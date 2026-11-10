10 नवंबर 2026 का अंक राशिफल: नई शुरुआत और अनुशासन का अनूठा मेल, पढ़ें 1 से 9 तक सभी मूलांकों का भविष्य

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 10 नवंबर 2026 का यह दिन आपके जीवन में नए अवसरों की शुरुआत, सही दिशा में आगे बढ़ने और अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाने का एक बहुत ही खास संदेश लेकर आया है। आज की तारीख का अंक 1 और इस दिन का भाग्यांक 4 है। अंक 1 आपके भीतर आत्मविश्वास, नई शुरुआत करने की हिम्मत और आगे बढ़ने का जज्बा पैदा करता है, जबकि अंक 4 आपको अनुशासन, सही योजना और मेहनत के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।

इन दोनों का मिला-जुला असर यह है कि आज के दिन आपको अपनी पुरानी योजनाओं को परखने और करियर में ठोस कदम उठाने का पूरा मौका मिलेगा। पैसों के मामलों में समझदारी से फैसले लें और अपनों के साथ तालमेल बनाए रखें। आइए जानते हैं कि 1 से 9 तक सभी मूलांक वालों के लिए आज का दिन क्या खास लेकर आया है।

मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28) करियर: आज का दिन आपके मूलांक से पूरी तरह मेल खाता है, जिससे आपकी कार्यक्षमता और नेतृत्व करने की कला सबसे आगे रहेगी। आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं या दफ्तर में किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की कमान अपने हाथ में ले सकते हैं। योजना को सही ढंग से आगे बढ़ाएं।

स्वास्थ्य: काम का अधिक दबाव और लगातार भागदौड़ आपके मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है। अपने दैनिक कामों के बीच थोड़ा समय खुद के लिए निकालें। समय पर भोजन करें और रात को पूरी नींद लें ताकि शरीर में ऊर्जा बनी रहे।

रिश्ते: आपका स्वतंत्र स्वभाव आपको हर फैसले को तुरंत लेने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन घर के लोगों या जीवनसाथी की बात को भी धैर्य के साथ सुनें। हर मामले में अपनी बात ऊपर रखने से बचें ताकि आपसी रिश्ते मधुर बने रहें।

क्या करें: किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले मजबूत नींव तैयार करें। क्या न करें: जल्दबाजी में कोई भी बड़ा वादा करने से पूरी तरह बचें। शुभ अंक: 1 शुभ रंग: लाल मूलांक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29) करियर: अपनी संवेदनशीलता और काम के प्रति अनुशासन के बीच एक सही तालमेल बिठाने की जरूरत है। आज कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से व्यवस्थित करें और अपने जरूरी कामों की सूची पहले ही तैयार कर लें ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके।

स्वास्थ्य: मन में किसी बात को लेकर चल रहा तनाव आपकी एकाग्रता को प्रभावित कर सकता है। खुद को शांत रखने के लिए कुछ समय सुकून भरे माहौल में बिताएं और छोटी-छोटी बातों को दिल पर लगाने की आदत छोड़ दें।

रिश्ते: यदि अपनों के साथ कोई गलतफहमी चल रही है, तो शांत मन से बातचीत करके उसे दूर करें। अपने मन की भावनाएं दूसरों के सामने खुलकर रखें ताकि उन्हें आपकी स्थिति समझने में आसानी हो और रिश्ते में मिठास आए।

क्या करें: अपने दिनभर के कामों की प्राथमिकताएं तय करके आगे बढ़ें। क्या न करें: अपनी जरूरतों की अनदेखी करके केवल दूसरों को खुश न करें। शुभ अंक: 2 शुभ रंग: सफेद मूलांक 3 (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30) करियर: आपकी रचनात्मक सोच और बातचीत करने की शैली आज आपको नए विचार देने में मदद करेगी। शिक्षा, कला, लेखन या सलाहकार के रूप में काम करने वालों के लिए दिन बहुत अनुकूल है। अपने अधूरे कार्यों को समय पर पूरा करने का पूरा प्रयास करें।

