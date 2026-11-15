अंक ज्योतिष 15 नवंबर 2026: रविवार को किसके जीवन में आएगी सुख-शांति? जानें 1 से 9 मूलांकों का भाग्यफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 15 नवंबर 2026 का यह दिन आपके जीवन में जिम्मेदारी निभाने, आपसी संबंधों में मिठास लाने और पुराने चक्रों को पूरा करके नए सिरे से सोचने के कई खास अवसर लेकर आया है। आज की तारीख का अंक 6 है और इस दिन का भाग्यांक 9 बन रहा है। अंक 6 परिवार, रिश्तों, और जीवन में संतुलन बनाए रखने का संदेश देता है, जबकि अंक 9 करुणा, समझदारी और किसी महत्वपूर्ण कार्य के समापन का प्रतीक है। इन दोनों का यह सुंदर संयोग आपको अपने रिश्तों को मजबूत करने और अटके हुए कामों को सही दिशा देने का मौका देगा। आइए जानते हैं कि 1 से 9 तक सभी मूलांक वालों के लिए आज का दिन क्या खास लेकर आया है।

मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28) करियर: आपकी आगे बढ़कर जिम्मेदारी संभालने की खूबी आज किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने या टीम को सही राह दिखाने में मदद करेगी। सहयोग की भावना के साथ काम करने से आपको बेहतरीन नतीजे मिलेंगे।

स्वास्थ्य: दिनभर की भारी भागदौड़ और काम का भारी दबाव आपको शारीरिक रूप से थका सकता है। अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें और आराम के लिए थोड़ा समय जरूर निकालें ताकि ऊर्जा बनी रहे। रिश्ते: किसी संवेदनशील विषय पर बात करते समय अपने स्वभाव में नरमी बनाए रखें। अपनों की भावनाओं को धैर्य के साथ सुनने से पुरानी कड़वाहट और दूरियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। क्या करें: सभी सहयोगियों के साथ मिलकर और तालमेल बैठाकर अपने कार्य पूरे करें। क्या न करें: बातचीत के दौरान अपनी बात दूसरों पर जबरदस्ती थोपने से बचें। शुभ अंक: 1 शुभ रंग: लाल मूलांक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29) करियर: आपकी अंदरूनी समझ और मिलनसार प्रवृत्ति सहकर्मियों की परेशानियों को समझने में बहुत मददगार साबित होगी। टीम के साथ मिलकर काम करने और बड़े दृष्टिकोण से सोचने पर आज खास ध्यान दें।

स्वास्थ्य: भावनाओं से जुड़ी जिम्मेदारियां आपके मन को अंदर से थका सकती हैं। कुछ पल सुकून भरे माहौल में बिताएं और यह बात हमेशा याद रखें कि बीच में विश्राम लेना कोई कमजोरी नहीं है। रिश्ते: आपसी समझ और भावनाओं का मेल आज आपके रिश्तों के लिए बहुत जरूरी रहेगा। यदि कोई बात मन में छिपी है, तो शांत मन से बातचीत करके उस असमंजस को हमेशा के लिए दूर करें। क्या करें: अपने मन को स्थिर रखें और केवल जरूरी बातों पर ध्यान केंद्रित करें। क्या न करें: हर किसी को खुश करने के चक्कर में अपनी खुद की जरूरतें न भूलें। शुभ अंक: 2 शुभ रंग: सफेद मूलांक 3 (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30) करियर: आपकी रचनात्मक सोच और बातचीत करने का बेहतरीन तरीका किसी अटके हुए काम को पूरा करने में मदद करेगा। किसी नए रास्ते पर जाने से पहले अपने पुराने सभी अधूरे कार्यों को पहले खत्म करें।

स्वास्थ्य: खान-पान और सोने के नियमों में अनियमिता होने के कारण आपकी शारीरिक ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। अपने दैनिक समय को सही रखें और शरीर को पूरा विश्राम दें। रिश्ते: आपका हंसमुख और मिलनसार अंदाज किसी उदास इंसान का दिन बना सकता है। अपनों के प्रति अपना स्नेह दिखाने के लिए की गई एक छोटी सी प्यारी सी बात रिश्ते को और मजबूत करेगी। क्या करें: अपने किसी भी जरूरी काम को बीच में अधूरा बिल्कुल न छोड़ें। क्या न करें: बिना सोचे-समझे बड़े वादे करने या फालतू खर्च करने से बचें। शुभ अंक: 3 शुभ रंग: पीला मूलांक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31) करियर: आपकी समझदारी और चीजों को सही क्रम में रखने की शैली किसी उलझे हुए मामले को आसानी से सुलझा देगी। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने और पेंडिंग पड़े कामों को निपटाने के लिए दिन बहुत अच्छा है।

स्वास्थ्य: यदि आप खुद पर बहुत अधिक काम का बोझ डाल लेंगे, तो मानसिक रूप से भारीपन महसूस हो सकता है। अपने बड़े कार्यों को छोटे हिस्सों में बांटकर करें ताकि मन शांत रहे। रिश्ते: आप हर बात का तार्किक हल निकालना पसंद करते हैं, लेकिन पारिवारिक मामलों को केवल तर्क से नहीं सुलझाया जा सकता। इस समय धैर्य और प्यार दिखाना सबसे अधिक जरूरी है। क्या करें: अपने सभी जरूरी कार्यों को एक सही सूची बनाकर चरणबद्ध तरीके से पूरा करें। क्या न करें: पुरानी किसी बात या पुरानी अनबन को अपने दिल से लगाकर न बैठें। शुभ अंक: 4 शुभ रंग: नीला मूलांक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23) करियर: खुद को हर परिस्थिति में ढालने की आपकी खूबी आज बदलती हुई प्राथमिकताओं को संभालने में मदद करेगी। नए मौकों की तरफ भागने से पहले अपने मौजूदा सभी कामों को पूरी तरह से समाप्त कर लें।

