1 नवंबर का अंक राशिफल: किन मूलांक वालों को मिलेगी करियर में सफलता? पढ़ें खास भविष्यवाणी

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। नवंबर का यह पहला दिन आपके जीवन में एक नई उमंग, नई ऊर्जा और अपनी प्राथमिकताओं को एक बेहतर दिशा देने का बहुत ही सुंदर अवसर लेकर आया है। आज का दिन आपको आगे बढ़कर नए फैसले लेने, अपने सपनों को नई उड़ान देने और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखने के लिए प्रेरित करता है।

काम के क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को समझें और हर काम को पूरे आत्मविश्वास के साथ पूरा करें। पैसों के मामलों में अपने बजट पर ध्यान दें और भविष्य की सही योजना बनाएं। घर और परिवार के लोगों के साथ मिलकर चलने से आपके रिश्ते मजबूत होंगे और मन में शांति बनी रहेगी। यह दिन आपको जीवन के हर कदम पर आगे बढ़ने का एक नया हौसला देगा।

मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28) करियर: आज का दिन आपकी राशि के अनुकूल है, जिससे आप अपने काम में आगे बढ़कर नई शुरुआत करेंगे। किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेने या नया आइडिया सबके सामने रखने के लिए यह बहुत अच्छा समय है।

स्वास्थ्य: दिनभर की भागदौड़ के कारण आप खुद को काफी थका हुआ महसूस कर सकते हैं। अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें, समय पर भोजन करें और अपने शरीर को पूरी नींद और आराम दें।

रिश्ते: आप हर फैसला अपने दम पर लेना पसंद करते हैं, लेकिन परिवार के लोगों की राय को भी महत्व दें। छोटी-छोटी बातों पर अड़ने के बजाय अपनों की बात को भी सुनना बहुत जरूरी है।

क्या करें: अपने जरूरी कामों में आगे बढ़कर खुद पहल करें और सही फैसले लें।

क्या न करें: हर काम में केवल अपनी ही बात ऊपर रखने की जिद न करें।

शुभ अंक: 1, 4

शुभ रंग: संतरी, लाल

मूलांक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29) करियर: आपकी भावुक प्रकृति और लोगों को साथ लेकर चलने की खूबी काम के माहौल को बेहतर बनाएगी। यदि आपने किसी जरूरी फैसले को टाल रखा था, तो आज उस पर बिना डरे अमल करने का सही समय है।

स्वास्थ्य: दूसरों की बातों और परेशानियों को बहुत ज्यादा दिल पर लेने से आपकी मानसिक शांति प्रभावित हो सकती है। फालतू की चिंताओं से दूर रहें और अपने मन को शांत रखने वाली गतिविधियों में समय बिताएं।

रिश्ते: आप अपनों से प्यार और सुरक्षा की उम्मीद रखते हैं। परिवार के साथ बैठकर खुलकर बात करने से सभी पुरानी दूरियां मिटेंगी और आपसी रिश्ते में पहले से अधिक मिठास और अपनापन आ जाएगा।

क्या करें: अपनों के साथ दिल की बातें साझा करें और आपसी तालमेल मजबूत करें।

क्या न करें: बार-बार खुद पर शक न करें और दूसरों के भरोसे अपने फैसले न छोड़ें।

शुभ अंक: 2, 4

शुभ रंग: सफेद, ग्रे

मूलांक 3 (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30) करियर: आपकी अनोखी सोच और बातचीत करने की कला आपको कार्यक्षेत्र में नए अवसर दिलाएगी। अपने पुराने विचारों को व्यवस्थित करने और किसी अधूरे प्रोजेक्ट को सही योजना के साथ आगे बढ़ाने के लिए दिन बहुत उत्तम है।

स्वास्थ्य: लगातार कई काम एक साथ करने की वजह से आप मानसिक थकान महसूस कर सकते हैं। अपने काम और विश्राम के बीच सही तालमेल बनाएं और समय पर हल्का भोजन करें ताकि शरीर में स्फूर्ति बनी रहे।

