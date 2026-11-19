भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 19 नवंबर 2026 का यह दिन आपके जीवन में नए विचारों को अपनाने, आगे बढ़ने के अनमोल अवसर खोजने और मन में एक नई ऊर्जा का संचार करने का खास समय लेकर आया है। आज की तारीख का अंक 1 है और इस दिन का भाग्यांक 4 बन रहा है।

अंक 1 आपके भीतर नेतृत्व संभालने, आत्मविश्वास बढ़ाने और नए कदम उठाने की प्रेरणा देता है, जबकि अंक 4 आपको हर काम अनुशासन, योजनाबद्ध तरीके और पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा करने की सीख देता है। इन दोनों का यह सुंदर संयोग आपको अपने पेशेवर जीवन में नई योजनाओं को परखने और भविष्य के लिए ठोस कदम उठाने का मौका देगा। आइए जानते हैं कि 1 से 9 तक सभी मूलांक वालों के लिए आज का दिन क्या खास संदेश लेकर आया है।

मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28) करियर: आज का दिन सीधे तौर पर आपके अपने मूलांक से जुड़ा है, जिससे आपकी नेतृत्व क्षमता और आगे बढ़कर कोई भी जिम्मेदारी संभालने का गुण सबसे आगे रहेगा। कार्यस्थल पर कोई नया प्रस्ताव पेश करने या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की कमान अपने हाथ में लेने के लिए दिन बहुत उत्तम है।

स्वास्थ्य: दिनभर की भागदौड़ और नए कामों की अधिकता के कारण मानसिक रूप से थकान महसूस हो सकती है। अपने काम के बीच थोड़ा समय निकालकर गहरी सांस लें और शरीर को पूरा आराम दें ताकि आपकी ऊर्जा बनी रहे।

रिश्ते: आपका आत्मविश्वासी स्वभाव आपके अपनों को बहुत सुरक्षित महसूस कराएगा। यदि आप अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ अपने भविष्य की किसी योजना पर चर्चा करना चाहते हैं, तो खुलकर अपनी बात रखें। क्या करें: अपने सभी जरूरी कार्यों को पूरे आत्मविश्वास और स्पष्ट योजना के साथ पूरा करें। क्या न करें: बातचीत के दौरान अपनी बात दूसरों पर जबरदस्ती थोपने से पूरी तरह बचें। शुभ अंक: 1 शुभ रंग: लाल मूलांक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29) करियर: आपकी अंदरूनी समझ और मिलनसार प्रवृत्ति सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने में बहुत मदद करेगी। आज आपको यह समझने का मौका मिलेगा कि टीम के साथ मिलकर काम करने से कठिन से कठिन लक्ष्य भी आसानी से हासिल किए जा सकते हैं।

स्वास्थ्य: दूसरों की भावनाओं को समझते-समझते आप खुद को मानसिक रूप से काफी भारी महसूस कर सकते हैं। अपनी शांति बनाए रखने के लिए कुछ पल अकेले में बिताएं और छोटी-छोटी बातों को अपने मन पर हावी न होने दें।

रिश्ते: आपके और आपके जीवनसाथी या किसी करीबी के बीच की दूरियां कम होने का समय आ गया है। एक शांत और मीठी बातचीत पुराने सारे गिले-शिकवे दूर कर देगी और आपसी प्रेम को और अधिक गहरा बनाएगी। क्या करें: अपने मन को स्थिर रखें और केवल जरूरी बातों पर ध्यान केंद्रित करें। क्या न करें: हर किसी को खुश करने के चक्कर में अपनी खुद की जरूरतें न भूलें। शुभ अंक: 2 शुभ रंग: सफेद मूलांक 3 (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30) करियर: आपकी रचनात्मक सोच और अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने की बेहतरीन शैली कार्यक्षेत्र में आपके लिए नए रास्ते खोलेगी। यदि आप शिक्षण, लेखन, कला या मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आज का दिन आपको बड़ी सफलता दिला सकता है।