स्वास्थ्य: लगातार भागती हुई सोच के कारण खुद को शांत करना आपके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। थोड़े अंतराल पर छोटे विश्राम लें और अपने आराम के समय से किसी भी तरह का समझौता न करें। रिश्ते: आप किसी अनबन को तुरंत खत्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन रिश्तों के मामलों में जल्दबाजी दिखाने के बजाय थोड़ा अधिक धैर्य रखना समझदारी होगी। क्या करें: अपनी दिनचर्या में स्थिरता और शांत अनुशासन बनाए रखें। क्या न करें: केवल अपनी अस्थायी शांति बनाए रखने के लिए किसी जरूरी बातचीत से मुंह न मोड़ें। शुभ अंक: 5 शुभ रंग: हरा मूलांक 6 (जन्म तिथि: 6, 15, 24) करियर: आज का दिन सीधे आपके अपने मूलांक से जुड़ा है, जिससे जिम्मेदारी, सहयोग और तालमेल बिठाने की आपकी इच्छा सबसे आगे रहेगी। सहयोगियों की मदद करने और अपने पेशेवर जीवन को व्यवस्थित करने के लिए दिन उत्तम है।

स्वास्थ्य: दूसरों की सेवा और देखभाल करने के चक्कर में अपनी खुद की सेहत की अनदेखी बिल्कुल न करें। एक संतुलित दिनचर्या अपनाएं और अपने शरीर की हर छोटी जरूरत का पूरा ख्याल रखें। रिश्ते: परिवार और अपनों के साथ बिताए जाने वाले पल आज आपके लिए मुख्य केंद्र रहेंगे। किसी पुरानी गलतफहमी को दूर करने, अपनों की सराहना करने और साथ में गुणवत्तापूर्ण समय बिताने का यह सही मौका है। क्या करें: अपनी व्यक्तिगत सेहत और मानसिक शांति को हमेशा सबसे पहली प्राथमिकता दें। क्या न करें: हर किसी की समस्या का पूरा बोझ अकेले अपने कंधों पर उठाने से बचें। शुभ अंक: 6 शुभ रंग: गुलाबी मूलांक 7 (जन्म तिथि: 7, 16, 25) करियर: आपकी चीजों को गहराई से परखने की आदत किसी जटिल पेशेवर स्थिति की सच्चाई तक पहुंचने में मदद करेगी। सहयोग की भावना बनाए रखें और अपने अधूरे पड़े कार्यों को पूरा करने पर पूरा ध्यान दें।

स्वास्थ्य: यदि आप हर छोटी बात का बहुत ज्यादा विश्लेषण करते रहेंगे, तो मानसिक थकान काफी बढ़ जाएगी। दफ्तर के कामों और स्क्रीन से कुछ देर की दूरी बनाकर अपने मन को पूरा आराम दें। रिश्ते: आज आपका मन अपने करीबी रिश्तों के बारे में एकांत में बैठकर सोचने का करेगा। अपनी बातें अपने तक ही सीमित रखने के बजाय किसी भरोसेमंद इंसान के साथ खुलकर साझा करें। क्या करें: अपने मन को शांत रखें और फालतू की मानसिक उलझनों से पूरी तरह दूर रहें। क्या न करें: पुरानी निराशाओं को बार-बार याद करके खुद को मानसिक रूप से कमजोर न करें। शुभ अंक: 7 शुभ रंग: जामुनी मूलांक 8 (जन्म तिथि: 8, 17, 26) करियर: आपकी बड़ी जिम्मेदारियों को उठाने की इच्छा और महत्वाकांक्षा आपको अपने लंबे समय के लक्ष्यों की दोबारा समीक्षा करने के लिए प्रेरित करेगी। पुराने अनुभवों से सीख लेकर अपने अधूरे कामों को पूरा करें।

स्वास्थ्य: यदि आप केवल काम और सफलता के पीछे ही भागते रहेंगे, तो मानसिक रूप से बहुत अधिक थक जाएंगे। अपने काम के घंटे सीमित रखें और खुद को रिचार्ज करने के लिए पर्याप्त समय दें। रिश्ते: आप अपनी वित्तीय सुरक्षा और भविष्य की योजनाओं को लेकर पूरी तरह केंद्रित हो सकते हैं, लेकिन आपके अपनों को भी आपके प्यार और समय की उतनी ही जरूरत है। क्या करें: अपने काम और परिवार के बीच एक सही और स्वस्थ संतुलन बनाकर रखें। क्या न करें: दफ्तर के भारी तनाव और दबाव को अपने घर के रिश्तों पर हावी न होने दें। शुभ अंक: 8 शुभ रंग: गहरा नीला मूलांक 9 (जन्म तिथि: 9, 18, 27) करियर: आज का दिन सीधे तौर पर आपके अपने भाग्यांक से जुड़ा है, जिससे आपकी करुणा, दृढ़ संकल्प और किसी बड़े काम को अंजाम तक पहुंचाने की शक्ति अपने चरम पर होगी। किसी पेंडिंग काम को पूरा करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है।