स्वास्थ्य: अनियमित दिनचर्या आपके शरीर की ऊर्जा को कम कर सकती है। अपने खाने-पीने के समय को नियमित रखें और दिनभर में पर्याप्त पानी पिएं। थोड़ा समय शारीरिक गतिविधियों के लिए भी निकालें ताकि शरीर में चुस्ती बनी रहे।

रिश्ते: आपका हसमुख स्वभाव घर के माहौल को खुशनुमा बनाए रखेगा। हालांकि, जब कोई अपना किसी गंभीर परेशानी में हो, तो उसका मजाक न उड़ाएं। उसकी बात को पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुनें। क्या करें: अपने सभी जरूरी कामों और योजनाओं को सही रूप दें। क्या न करें: बिना सोचे-समझे पैसे खर्च करने की आदत से बचें। शुभ अंक: 3 शुभ रंग: पीला मूलांक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31) करियर: आज का दिन सीधे तौर पर आपके मूलांक से जुड़ा है, जिससे अनुशासन और व्यवस्थित तरीके से काम करने पर पूरा जोर रहेगा। आप किसी पुराने या अटके हुए प्रोजेक्ट को फिर से शुरू कर सकते हैं और अपनी कार्यशैली में सुधार लाकर बेहतरीन परिणाम हासिल कर सकते हैं।

स्वास्थ्य: जिम्मेदारियों का बहुत ज्यादा बोझ अपने ऊपर न लें। अपने बड़े कामों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर पूरा करें ताकि मानसिक थकान न हो। शरीर को आराम देने के लिए पर्याप्त नींद लेना बेहद आवश्यक है। रिश्ते: आप हर बात को तार्किक और व्यावहारिक रूप से देखना पसंद करते हैं, लेकिन परिवार के सदस्य इस समय आपकी भावनाओं और प्यार की उम्मीद कर रहे हैं। उन्हें समझने की कोशिश करें और अपनी ओर से पूरा सहयोग दें।

क्या करें: अपने काम की हर एक बारीकी को व्यवस्थित करके आगे बढ़ें। शुभ अंक: 4 शुभ रंग: नीला क्या न करें: किसी भी काम में तुरंत और बड़े परिणाम की उम्मीद न रखें। मूलांक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23) करियर: कठिन परिस्थितियों में भी खुद को ढालने की आपकी खूबी आज काम आएगी। नई शुरुआत करने की ऊर्जा और अनुशासन का मेल आपको अपने व्यावसायिक लक्ष्यों को पाने में मदद करेगा। सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करने से अच्छे नतीजे मिलेंगे।

स्वास्थ्य: अधिक भागदौड़ भरा दिन होने के कारण आपकी ऊर्जा में गिरावट आ सकती है। बाहरी और जंक फूड से दूरी बनाए रखें। समय पर पौष्टिक भोजन करें और शरीर को पूरा आराम दें ताकि ताजगी बनी रहे। रिश्ते: यदि किसी पुराने विवाद को खत्म करना चाहते हैं, तो आज का दिन बहुत अच्छा है। हालांकि, अपनी बात कहने के साथ-साथ दूसरों को भी अपनी बात रखने का पूरा मौका दें। इससे आपसी समझ और अधिक गहरी होगी।

क्या करें: अपने दिए गए वचनों और वादों को पूरी तरह निभाएं। क्या न करें: किसी भी तरह की जल्दबाजी में आकर गलत फैसला न लें। शुभ अंक: 5 शुभ रंग: हरा मूलांक 6 (जन्म तिथि: 6, 15, 24) करियर: आपकी जिम्मेदारी निभाने की भावना आज आपके पेशेवर जीवन में बड़ा बदलाव लाएगी। आप दफ्तर के कामों को संभालने के साथ-साथ घर की जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाएंगे। सहकर्मियों का पूरा समर्थन आपको मानसिक शांति देगा।