रिश्ते: आपका हंसमुख स्वभाव घर-परिवार का माहौल खुशनुमा बनाए रखेगा। हालांकि, सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए ऐसे वादे न करें जिन्हें पूरा करना आपके लिए बाद में मुश्किल हो जाए।

क्या करें: अपने बिखरे हुए विचारों और अटके हुए कामों को सही क्रम में लगाएं।

क्या न करें: एक साथ कई सारे नए कामों को हाथ में लेकर खुद को न उलझाएं।

शुभ अंक: 1, 3

शुभ रंग: पीला, संतरी

मूलांक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31) करियर: आज का दिन आपके मूलांक से पूरी तरह मेल खाता है, जिससे आपकी मेहनत और अनुशासन रंग लाएगा। आप अपनी पेशेवर जिम्मेदारियों की समीक्षा करेंगे और किसी पुरानी अड़चन को दूर करके नया रास्ता चुनेंगे।

स्वास्थ्य: एक तय दिनचर्या का पालन करने से आपकी सेहत बहुत अच्छी बनी रहेगी। हालांकि, काम के बोझ में इतने न खो जाएं कि आप अपने शरीर के आराम और रिकवरी के समय को ही भूल जाएं।

रिश्ते: आप प्यार और परवाह को शब्दों के बजाय अपने कामों से जताना पसंद करते हैं। फिर भी, कभी-कभी अपने मुंह से प्यार के दो मीठे बोल बोलना आपके अपनों को बहुत खुशी दे सकता है। फ्री पर्सनलाइज्ड विवाह भविष्य यहां देखें।

क्या करें: अपने काम को एक नए और बेहतर अनुशासन के साथ आगे बढ़ाएं।

क्या न करें: अपने ही तरीकों पर बहुत ज्यादा अड़कर दूसरों की सलाह का विरोध न करें।

शुभ अंक: 1, 4

शुभ रंग: नीला, हरा

मूलांक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23) करियर: बदलती परिस्थितियों के साथ खुद को ढालने की खूबी आपको दूसरों से आगे रखेगी। आज का दिन नई शुरुआत करने का है, इसलिए अपने विचारों में अनुशासन और पक्का इरादा रखकर आगे बढ़ें।

स्वास्थ्य: आपका दिमाग हर समय दौड़ता रहता है, जिससे एक जैसी दिनचर्या चलाना कठिन हो जाता है। अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा समय निकालकर शरीर को आराम दें और फालतू की भागदौड़ से बचें।

रिश्ते: आपको आपकी आजादी बहुत प्रिय है, लेकिन घर के लोगों को आपसे थोड़े अधिक समय और साथ की उम्मीद है। दोनों पक्षों में सही संतुलन बनाकर चलेंगे तो रिश्ते बहुत मधुर रहेंगे।

क्या करें: अपने हर काम में पूरी स्थिरता और ध्यान बनाए रखें।

क्या न करें: केवल बोरियत दूर करने के लिए अचानक कोई गलत फैसला न लें।

शुभ अंक: 1, 4

शुभ रंग: हरा, हल्का नीला

मूलांक 6 (जन्म तिथि: 6, 15, 24)

करियर: आपकी जिम्मेदारी उठाने की क्षमता और लोगों को साथ लेकर चलने का हुनर आपके सभी काम आसानी से पूरे करवा देगा। दूसरों के भरोसे बैठने के बजाय खुद आगे बढ़कर मामलों की कमान संभालें।

स्वास्थ्य: सबकी देखभाल करने और सबकी मदद करने के चक्कर में आप खुद को थका सकते हैं। अपनी सेहत को पहली प्राथमिकता दें और यह पहचानें कि आपको भी विश्राम की उतनी ही जरूरत है।

रिश्ते: परिवार, प्यार और घर का सुख आज आपके जीवन का मुख्य केंद्र रहेंगे। घर के माहौल को बेहतर बनाने के लिए अपनों के साथ मिलकर कुछ अच्छी योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं।

क्या करें: परिवार के साथ समय बिताएं और अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखें।

