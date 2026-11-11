11 नवंबर का अंक राशिफल: किस मूलांक की चमकेगी किस्मत? करियर, प्यार और सेहत के मामले में जानिए भविष्यफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 11 नवंबर 2026 का यह दिन आपके जीवन में गहरी समझ, आपसी सहयोग और नई दिशा में कदम बढ़ाने के बेहतरीन अवसर लेकर आया है। आज की तारीख का अंक 2 है और इस दिन का भाग्यांक 5 बन रहा है। अंक 2 आपके भीतर धैर्य, लोगों के साथ मिलकर काम करने की भावना और भावनाओं को गहराई से समझने का गुण बढ़ाता है।

वहीं दूसरी ओर, अंक 5 जीवन में नई ऊर्जा, नए विचारों के आदान-प्रदान और परिस्थितियों के अनुसार ढलने की प्रेरणा देता है। इन दोनों अंकों का यह सुंदर योग आपको अपने कार्यक्षेत्र में नए रास्ते तलाशने और अपनों के साथ रिश्ते अधिक मजबूत करने का अवसर देगा। आइए जानते हैं 1 से 9 मूलांक वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा।

मूलांक (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28) करियर: आपकी क्षमताएं आज आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएंगी, लेकिन अकेले काम करने के बजाय सहयोगियों के साथ मिलकर प्रयास करना अधिक लाभदायक रहेगा। दूसरों के सुझावों को ध्यान से सुनने से आपके नए प्रोजेक्ट आसानी से पूरे होंगे।

स्वास्थ्य: दिनभर की भागदौड़ से मन में थोड़ी चंचलता महसूस हो सकती है। अपने काम के बीच आराम के लिए थोड़ा समय निकालें। सही समय पर भोजन करने और मन को शांत रखने से आपकी शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी।

रिश्ते: अपने प्रियजन की भावनाओं पर आज अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। केवल हर बात का हल निकालने की कोशिश न करें, बल्कि उनकी बात को धैर्य से सुनें और समझें ताकि आपस में प्रेम और मिठास बनी रहे।

क्या करें: टीम के साथ मिलकर काम करें और सभी के विचारों का पूरा आदर करें।

क्या न करें: बातचीत के दौरान दूसरों पर अपनी राय थोपने की बिल्कुल कोशिश न करें।

शुभ अंक: 1

शुभ रंग: नारंगी

मूलांक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29) करियर: आज का दिन सीधे आपके मूलांक से जुड़ा है, जिससे आपकी समझ और आपसी तालमेल बिठाने की कला निखरेगी। दफ्तर में सहयोगियों की समस्याओं को समझकर काम करने से आपकी साख बढ़ेगी और काम में प्रगति होगी।

स्वास्थ्य: भावनाओं में बहुत अधिक बहने और काम के दबाव के कारण आप शाम को थकावट महसूस कर सकते हैं। खुद को थोड़ा समय दें और दूसरों की उलझनों को अपने सिर पर लेने की आदत से बचें।

रिश्ते: पुरानी किसी गलतफहमी को दूर करने और किसी करीबी से फिर से जुड़ने के लिए आज का दिन बेहद अनुकूल है। अपनी भावनाएं स्पष्ट रूप से व्यक्त करें, जिससे रिश्ते में पारदर्शिता और नयापन आएगा।

क्या करें: अपने शांत मन और अंतर्ज्ञान पर पूरा भरोसा रखकर आगे बढ़ें।

क्या न करें: छोटी-छोटी बातों को दिल से लगाकर खुद को परेशान न करें।

शुभ अंक: 2

शुभ रंग: सफेद

मूलांक 3 (जन्म तिथि: 3, 2, 21, 30) करियर: आपकी बातचीत की शैली और नए विचार आज कार्यक्षेत्र में आपको सफलता दिलाएंगे। नए लोगों से संपर्क बनाने और कुछ नया सीखने के लिए दिन शुभ है। अपनी बनाई योजनाओं पर सही ढंग से अमल करें।