स्वास्थ्य: दूसरों की मदद करने की दौड़ में अपनी सेहत को बिल्कुल भी पीछे न छोड़ें। एक संतुलित दिनचर्या अपनाएं, समय पर पौष्टिक भोजन करें और अपने आराम के समय से कोई समझौता न करें। रिश्ते: अपने पारिवारिक जीवन में अधिक स्थिरता लाने के लिए आज का दिन बहुत उत्तम है। घर के जरूरी मामलों पर अपने साथी के साथ खुलकर चर्चा करें। दोनों की सहमति से लिया गया फैसला रिश्ते को और मजबूत बनाएगा।

क्या करें: अपने निजी जीवन और काम के बीच सही संतुलन बनाएं। क्या न करें: अपनी क्षमता से ज्यादा जिम्मेदारियां अपने अकेले सिर पर न लें। शुभ अंक: 6 शुभ रंग: गुलाबी मूलांक 7 (जन्म तिथि: 7, 16, 25) करियर: आपकी चीजों को गहराई से देखने की आदत आज कार्यस्थल पर कुछ नए और बेहतर सुधार करने में मदद करेगी। स्वतंत्र रूप से सोचना और अपनी योजनाओं को एक तय क्रम में आगे बढ़ाना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा।

स्वास्थ्य: लगातार मानसिक काम करने से सिरदर्द या भारीपन महसूस हो सकता है। कुछ देर के लिए मोबाइल और स्क्रीन से पूरी तरह दूर रहें। शांत वातावरण में टहलने से आपके मन को बहुत राहत मिलेगी। रिश्ते: यदि आप अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए अकेले रहना चाहते हैं, तो इस बात को अपने परिवार को प्यार से समझाएं। बिना कुछ बताए चुप रहने से अपनों के मन में गलतफहमी पैदा हो सकती है।

क्या करें: किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले सभी पहलुओं की जांच करें। शुभ अंक: 7 शुभ रंग: जामुनी क्या न करें: बिना किसी ठोस कारण के खुद को अकेला न रखें। मूलांक 8 (जन्म तिथि: 8, 17, 26) करियर: आपकी महत्वाकांक्षा और बड़ी जिम्मेदारियों को उठाने की क्षमता आज आपको आपके लक्ष्यों के करीब ले जाएगी। यदि आप किसी व्यवसाय या टीम का संचालन कर रहे हैं, तो अपनी प्राथमिकताओं को फिर से जांचें और काम के सही नियम तय करें।

स्वास्थ्य: काम का भारी दबाव आपके मन और शरीर दोनों को थका सकता है। अपने काम के घंटे निश्चित करें और पेशेवर जीवन तथा व्यक्तिगत जीवन के बीच एक स्वस्थ दूरी बनाए रखें। मानसिक शांति आपके लिए सबसे जरूरी है।

शुभ अंक: 8 शुभ रंग: गहरा नीला रिश्ते: आप अपनी सफलता और काम में व्यस्त हो सकते हैं, लेकिन आपके अपनों को भी आपके साथ और समय की जरूरत है। उनके साथ थोड़ा समय बिताएं और उनके सहयोग के लिए उनका धन्यवाद करें। क्या करें: अपने लंबे समय के लक्ष्यों के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करें। क्या न करें: दफ्तर के तनाव को अपने घर के रिश्तों पर हावी न होने दें। मूलांक 9 (जन्म तिथि: 9, 18, 27) करियर: समाज या दफ्तर में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने की आपकी इच्छा आपको नई जिम्मेदारियां लेने के लिए प्रेरित करेगी। एक स्पष्ट योजना बनाकर आगे बढ़ें और केवल उन्हीं कार्यों पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं।

स्वास्थ्य: अपने काम के प्रति अत्यधिक जिम्मेदारी के चक्कर में खुद को बहुत ज्यादा न थकाएं। एक सही समय-सारणी का पालन करें और शरीर की जरूरत के अनुसार पूरा आराम लें। हल्का भोजन और नियमित पानी पीने से स्फूर्ति बनी रहेगी।