क्या न करें: हर समस्या को अकेले सुलझाने की जिद न करें और न ही सबकी पसंद थोपें।

शुभ अंक: 1, 4

शुभ रंग: गुलाबी, सफेद

मूलांक 7 (जन्म तिथि: 7, 16, 25) करियर: आपकी गहरी सोच और परखने की खूबी किसी पेचीदा काम को सुलझाने में बहुत मदद करेगी। पढ़ाई, रिसर्च या किसी भी ऐसे कार्य के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है जिसमें बुद्धि और एकाग्रता की जरूरत हो।

स्वास्थ्य: बहुत ज्यादा सोचते रहने या अकेले रहने के कारण आपका दिमाग भारी हो सकता है। अपने मन को तरोताजा रखने के लिए हल्की सैर करें और कुछ समय शांत और खुशनुमा माहौल में बिताएं।

रिश्ते: फालतू की मेल-जोल भरी बातों के बजाय आज आप अपनों से दिल की गहरी और सार्थक बातें करना पसंद करेंगे। अपनी भावनाएं साफ शब्दों में कहें, ताकि दूसरे आपकी खामोश नाराजगी को गलत न समझें।

क्या करें: किसी भी जरूरी काम को बहुत शांत मन और समझदारी से परखें।

क्या न करें: किसी भी असहज परिस्थिति के आने पर पूरी तरह अकेले न हो जाएं।

शुभ अंक: 1, 4

शुभ रंग: जामुनी, सफेद

मूलांक 8 (जन्म तिथि: 8, 17, 26) करियर: आपकी बड़ी इच्छाएं और पक्का इरादा आपको लंबे समय के करियर लाभ की ओर ले जाएगा। अपने बिजनेस प्लान की जांच करने, पैसों का हिसाब देखने और आने वाले हफ्तों के लिए नए लक्ष्य तय करने का सही दिन है।

स्वास्थ्य: काम का भारी दबाव आपको मानसिक रूप से जकड़ सकता है। अपने काम के घंटे सीमित रखें और यह सुनिश्चित करें कि आपका पेशेवर जीवन आपके निजी आराम के समय को पूरी तरह न निगल जाए। यहां देखें अपनी फ्री पर्सनलाइज्ड स्वास्थ्य भविष्य।

रिश्ते: आप अपनी आर्थिक तरक्की और करियर में बहुत व्यस्त रहे हैं, लेकिन अपनों को भी आपके वक्त की जरूरत है। परिवार के साथ बैठकर प्यार से समय बिताएं ताकि जीवन में सही संतुलन बना रहे।

क्या करें: अपने धन के प्रबंधन और भविष्य की योजनाओं की सही से समीक्षा करें।

क्या न करें: केवल धन कमाने या चीजों पर नियंत्रण रखने की जिद में अपनों से दूर न हों।

शुभ अंक: 1, 4

शुभ रंग: गहरा नीला, काला

मूलांक 9 (जन्म तिथि: 9, 18, 27) करियर: आपका जोश और बिना डरे काम करने की आदत किसी रुके हुए प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। आज अपने भीतर के उत्साह को अनुशासन के साथ जोड़कर सही दिशा में आगे बढ़ाएं।

स्वास्थ्य: दूसरों की मदद करने और सबको खुश रखने के जोश में आप अपनी शारीरिक क्षमता से ज्यादा काम न करें। दिनभर की थकान मिटाने के लिए सही समय पर भोजन करें और पूरी नींद लें।

रिश्ते: आपका बड़ा दिल और परोपकारी स्वभाव अपनों को बहुत प्रिय है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप घर के हर इंसान की हर समस्या का समाधान अपने ही सिर ले लें।

क्या करें: अपने सभी जरूरी कामों को पूरी निष्ठा और अनुशासन के साथ पूरा करें।

क्या न करें: जब लोग आपकी गति से काम न करें तो गुस्सा या अधीरता न दिखाएं।

शुभ अंक: 1, 4

शुभ रंग: लाल, सफेद