी कला सबसे आगे रहेगी। किसी महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने और संपर्क बढ़ाने के लिए दिन उत्तम है।

स्वास्थ्य: मन की बेचैनी और अनियमित दिनचर्या आपकी एकाग्रता को प्रभावित कर सकती है। अपनी रोजमर्रा की आदतों में एक सही अनुशासन और स्थिरता बनाए रखने का पूरा प्रयास करें। रिश्ते: आपका मिलनसार और खुला स्वभाव पुराने दोस्तों या करीबियों से दोबारा जुड़ने में मदद करेगा। हालांकि, किसी को खुश करने के लिए ऐसा कोई वादा न करें जिसे बाद में निभाना कठिन हो जाए। क्या करें: नए पेशेवर संपर्कों का सही लाभ उठाएं और अपनी दिनचर्या को स्थिर रखें। क्या न करें: जल्दबाजी में कोई बड़ा जोखिम उठाने और फालतू खर्च करने से पूरी तरह बचें। शुभ अंक: 14 शुभ रंग: हरा मूलांक 6 (जन्म तिथि: 6, 15, 24) करियर: रिश्तों को संभालने और जिम्मेदारी निभाने की आपकी कला पेशेवर मामलों को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाएगी। रचनात्मक कार्यों और साझेदारी से जुड़ी चर्चाओं में आज आपको बेहतरीन सफलता मिल सकती है।

स्वास्थ्य: दूसरों की देखभाल करने और उनकी जरूरतों को पूरा करने के चक्कर में अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें। खुद को तरोताजा रखने के लिए आराम और सुकून के कुछ पल जरूर निकालें। रिश्ते: आज आपके करीबी रिश्तों को आपके प्यार और समय की खास जरूरत होगी। जीवनसाथी के साथ समय बिताने या किसी पारिवारिक अनबन को प्यार से सुलझाने के लिए दिन बहुत अनुकूल है। क्या करें: अपने कार्यक्षेत्र और निजी जीवन की जिम्मेदारियों में सही संतुलन बनाकर चलें। क्या न करें: दूसरों के मामलों में अनावश्यक दखल देने और अपनी जरूरतों को भूलने से बचें। शुभ अंक: 15 शुभ रंग: गुलाबी मूलांक 7 (जन्म तिथि: 7, 16, 25) करियर: आपकी चीजों को गहराई से समझने की आदत बदलती हुई पेशेवर परिस्थितियों को सही दिशा देगी। अलग अनुभव रखने वाले लोगों से जुड़ने और कुछ नया सीखने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है।

स्वास्थ्य: यदि आप हर स्थिति के बारे में बहुत ज्यादा सोचते रहेंगे, तो मानसिक बेचैनी बढ़ सकती है। कठिन कामों से थोड़ा ब्रेक लें और एक शांत व सुकून भरी दिनचर्या का पालन करें। रिश्ते: आज आपका मन कुछ समय एकांत में बिताने का कर सकता है, लेकिन अपनों से पूरी तरह दूरी न बनाएं। मन की बात थोड़ी सहजता से साझा करने पर परिवार के लोग आपकी भावनाओं को बेहतर समझ पाएंगे। क्या करें: नए अनुभवों से सीख लें और अपने करीबियों के साथ संवाद खुला रखें। क्या न करें: खुद को सबसे अलग-थलग करने, शक करने और जरूरी बातचीत से पीछे हटने से बचें। शुभ अंक: 16 शुभ रंग: जामुनी मूलांक 8 (जन्म तिथि: 8, 17, 26) करियर: आपकी आगे बढ़ने की इच्छा और दृढ़ संकल्प कार्यक्षेत्र में विस्तार के नए रास्ते खोलेगा। पुराने तरीकों पर दोबारा विचार करने और टीम के साथ मिलकर काम करने से आपको शानदार परिणाम मिलेंगे।

स्वास्थ्य: काम का भारी दबाव आपकी मानसिक शांति को प्रभावित कर सकता है। अपनी दिनचर्या पर जरूरत से ज्यादा बोझ न डालें और काम तथा निजी जीवन के बीच सही संतुलन बनाए रखें। रिश्ते: आपका पूरा ध्यान करियर और आर्थिक स्थिरता पर केंद्रित रह सकता है, लेकिन रिश्तों को भी आपके समय की जरूरत है। जो लोग हर कदम पर आपका साथ देते हैं, उनकी दिल से सराहना करें। क्या करें: टीम के साथ मिलकर काम करें और अपने सहयोगियों के योगदान की सराहना करें। क्या न करें: हर बात पर नियंत्रण रखने, काम में डूबे रहने और आर्थिक जोखिम उठाने से बचें। शुभ अंक: 17 शुभ रंग: गहरा नीला मूलांक 9 (जन्म तिथि: 9, 18, 27) करियर: आपका साहस और पहल करने की खूबी पेशेवर चुनौतियों को आसानी से पार करने में मदद करेगी। बदलते माहौल के साथ तालमेल बिठाने और दूसरों की राय को महत्व देने से काम आसान हो जाएंगे।