भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज की तारीख का अंक 8 है और इस दिन का भाग्यांक 2 बन रहा है। अंक 8 आपके भीतर अधिकार, वित्तीय प्रबंधन और लंबे समय के लक्ष्यों को पूरा करने की प्रेरणा जगाता है, जबकि अंक 2 आपको मेल-जोल बढ़ाकर काम करने, संवेदनशीलता और अंतर्ज्ञान का सही उपयोग करने की सीख देता है।

इन दोनों का यह सुंदर संयोग आपको अपने पेशेवर जीवन में बड़ी रणनीतियों को संभालते हुए अपनों के साथ तालमेल बिठाने का मौका देगा। आइए जानते हैं कि 1 से 9 तक सभी मूलांक वालों के लिए आज का दिन क्या खास संदेश लेकर आया है।

मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28) करियर: आपकी आगे बढ़कर जिम्मेदारी संभालने की खूबी किसी महत्वपूर्ण पेशेवर काम को पूरा करने में मदद करेगी। हालांकि, अकेले सब कुछ करने के बजाय टीम के साथ मिलकर चलना आज आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा।

स्वास्थ्य: दफ्तर के कामों का भारी दबाव आपके मन और शरीर को अंदर से थका सकता है। अपनी दिनचर्या में थोड़ा बदलाव करें और आराम के लिए पर्याप्त समय जरूर निकालें ताकि ऊर्जा बनी रहे। रिश्ते: आपकी स्वतंत्र प्रकृति कई बार दूसरों को दूर लग सकती है। अपने जीवनसाथी या परिवार के सदस्यों की भावनाओं पर ध्यान दें और छोटी-छोटी बातों को बड़ा विवाद बनने से रोकें। क्या करें: अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर सभी कार्यों को आपसी सहमति से पूरा करें। क्या न करें: बात-बात पर अहंकार को बीच में लाने या अपनी ही बात मनवाने की जिद न करें। शुभ अंक: 1 शुभ रंग: लाल मूलांक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29) करियर: आज का दिन सीधे तौर पर आपके अपने मूलांक से जुड़ा है, जिससे आपकी अंतर्दृष्टि, कूटनीति और दूसरों के साथ सहयोग करने की कला सबसे आगे रहेगी। सहकर्मियों और ग्राहकों की उम्मीदों को समझना आज बहुत आसान होगा।

स्वास्थ्य: दूसरों की भावनाओं को बहुत ज्यादा सोचने की आदत आपकी मानसिक शांति को प्रभावित कर सकती है। हर किसी की चिंता का बोझ अपने सिर पर न लें और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। रिश्ते: आपकी देखभाल करने की खूबी किसी पुरानी गलतफहमी को दूर करने में मदद करेगी। अपनी भावनाएं खुलकर सामने रखें और बिना कहे किसी के भी मन की बात समझने की उम्मीद खुद से न रखें। क्या करें: अपने अंदर की आवाज सुनें और शांत मन से सभी रिश्तों को संभालें। क्या न करें: जरूरत से ज्यादा सोचना, खुद पर संदेह करना और हर आलोचना को दिल पर लेना छोड़ दें। शुभ अंक: 2 शुभ रंग: सफेद मूलांक 3 (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30) करियर: आपकी बातचीत करने की शैली और रचनात्मक सोच किसी विचार को बहुत प्रभावशाली तरीके से सबके सामने रखेगी। अंक 8 का प्रभाव आपको अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक अनुशासित बनने की प्रेरणा देगा।

स्वास्थ्य: खान-पान और सोने के समय में अनियमिता होने के कारण आपकी शारीरिक ऊर्जा में गिरावट आ सकती है। समय पर पौष्टिक भोजन लें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। रिश्ते: आज आपको अपनों से थोड़ा प्यार और सराहना मिलने की उम्मीद हो सकती है। यह बात हमेशा याद रखें कि हर इंसान आपके हिसाब से प्रतिक्रिया नहीं देगा, इसलिए रिश्तों में थोड़ा सब्र रखें। क्या करें: अपने काम के प्रति नियमबद्ध रहें और हर जिम्मेदारी को समय पर पूरा करें। क्या न करें: फालतू की चीजों पर पैसे खर्च करने और बिना सोचे-समझे बड़े वादे करने से बचें। शुभ अंक: 3 शुभ रंग: पीला मूलांक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31) करियर: आपकी तार्किक सोच और चीजों को सही क्रम में रखने की खूबी किसी उलझे हुए पेशेवर मामले को सुलझा देगी। अनुशासित योजना और दूसरों के साथ सहयोग का यह मेल आपको बहुत आगे ले जाएगा।

स्वास्थ्य: बहुत अधिक जिम्मेदारियों को एक साथ उठाने के कारण शारीरिक और मानसिक थकान महसूस हो सकती है। अपने शरीर की आराम करने की मांग को बिल्कुल नजरअंदाज न करें। रिश्ते: आप हर बात का व्यावहारिक हल ढूंढना पसंद करते हैं, लेकिन पारिवारिक मामलों में दिल से सोचना जरूरी होता है। अपने अपनों को अपनी बात कहने के लिए पूरा और खुला समय दें। क्या करें: अपने सभी जरूरी कार्यों को एक सही सूची बनाकर चरणबद्ध तरीके से पूरा करें। शुभ अंक: 4 शुभ रंग: नीला क्या न करें: हर बात पर अड़ियल रुख अपनाने और दूसरों के अच्छे सुझावों का विरोध करने से बचें। मूलांक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23) करियर: खुद को हर परिस्थिति में ढालने की खूबी बदलती हुई पेशेवर प्राथमिकताओं को संभालने में मदद करेगी। नए लोगों से संपर्क बढ़ाने और अपने काम के दायरे को मजबूत करने के लिए समय बहुत बढ़िया है।