स्वास्थ्य: दिनचर्या में बदलाव होने से आपकी ऊर्जा पर असर पड़ सकता है। सोने का समय निश्चित रखें और काम के बीच छोटे ब्रेक लेते रहें ताकि दिनभर शरीर में ताजगी और स्फूर्ति बनी रहे।

रिश्ते: आपका हंसमुख अंदाज घर के वातावरण को खुशनुमा बना देगा। अपनों से मनपसंद विषयों पर चर्चा करने से दूरी कम होगी, लेकिन अपनी बात कहने के साथ-साथ सामने वाले की बात भी ध्यान से सुनें।

क्या करें: अपनी योजनाओं और रचनात्मक विचारों को सही दिशा में लागू करें।

क्या न करें: बिना सोचे-समझे ऐसे काम का जिम्मा न लें जिसे पूरा करना कठिन हो।

शुभ अंक: 3

शुभ रंग: पीला

मूलांक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31) करियर: आप हर काम योजना बनाकर करना पसंद करते हैं, लेकिन आज परिस्थितियों के अनुसार थोड़ा बदलाव करने के लिए तैयार रहें। अचानक हुई बातचीत या नए सुझाव से आपको काम में बड़ा फायदा हो सकता है।

स्वास्थ्य: काम में मनमुताबिक बदलाव न होने पर निराश न हों। अपने दैनिक समय में थोड़ा लचीलापन लाएं, हल्का योग करें और पर्याप्त आराम लें ताकि आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य एकदम बेहतर बना रहे।

रिश्ते: व्यावहारिक सोच अपनी जगह सही है, लेकिन पारिवारिक मामलों को केवल तर्क से नहीं सुलझाया जा सकता। अपनों की भावनाओं को समझने का प्रयास करें और उनके प्रति अपना स्नेह और सहयोग व्यक्त करें।

क्या करें: नए विचारों और अच्छी सलाह को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें।

क्या न करें: पुरानी आदतों या जिद्द पर अड़े रहने की भूल बिल्कुल न करें।

शुभ अंक: 4

शुभ रंग: नीला

मूलांक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23) करियर: आज का दिन आपके मूलांक के अनुकूल है, जिससे आपकी काम करने की गति और उत्साह बढ़ेगा। नए अवसरों को तलाशने, उपयोगी संपर्क बनाने और व्यापारिक चर्चाओं को आगे बढ़ाने के लिए यह बहुत बढ़िया समय है।

स्वास्थ्य: हर समय खुद को व्यस्त रखने के चक्कर में अपनी सेहत की अनदेखी न करें। सही समय पर पौष्टिक खाना खाएं, भरपूर पानी पिएं और रात को गहरी नींद लें ताकि आपकी ताजगी बनी रहे।

रिश्ते: आपका जीवंत स्वभाव निजी जिंदगी में नई खुशियां लाएगा। जीवनसाथी या दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है, जिससे पुराने ढर्रे की नीरसता दूर होगी और रिश्ता मजबूत होगा।

क्या करें: अपनी प्राथमिकताओं को तय करके ही नए काम की शुरुआत करें।

क्या न करें: एक साथ बहुत सारे कामों में हाथ डालकर अपनी एकाग्रता न खोएं।

शुभ अंक: 5

शुभ रंग: हरा

मूलांक 6 (जन्म तिथि: 6, 15, 24) करियर: रिश्तों को संभालने और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने की आपकी खूबी आज काम आएगी। सहयोगियों की मदद करने और व्यावसायिक संबंधों को बेहतर बनाने से कार्यस्थल पर आपकी अलग पहचान बनेगी।

स्वास्थ्य: दूसरों की देखभाल में इतने व्यस्त न हो जाएं कि खुद के लिए समय ही न मिले। नियमित दिनचर्या अपनाएं, समय पर भोजन करें और खुद को पर्याप्त विश्राम दें ताकि सेहत उत्तम रहे।

रिश्ते: यदि पिछले कुछ समय से अपनों के साथ दूरी महसूस हो रही थी, तो आज शांत रहकर दिल से की गई बातचीत से मामला सुलझ जाएगा। एक-दूसरे की जरूरतों का सम्मान करने से प्यार बढ़ेगा।

