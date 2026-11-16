16 नवंबर का अंक राशिफल: मूलांक 1 और 7 वालों की पलटेगी किस्मत! खुलेगा कामयाबी का बड़ा द्वार, पढ़ें भविष्यफल 

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 16 नवंबर 2026 का यह दिन आपके जीवन में गहरे आत्ममंथन, स्वतंत्र रूप से सोचने और जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत करने के कई बेहतरीन अवसर लेकर आया है। आज की तारीख का अंक 7 है और इस दिन का भाग्यांक 1 बन रहा है। अंक 7 आपके भीतर अंतर्ज्ञान की शक्ति, बुद्धिमत्ता और हर बात की गहराई में जाने की खूबी को मजबूत करता है, जबकि अंक 1 आपको नेतृत्व संभालने, आत्मविश्वास बढ़ाने और नए कदम उठाने की प्रेरणा देता है। इन दोनों का यह सुंदर संयोग आपको अपने पेशेवर जीवन में नई योजनाओं को परखने और भविष्य के लिए ठोस कदम उठाने का मौका देगा। आइए जानते हैं कि 1 से 9 तक सभी मूलांक वालों के लिए आज का दिन क्या खास संदेश लेकर आया है।

मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28) करियर: आज का दिन सीधे तौर पर आपके अपने भाग्यांक से जुड़ा है, जिससे आपकी आगे बढ़कर जिम्मेदारी संभालने और नई शुरुआत करने की कला सबसे आगे रहेगी। कार्यस्थल पर किसी महत्वपूर्ण कार्य की कमान अपने हाथ में लेने या नया विचार पेश करने के लिए दिन उत्तम है।

स्वास्थ्य: दिनभर की भागदौड़ और खुद को साबित करने के दबाव के कारण मानसिक थकान महसूस हो सकती है। अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें और शरीर को पूरा आराम दें ताकि आपकी ऊर्जा का स्तर हमेशा बना रहे।

रिश्ते: आप हर काम अपने दम पर करना पसंद करते हैं, लेकिन आपके अपनों को आपके साथ की जरूरत है। घर के सदस्यों को अपनी बात कहने के लिए पूरा मौका दें और उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान करें।

क्या करें: अपने सभी जरूरी कार्यों को पूरे आत्मविश्वास और स्पष्ट योजना के साथ पूरा करें।

क्या न करें: बातचीत के दौरान अपनी बात दूसरों पर जबरदस्ती थोपने से बचें।

शुभ अंक: 1

शुभ रंग: लाल

मूलांक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29) करियर: आपकी अंदरूनी समझ और मिलनसार प्रवृत्ति आज उन बातों को भांपने में मदद करेगी जिन्हें दूसरे लोग आसानी से नहीं देख पाते। कार्यस्थल पर शांत रहकर अपने काम पूरे करें और छोटी-छोटी बातों पर विशेष ध्यान दें।

स्वास्थ्य: मन में किसी बात को लेकर चल रही उथल-पुथल या अधिक सोचने की आदत आपकी मानसिक शांति को प्रभावित कर सकती है। खुद को शांत रखने के लिए कुछ समय सुकून भरे माहौल में बिताएं।

रिश्ते: आज आप दूसरों के शब्दों और व्यवहार के प्रति कुछ ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं। बिना किसी पूरी बात को जाने किसी भी गलत नतीजे पर पहुंचने से बचें और शांत मन से अपनों से बात करें।

क्या करें: अपने मन को स्थिर रखकर सभी मामलों पर गंभीरता से विचार करें।

क्या न करें: हर छोटी बात को अपने दिल पर न लें और किसी भी बात पर शक न करें।

शुभ अंक: 2

शुभ रंग: सफेद

मूलांक 3 (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30) करियर: आपकी रचनात्मक सोच और अपनी बात को सही तरीके से रखने की कला किसी नए विचार को आत्मविश्वास के साथ पेश करने में मदद करेगी। यदि आप लेखन, शिक्षण या कला से जुड़े हैं, तो नए काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है।

स्वास्थ्य: दिनचर्या के नियमों में अनियमिता होने के कारण आपकी ऊर्जा कम हो सकती है। समय पर पौष्टिक भोजन करें, भरपूर नींद लें और दिमाग पर बहुत अधिक जानकारी का बोझ न डालें।

