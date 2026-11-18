भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 18 नवंबर 2026 का यह दिन आपके जीवन में रचनात्मकता, आपसी बातचीत, नए विचारों के आदान-प्रदान और अधूरे कार्यों को सफलता के साथ पूरा करने के कई बेहतरीन अवसर लेकर आया है।

आज की तारीख का अंक 9 है और इस दिन का भाग्यांक 3 बन रहा है। अंक 9 आपके भीतर साहस, करुणा और किसी चक्र को पूरी जिम्मेदारी के साथ समाप्त करने की प्रेरणा जगाता है, जबकि अंक 3 आपको कम्युनिकेशन कला, क्रिएटिविटी, उम्मीद और अपने मन की बात खुलकर कहने की शक्ति देता है।

इन दोनों का यह सुंदर संयोग आपको अपने पेशेवर जीवन में नई योजनाओं को आगे बढ़ाने और रिश्तों में मिठास घोलने का मौका देगा। आइए जानते हैं कि 1 से 9 तक सभी मूलांक वालों के लिए आज का दिन क्या खास संदेश लेकर आया है।

मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28) करियर: आपकी आगे बढ़कर नेतृत्व करने की क्षमता और आत्मविश्वास किसी महत्वपूर्ण कार्य को अपने हाथ में लेने में मदद करेगा। अंक 3 का रचनात्मक प्रभाव आपको नए विचार पेश करने के लिए प्रेरित करेगा।

स्वास्थ्य: दिनभर की भारी भागदौड़ और कामों के भारी दबाव के कारण आपकी ऊर्जा में कमी आ सकती है। अनावश्यक तनाव से दूर रहें और अपनी दिनचर्या को पूरी तरह संतुलित बनाए रखें। रिश्ते: आपका उत्साह आपके रिश्तों में नई सकारात्मकता लाएगा। हालांकि, बातचीत के दौरान अपनी ही बात को सबसे ऊपर रखने से बचें और दूसरों को भी अपनी राय खुलकर रखने का पूरा मौका दें। क्या करें: अपने सभी जरूरी कार्यों को पूरे उत्साह और स्पष्ट योजना के साथ पूरा करें। क्या न करें: बात-बात पर अहंकार को बीच में लाने और बिना सोचे-समझे जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें। शुभ अंक: 1 शुभ रंग: लाल मूलांक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29) करियर: आपकी अंदरूनी समझ और बात करने की बेहतरीन शैली पेशेवर चर्चाओं को बहुत अच्छे से संभालने में मदद करेगी। टीम के साथ मिलकर काम करने और किसी जरूरी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए दिन उत्तम है।

स्वास्थ्य: दूसरों की भावनाओं को बहुत ज्यादा सोचने की आदत आपकी एकाग्रता को प्रभावित कर सकती है। कुछ समय विश्राम करने में बिताएं और हर छोटी चिंता का बोझ अपने सिर पर न लें। रिश्ते: अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त करने और पुराने रिश्तों में मिठास घोलने का यह बहुत अच्छा मौका है। यदि मन में कोई गलतफहमी चल रही है, तो शांत मन से बातचीत करके उसे तुरंत दूर करें। क्या करें: अपने मन को शांत रखकर सभी जरूरी और महत्वपूर्ण मामलों पर विचार करें। क्या न करें: जरूरत से ज्यादा सोचना, खुद पर संदेह करना और हर बात को अपने ऊपर लेना छोड़ दें। शुभ अंक: 2 शुभ रंग: सफेद मूलांक 3 (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30) करियर: आज का दिन सीधे तौर पर आपके अपने मूलांक से जुड़ा है, जिससे आपकी रचनात्मकता, संवाद कला और खुद को अभिव्यक्त करने की शक्ति अपने चरम पर होगी। किसी सृजनात्मक कार्य को पूरा करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है।

स्वास्थ्य: मेल-जोल वाली गतिविधियों की अधिकता और खान-पान के नियमों में अनियमिता होने के कारण आप थका हुआ महसूस कर सकते हैं। समय पर पौष्टिक भोजन लें और रात की नींद पूरी करें। रिश्ते: आपका हंसमुख और मिलनसार स्वभाव घर के पूरे माहौल को खुशनुमा बना देगा। अपनों के साथ कुछ समय सुकून से बिताएं, लेकिन मजाक-मजाक में भी किसी को ऐसी बात न कहें जिससे उनका दिल दुखे। क्या करें: अपनी कल्पना और रचनात्मक विचारों को सही दिशा में आगे बढ़ाएं। क्या न करें: जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास दिखाने और बिना सोचे फालतू पैसे खर्च करने से बचें। शुभ अंक: 3 शुभ रंग: पीला मूलांक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31) करियर: आपकी तार्किक सोच और चीजों को सही क्रम में रखने की खूबी किसी रचनात्मक विचार को एक मजबूत ढांचा देने में मदद करेगी। पेंडिंग पड़े कामों को निपटाने और टीम के साथ काम करने के लिए दिन अच्छा है।