स्वास्थ्य: अपने काम के प्रति बहुत अधिक उत्साह होने के कारण आप अपने खाने-पीने के सही समय की अनदेखी कर सकते हैं। समय पर पौष्टिक भोजन लें और रात की नींद पूरी करें ताकि शरीर में कमजोरी न आए।

रिश्ते: आपका हंसमुख और मिलनसार अंदाज घर के पूरे माहौल को खुशनुमा बना देगा। परिवार के लोगों के साथ बैठकर किसी पुराने विषय पर चर्चा करें या साथ मिलकर कोई छोटी सी खुशी मनाएं। क्या करें: एक समय में एक ही जरूरी काम को पूरा करने पर पूरा ध्यान दें। क्या न करें: किसी भी काम में जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास दिखाकर बिना सोचे खर्च न करें। शुभ अंक: 3 शुभ रंग: पीला मूलांक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31) करियर: आज का दिन सीधे तौर पर आपके अपने भाग्यांक से जुड़ा है, जिससे आपकी समझदारी, अनुशासन और चीजों को सही क्रम में रखने की खूबी चरम पर होगी। किसी मौजूदा योजना को मजबूत करने के लिए दिन बहुत उत्तम है।

स्वास्थ्य: जिम्मेदारियों का भारी बोझ आपके मन को थका सकता है। दफ्तर के तनाव को अपने घर के निजी समय पर बिल्कुल हावी न होने दें। बीच-बीच में छोटे विश्राम लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। रिश्ते: आप हर समस्या का तार्किक हल ढूंढना पसंद करते हैं, लेकिन आपके अपनों को इस समय केवल आपके प्यार भरे साथ और भावनात्मक समर्थन की जरूरत है। उनकी बात को दिल से सुनें। क्या करें: अपने सभी जरूरी कार्यों की एक सही सूची बनाकर उन्हें चरणबद्ध तरीके से पूरा करें। क्या न करें: किसी भी बात पर बहुत ज्यादा जिद्दी न बनें और तुरंत बड़े फैसले न लें। शुभ अंक: 4 शुभ रंग: नीला मूलांक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23) करियर: खुद को हर परिस्थिति में आसानी से ढालने की आपकी खूबी आज बदलती हुई व्यावसायिक प्राथमिकताओं को संभालने में बहुत मदद करेगी। नए लोगों से संपर्क बढ़ाने और अपने काम के दायरे को फैलाने के लिए समय बहुत बढ़िया है।

स्वास्थ्य: लगातार भागती हुई सोच और दिनभर की व्यस्तता के कारण शारीरिक ऊर्जा में उतार-चढ़ाव आ सकता है। पानी पीने के अपने नियमित अंतराल को बनाए रखें और शरीर को पूरा विश्राम दें। रिश्ते: आपकी जिंदादिल प्रकृति आपकी निजी जिंदगी में नई ताजगी और उत्साह लेकर आएगी। किसी अपने के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का कार्यक्रम बन सकता है, जिससे पुराने बोरियत भरे माहौल से राहत मिलेगी। क्या करें: अपने नए संपर्कों का सही उपयोग करके अपने करियर को नई दिशा दें। क्या न करें: जोश में आकर कोई भी ऐसा वादा न करें जिसे पूरा करना आपके लिए मुश्किल हो। शुभ अंक: 5 शुभ रंग: हरा मूलांक 6 (जन्म तिथि: 6, 15, 24) करियर: आपकी जिम्मेदारी निभाने की गहरी भावना आपको अपने दफ्तर के कामों और घर-परिवार की सभी ड्यूटी को बहुत अच्छे से संभालने में मदद करेगी। सहयोगियों की मदद करने और एक शांत माहौल बनाने से आपको कार्यक्षेत्र में सराहना मिलेगी।

स्वास्थ्य: दूसरों की देखभाल करने और उनकी हर जरूरत पूरी करने के चक्कर में अपनी खुद की सेहत को पीछे न छोड़ें। अपने आराम के लिए थोड़ा समय जरूर निकालें ताकि आपकी शारीरिक और मानसिक सेहत एकदम दुरुस्त रहे।