क्या करें: अपनी व्यक्तिगत जरूरतों और जिम्मेदारियों में सही संतुलन बनाएं।

क्या न करें: अपनों के मामलों में जरूरत से ज्यादा दखल देने से बचें।

शुभ अंक: 6

शुभ रंग: गुलाबी

मूलांक 7 (जन्म तिथि: 7, 16, 25) करियर: गहराई से सोचने की क्षमता आपको किसी कठिन समस्या का समाधान ढूंढने में मदद करेगी। नए स्रोतों से जानकारी जुटाएं और अलग-अलग विचारों पर मंथन करें। इससे आपकी व्यावसायिक योजनाएं और मजबूत होंगी।

स्वास्थ्य: हर बात की गहराई में जाने से मानसिक थकावट हो सकती है। काम से थोड़ा समय निकालकर खुली हवा में टहलें और स्क्रीन से दूरी बनाएं ताकि मस्तिष्क को आराम मिल सके।

रिश्ते: आप अपने विचारों में खोए रह सकते हैं, लेकिन आपकी यह खामोशी अपनों को दूरी जैसी लग सकती है। अपनी बात परिवार के सामने स्पष्ट रखें ताकि किसी भी प्रकार की गलतफहमी न फैले।

क्या करें: काम के नए तरीकों और सलाहों को खुले मन से स्वीकार करें।

क्या न करें: बिना बात के खुद को अकेला करने या बातचीत बंद करने से बचें।

शुभ अंक: 7

शुभ रंग: जामुनी

मूलांक 8 (जन्म तिथि: 8, 17, 26) करियर: आपका मजबूत इरादा और जिम्मेदारी की भावना आपको महत्वपूर्ण व्यावसायिक लक्ष्यों की ओर ले जाएगी। हालांकि, पुरानी योजनाओं में थोड़ा बदलाव करना पड़े तो हिचकिचाएं नहीं, इससे आपको लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य: पेशेवर जिम्मेदारियों का दबाव आपको थका सकता है। अपने काम की एक सीमा तय करें और शाम के समय ऐसी गतिविधियों में भाग लें जिससे आपका मन हल्का और तनावमुक्त हो सके।

रिश्ते: आप अपने काम और तरक्की में व्यस्त हो सकते हैं, लेकिन परिवार को भी आपके समय और प्यार की आवश्यकता है। उनके साथ बैठकर बातें करें और उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त करें।

क्या करें: अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही रणनीति का पालन करें।

क्या न करें: दफ्तर की उलझनों और तनाव को अपने घर के माहौल पर हावी न होने दें।

शुभ अंक: 8

शुभ रंग: गहरा नीला

मूलांक 9 (जन्म तिथि: 9, 18, 27) करियर: आपका उत्साह और कुछ नया करने की लगन आपको नई जिम्मेदारियां लेने के लिए प्रेरित करेगी। नई सोच के साथ आगे बढ़ें, लेकिन कोई भी कदम उठाने से पहले टीम के सदस्यों के हित का ध्यान रखें।

स्वास्थ्य: सब कुछ एक साथ पूरा करने की धुन में खुद को बहुत ज्यादा न थकाएं। एक व्यवस्थित समय-सारणी बनाएं, हल्का भोजन लें और शरीर को पर्याप्त आराम देकर अपनी ऊर्जा बचाकर रखें।

रिश्ते: अपनों की मदद करने की आपकी भावना की सराहना होगी, लेकिन हर बार दूसरों के फैसले खुद लेने से बचें। उनकी बात सुनें और उन्हें अपनी समझ से काम करने की आजादी दें।

क्या करें: अपने सभी मुख्य कार्यों को योजनाबद्ध और नियमबद्ध तरीके से पूरा करें।

क्या न करें: बात-बात पर अपनी प्रतिक्रिया देने या दूसरों का तनाव सिर लेने से बचें।

शुभ अंक: 9

शुभ रंग: लाल