रिश्ते: आज आपका मन खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करने का करेगा, लेकिन हर कोई एक लंबी चर्चा के मूड में नहीं हो सकता। अपने शब्दों का चुनाव बहुत सोच-समझकर करें और दूसरों का पक्ष भी सुनें।

क्या करें: एक समय में एक ही जरूरी काम को पूरा करने पर ध्यान दें।

क्या न करें: किसी भी काम में जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास दिखाकर बिना सोचे खर्च न करें।

शुभ अंक: 3

शुभ रंग: पीला

मूलांक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31) करियर: आपकी समझदारी और चीजों को सही क्रम में रखने की शैली किसी मौजूदा योजना की कमियों को दूर करने में मदद करेगी। नियमों और अनुशासन के साथ अपने कार्यों को पूरा करने के लिए आज का दिन बहुत अनुकूल है।

स्वास्थ्य: जिम्मेदारियों का भारी बोझ आपके मन को थका सकता है। दफ्तर के तनाव को अपने घर के निजी समय पर बिल्कुल हावी न होने दें। बीच-बीच में छोटे विश्राम लेना आपके लिए बेहद जरूरी है।

रिश्ते: आप हर समस्या का तार्किक हल ढूंढना पसंद करते हैं, लेकिन आपके अपनों को इस समय केवल आपके प्यार भरे साथ और भावनात्मक समर्थन की जरूरत है। उनकी बात को दिल से सुनें। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

क्या करें: अपने सभी जरूरी कार्यों की एक सही सूची बनाकर उन्हें चरणबद्ध तरीके से पूरा करें।

क्या न करें: किसी भी बात पर बहुत ज्यादा जिद्दी न बनें और तुरंत बड़े फैसले न लें।

शुभ अंक: 4

शुभ रंग: नीला

मूलांक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23) करियर: खुद को हर परिस्थिति में ढालने की आपकी खूबी आज नए अवसरों को तलाशने और अचानक आने वाले बदलावों को संभालने में मदद करेगी। किसी नए विचार पर काम शुरू करने के लिए समय बहुत बढ़िया है।

स्वास्थ्य: लगातार भागती हुई सोच के कारण एक ही काम पर पूरा ध्यान लगाना आपके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। फालतू की बातों से दूर रहें और अपने खाने-पीने के समय को बिल्कुल नियमित बनाए रखें।

रिश्ते: आप अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और एकांत चाहते हैं, लेकिन इस चक्कर में आपके अपनों को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि आप उनकी अनदेखी कर रहे हैं। सबके साथ संतुलन बनाकर चलें।

क्या करें: अपने नए संपर्कों का सही उपयोग करके अपने करियर को नई दिशा दें।

क्या न करें: जोश में आकर कोई भी ऐसा वादा न करें जिसे पूरा करना आपके लिए मुश्किल हो।

शुभ अंक: 5

शुभ रंग: हरा

मूलांक 6 (जन्म तिथि: 6, 15, 24) करियर: आपकी जिम्मेदारी निभाने की कला आपको पेशेवर और पारिवारिक कर्तव्यों के बीच बेहतरीन तालमेल बिठाने में मदद करेगी। हालांकि, यह समय दूसरों की समस्याओं में उलझने के बजाय अपने खुद के विकास पर ध्यान देने का है।

स्वास्थ्य: दूसरों की देखभाल करने की दौड़ में अपनी खुद की सेहत की अनदेखी बिल्कुल न करें। अपने लिए एक संतुलित दिनचर्या अपनाएं और अपने शरीर की हर छोटी जरूरत का पूरा ख्याल रखें। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

रिश्ते: परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर अपने रिश्तों की भावनात्मक स्थिति पर विचार करने का यह बहुत अच्छा मौका है। यदि आप रिश्ते में सिर्फ दे रहे हैं और पा कुछ नहीं रहे, तो अपनी बात शांति से रखें।

क्या करें: अपनी व्यक्तिगत सेहत और मानसिक शांति को हमेशा सबसे पहली प्राथमिकता दें।