स्वास्थ्य: लगातार भागती हुई सोच और व्यस्त दिनचर्या आपकी एकाग्रता को थोड़ा भटका सकती है। बीच-बीच में छोटे विश्राम लें और फालतू की मानसिक बातों से पूरी तरह दूर रहें। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य। रिश्ते: आप अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और खुलेपन को पसंद करते हैं, लेकिन अपनों के साथ भावनात्मक संवाद बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। किसी के भी इरादों के बारे में जल्दी से कोई गलत राय न बनाएं। क्या करें: अपने काम के दायरे को बढ़ाने के लिए नए संपर्कों का सही उपयोग करें। क्या न करें: जोश में आकर फालतू की खरीदारी करने या बिना सोचे कोई पक्का वादा करने से बचें। शुभ अंक: 5 शुभ रंग: हरा मूलांक 6 (जन्म तिथि: 6, 15, 24) करियर: आपकी जिम्मेदारी निभाने की कला आपको पेशेवर और पारिवारिक कर्तव्यों के बीच बेहतरीन तालमेल बिठाने में मदद करेगी। धन के सही प्रबंधन और भविष्य की सुरक्षा पर ध्यान देने के लिए दिन उत्तम है।

स्वास्थ्य: दूसरों की देखभाल करने की दौड़ में अपनी खुद की सेहत की अनदेखी बिल्कुल न करें। अपने लिए कुछ खास समय निकालें जिससे आपके मन और शरीर को पूरी ताजगी मिल सके। रिश्ते: घर-परिवार के मामले आज आपका पूरा ध्यान चाहेंगे। आपका प्यार भरा स्वभाव रिश्तों को मजबूत करेगा, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि प्यार और समर्थन दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए। क्या करें: अपने भविष्य की वित्तीय सुरक्षा के लिए एक सही योजना तैयार करें। शुभ अंक: 6 शुभ रंग: गुलाबी क्या न करें: हर किसी की खुशी की पूरी जिम्मेदारी अकेले अपने सिर पर उठाने की भूल न करें। मूलांक 7 (जन्म तिथि: 7, 16, 25) करियर: आपकी चीजों को गहराई से परखने की आदत किसी महत्वपूर्ण व्यावसायिक स्थिति को समझने में मदद करेगी। व्यावहारिक सोच और लंबी अवधि की योजनाएं आपको सही फैसले लेने में रास्ता दिखाएंगी। स्वास्थ्य: यदि आप हर बात का बहुत ज्यादा विश्लेषण करते रहेंगे, तो मानसिक थकान काफी बढ़ जाएगी। एक शांत दिनचर्या अपनाएं और अपनी रात की नींद से किसी भी तरह का समझौता न करें। रिश्ते: उलझे हुए मामलों से बचने के लिए आज आपका मन खुद को थोड़ा अलग रखने का कर सकता है। लेकिन अपनी बात पूरी तरह बंद कर देना दूरियां बढ़ा सकता है, इसलिए शांत रहकर अपनी बात कहें। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

क्या करें: अपने मन को शांत रखें और फालतू की मानसिक उलझनों से पूरी तरह दूर रहें। शुभ अंक: 7 शुभ रंग: जामुनी क्या न करें: बिना किसी ठोस कारण के हर बात पर शक करने या जरूरी फैसले टालने से बचें। मूलांक 8 (जन्म तिथि: 8, 17, 26) करियर: आज का दिन सीधे तौर पर आपके अपने मूलांक से जुड़ा है, जिससे आपकी महत्वाकांक्षा, अनुशासन और धन से जुड़े मामलों को संभालने की शक्ति अपने चरम पर होगी। किसी व्यावसायिक मामले की समीक्षा करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है।

स्वास्थ्य: पेशेवर जिम्मेदारियों का भारी दबाव आपके मन को अंदर से थका सकता है। बिना रुके लगातार काम करने की आदत से बचें और खुद को तरोताजा करने के लिए पर्याप्त समय दें। रिश्ते: आप अपनी वित्तीय सुरक्षा और भविष्य के कामों को लेकर पूरी तरह केंद्रित हो सकते हैं, लेकिन रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए प्यार और थोड़े समय की भी बहुत जरूरत होती है। क्या करें: अपने सभी पेशेवर लक्ष्यों को व्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीके से पूरा करें। क्या न करें: हर बात पर अपना अधिकार जताने, बहुत ज्यादा सख्त होने और अधीर होने से बचें। शुभ अंक: 8 शुभ रंग: गहरा नीला मूलांक 9 (जन्म तिथि: 9, 18, 27) करियर: आपका दृढ़ संकल्प और आगे बढ़कर नेतृत्व करने की क्षमता किसी कठिन पेशेवर चुनौती को आसानी से पार कर लेगी। अनुशासन और टीम के साथ मिलकर काम करने की भावना आपको शानदार सफलता दिलाएगी।