रिश्ते: परिवार और घर से जुड़े मामलों पर आज आपका विशेष ध्यान रहेगा। घर के किसी जरूरी मुद्दे पर सबकी सहमति से बात करें या अपनों के साथ बैठकर गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं, जिससे घर में शांति बढ़ेगी। क्या करें: अपनी व्यक्तिगत सेहत और मानसिक शांति को हमेशा सबसे पहली प्राथमिकता दें। क्या न करें: हर किसी की समस्या का पूरा बोझ अकेले अपने कंधों पर उठाने की कोशिश न करें। शुभ अंक: 6 शुभ रंग: गुलाबी मूलांक 7 (जन्म तिथि: 7, 16, 25) करियर: आपकी चीजों को गहराई से परखने की आदत किसी महत्वपूर्ण व्यावसायिक स्थिति को समझने में मदद करेगी। व्यावहारिक सोच और लंबी अवधि की योजनाएं आपको सही फैसले लेने में रास्ता दिखाएंगी। स्वास्थ्य: दिमाग में बहुत अधिक विचार और विश्लेषण चलने के कारण मानसिक थकान महसूस हो सकती है। स्क्रीन और गैजेट्स से कुछ देर के लिए पूरी तरह दूरी बनाएं और शांत वातावरण में टहलकर तरोताजा महसूस करें। रिश्ते: आम दिनों की तुलना में आज आप लोगों से मेल-जोल बढ़ाने के बजाय एकांत में रहना पसंद करेंगे। यदि आप अपने मन की बातें अपने किसी बेहद करीबी इंसान से साझा करेंगे, तो मन का भारीपन दूर हो जाएगा।

क्या करें: अपने मन को शांत रखें और फालतू की मानसिक उलझनों से पूरी तरह दूर रहें। क्या न करें: बिना किसी ठोस कारण के हर बात पर शक करने या जरूरी फैसले टालने से बचें। शुभ अंक: 7 शुभ रंग: जामुनी मूलांक 8 (जन्म तिथि: 8, 17, 26) करियर: आपकी बड़ी जिम्मेदारियों को संभालने की क्षमता और आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा आपको आपके लंबे समय के लक्ष्यों के करीब ले जाएगी। नियमों का पालन करके चलना और रणनीति बनाकर काम करना आज आपको सबसे आगे रखेगा।

स्वास्थ्य: पेशेवर जिम्मेदारियों का बहुत ज्यादा दबाव आपके मन और शरीर को अंदर से थका सकता है। सब कुछ अकेले ही अपने दम पर संभालने की कोशिश न करें, बल्कि जरूरत पड़ने पर सही मदद लें। रिश्ते: आप अपने भविष्य और वित्तीय सुरक्षा को लेकर पूरी तरह केंद्रित हो सकते हैं, लेकिन आपके अपनों को भी आपके प्यार और थोड़े समय की उतनी ही जरूरत है। उनके साथ अपने रिश्ते को नजरअंदाज न करें। शुभ अंक: 8 शुभ रंग: गहरा नीला क्या न करें: काम के तनाव और गुस्से को अपने घर के रिश्तों पर बिल्कुल हावी न होने दें। क्या करें: अपने काम और परिवार के बीच एक सही और स्वस्थ संतुलन बनाकर रखें। मूलांक 9 (जन्म तिथि: 9, 18, 27) करियर: आपका उत्साह और किसी भी बड़ी चुनौती का डटकर सामना करने का दृढ़ संकल्प आपको एक नया मुकाम दिलाएगा। अपनी रचनात्मक सोच और अनुशासन के मेल से आप हर मुश्किल को पार करते हुए अपने प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे।

स्वास्थ्य: सब कुछ एक ही दिन में मुकम्मल करने की जिद में अपने शरीर पर अतिरिक्त दबाव बिल्कुल न डालें। एक सही समय-सारणी का पालन करें, समय पर पौष्टिक भोजन लें और शरीर को पूरा आराम दें ताकि ताजगी बनी रहे।