क्या न करें: हर किसी की समस्या का पूरा बोझ अकेले अपने कंधों पर उठाने से बचें।

शुभ अंक: 6

शुभ रंग: गुलाबी

मूलांक 7 (जन्म तिथि: 7, 16, 25) करियर: आज का दिन सीधे तौर पर आपके अपने मूलांक से जुड़ा है, जिससे किसी भी विषय की गहराई में जाने, छुपे हुए तथ्यों को खोजने और स्वतंत्र रूप से विचार करने की आपकी शक्ति अपने चरम पर होगी। किसी अटके हुए पेशेवर मामले को सुलझाने में सफलता मिलेगी।

स्वास्थ्य: दिमाग में बहुत अधिक विचार चलने के कारण मानसिक थकान महसूस हो सकती है। गैजेट्स और स्क्रीन से कुछ देर के लिए पूरी तरह दूरी बनाएं और शांत वातावरण में टहलकर अपने मन को तरोताजा करें।

रिश्ते: आम दिनों की तुलना में आज आप लोगों से मेल-जोल बढ़ाने के बजाय एकांत में रहना पसंद करेंगे। यदि आप अपने मन की बातें अपने किसी बेहद करीबी इंसान से साझा करेंगे, तो मन का भारीपन दूर होगा।

क्या करें: अपने मन को शांत रखें और फालतू की मानसिक उलझनों से पूरी तरह दूर रहें।

शुभ अंक: 7

शुभ रंग: जामुनी

क्या न करें: बिना किसी ठोस कारण के हर बात पर शक करने या खुद को पूरी तरह अलग न करें।

मूलांक 8 (जन्म तिथि: 8, 17, 26) करियर: आपकी महत्वाकांक्षा और किसी भी बड़े काम को पूरी ईमानदारी से संभालने की क्षमता आपको आपके लंबे समय के लक्ष्यों तक ले जाएगी। नियमों का पालन करके चलना और रणनीति बनाकर काम करना आज आपको सबसे आगे रखेगा।

स्वास्थ्य: पेशेवर जिम्मेदारियों का बहुत ज्यादा दबाव आपके मन और शरीर को अंदर से थका सकता है। सब कुछ अकेले ही अपने दम पर संभालने की कोशिश न करें, बल्कि जरूरत पड़ने पर सही मदद लें।

रिश्ते: आप अपने भविष्य और वित्तीय सुरक्षा को लेकर पूरी तरह केंद्रित हो सकते हैं, लेकिन आपके अपनों को भी आपके प्यार और थोड़े समय की उतनी ही जरूरत है। उनके साथ अपने रिश्ते को नजरअंदाज न करें।

क्या करें: अपने काम और परिवार के बीच एक सही और स्वस्थ संतुलन बनाकर रखें।

शुभ अंक: 8

शुभ रंग: गहरा नीला

क्या न करें: काम के तनाव और गुस्से को अपने घर के रिश्तों पर बिल्कुल हावी न होने दें।

मूलांक 9 (जन्म तिथि: 9, 18, 27) करियर: आपका उत्साह और किसी भी बड़ी चुनौती का डटकर सामना करने का दृढ़ संकल्प आपको एक नया मुकाम दिलाएगा। अपनी रचनात्मक सोच और अनुशासन के मेल से आप हर मुश्किल को पार करते हुए अपने प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे।

स्वास्थ्य: सब कुछ एक ही दिन में मुकम्मल करने की जिद में अपने शरीर पर अतिरिक्त दबाव बिल्कुल न डालें। एक सही समय-सारणी का पालन करें, समय पर पौष्टिक भोजन लें और शरीर को पूरा आराम दें ताकि ताजगी बनी रहे।

रिश्ते: आपकी अपनी बात को सीधे तौर पर कहने की आदत कई बार दूसरों को कठोर लग सकती है। परिवार के किसी संवेदनशील मामले पर चर्चा करते समय अपनी बोली में नरमी और मिठास बनाए रखें।

क्या करें: अपने सभी जरूरी कार्यों को शांत रहकर और योजनाबद्ध तरीके से पूरा करें।

क्या न करें: पुरानी किसी बात या झुंझलाहट को आज के फैसलों पर असर डालने न दें।

शुभ अंक: 9

शुभ रंग: लाल