स्वास्थ्य: यदि आप एक साथ बहुत सारी जिम्मेदारियों को अपने सिर पर उठा लेंगे, तो मानसिक दबाव काफी बढ़ सकता है। अपने काम को व्यवस्थित करें और शरीर को आराम देने के लिए पर्याप्त समय निकालें। रिश्ते: किसी अपने की भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को समझना आपके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। अपनी ही बात पर अड़े रहने के बजाय सामने वाले की बात को धैर्य के साथ सुनने का प्रयास करें। क्या करें: अपने सभी जरूरी कार्यों को एक सही सूची बनाकर चरणबद्ध तरीके से पूरा करें। शुभ अंक: 4 शुभ रंग: नीला क्या न करें: हर बात पर अड़ियल रुख अपनाने और बिना वजह की बहस करने से पूरी तरह बचें। मूलांक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23) करियर: आपकी संवाद शैली और हर परिस्थिति में ढलने की खूबी आज आपके पक्ष में काम करेगी। बैठकें आयोजित करने, नेटवर्किंग करने और लेखन या नए व्यावसायिक अवसरों को तलाशने के लिए दिन बहुत उत्तम है।

स्वास्थ्य: लगातार भागती हुई सोच के कारण किसी एक काम पर पूरा ध्यान लगाना आपके लिए कठिन हो सकता है। फालतू की बातों से दूर रहें और अपने दैनिक नियमों का कड़ाई से पालन करें। रिश्ते: आपका मिलनसार स्वभाव नए लोगों से जुड़ने में मदद करेगा। लेकिन सिर्फ किसी को खुश करने के लिए कोई बड़ा वादा न करें। अपने रिश्तों में पूरी तरह सच और स्पष्ट बने रहें। क्या करें: अपने नए संपर्कों का सही उपयोग करके अपने पेशेवर दायरे को मजबूत करें। क्या न करें: जोश में आकर कोई भी वित्तीय फैसला लेने और बिना सोचे वादे करने से बचें। शुभ अंक: 5 शुभ रंग: हरा मूलांक 6 (जन्म तिथि: 6, 15, 24) करियर: आपकी रचनात्मक कला और जिम्मेदारी निभाने की गहरी भावना पेशेवर मामलों को बहुत अच्छे से संभालने में मदद करेगी। कलात्मक अभिव्यक्ति और सहयोग के साथ काम करने के लिए आज का दिन शानदार है।

स्वास्थ्य: परिवार और दफ्तर की जिम्मेदारियों को संभालते समय अपनी खुद की सेहत की अनदेखी बिल्कुल न करें। अपने लिए थोड़ा समय निकालें जिससे आपके मन और शरीर को पूरी ताजगी मिल सके। रिश्ते: आपका प्यार भरा स्वभाव रिश्तों को और अधिक मजबूत करेगा। अपने जीवनसाथी की सराहना करने, परिवार के साथ समय बिताने या किसी छोटी-मोटी अनबन को प्यार से सुलझाने के लिए यह सही समय है। क्या करें: अपनी व्यक्तिगत सेहत और मानसिक शांति को हमेशा प्राथमिकता दें। शुभ अंक: 6 शुभ रंग: गुलाबी क्या न करें: हर किसी की समस्या का पूरा बोझ अकेले अपने कंधों पर उठाने की भूल न करें। मूलांक 7 (जन्म तिथि: 7, 16, 25) करियर: आपकी चीजों को गहराई से परखने की आदत किसी उलझे हुए पेशेवर मामले को सुलझाने में मदद करेगी। शिक्षण, लेखन, शोध कार्य और किसी नए कौशल को सीखने के लिए आज का दिन बहुत अनुकूल है।

स्वास्थ्य: यदि आप किसी पुरानी अनसुलझी बात के बारे में बहुत ज्यादा सोचते रहेंगे, तो मानसिक थकान काफी बढ़ जाएगी। बीच-बीच में छोटे विश्राम लें और एक शांत दिनचर्या अपनाएं। रिश्ते: अपनी भावनाओं को मन में ही दबाए रखने के बजाय अपनों के सामने खुलकर व्यक्त करें। जब आपको भावनात्मक सहारे की जरूरत हो, तब खुद को पूरी तरह अलग करने से बचें। क्या करें: अपने मन को शांत रखें और फालतू की मानसिक उलझनों से पूरी तरह दूर रहें। क्या न करें: खुद को अकेला करने, पुरानी निराशाओं को बार-बार याद करने और हर बात पर शक करने से बचें। शुभ अंक: 7 शुभ रंग: जामुनी मूलांक 8 (जन्म तिथि: 8, 17, 26) करियर: आपकी महत्वाकांक्षा और दृढ़ संकल्प आपको आपके किसी महत्वपूर्ण पेशेवर लक्ष्य के करीब ले जाने में मदद करेगा। व्यवसाय की योजनाओं की समीक्षा करने और वित्तीय मामलों पर चर्चा करने के लिए दिन उत्तम है।

स्वास्थ्य: पेशेवर जिम्मेदारियों का भारी दबाव आपके मन को अंदर से थका सकता है। अपने काम और व्यक्तिगत समय के बीच एक सही और स्वस्थ संतुलन बनाकर रखें। रिश्ते: आप अपने करियर और धन से जुड़े मामलों को लेकर पूरी तरह केंद्रित हो सकते हैं, लेकिन अपने अपनों की भावनाओं का भी पूरा सम्मान करें। परिवार के सहयोग की सराहना करना न भूलें। शुभ अंक: 8 शुभ रंग: गहरा नीला क्या न करें: हर बात पर अपना अधिकार जताने, बहुत ज्यादा काम के पीछे भागने और अधीर होने से बचें। क्या करें: अपने सभी पेशेवर लक्ष्यों के लिए एक मजबूत और स्पष्ट रणनीति तैयार करें। मूलांक 9 (जन्म तिथि: 9, 18, 27) करियर: आज का दिन सीधे तौर पर आपके अपने मूलांक से जुड़ा है, जिससे आपका साहस, नेतृत्व और किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने की शक्ति अपने चरम पर होगी। किसी पेंडिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है।