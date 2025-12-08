विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 8 December 2025: इस मूलांक को काम में मिलेगी सफलता, पढ़ें अंक राशिफल

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Mon, 08 Dec 2025 06:15 AM (IST)

Aaj Ka Ank Rashifal 8 दिसंबर 2025 के अनुसार, 8 दिसंबर पर दिनांक अंक 8 की शक्तिशाली ऊर्जा रहेगी, जिसके साथ यूनिवर्सल अंक 2 की रचनात्मक और सौम्य ऊर्जा ज ...और पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 8 December 2025: आज का अंक ज्योतिष राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। दिनांक अंक 8 जिम्मेदारी, प्रैक्टिकल सोच, महत्वाकांक्षा और स्थिरता का प्रतीक है। यूनिवर्सल अंक 2 सहयोग, इन्टूशन, शांति और भावनात्मक संतुलन को दर्शाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।

जन्म संख्या 1 (1, 10, 19, 28 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 1


करियर: आज का अंक ज्योतिष भविष्यफल नेतृत्व, निर्णय क्षमता और प्रगति को दर्शाता है। अंक 8 आपकी महत्वाकांक्षाओं को समर्थन देगा और आपको आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करेगा। वहीं अंक 2 आपको डिप्लोमेटिक बने रहने की सलाह देगा। आप करियर से जुड़ा कोई लंबे समय से चल रहा मामला सुलझा सकते हैं या कोई साहसिक कदम उठा सकते हैं। आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा, लेकिन उसे ज्यादा हावी न होने दें।
स्वास्थ्य: मानसिक थकान या कंधों में तनाव महसूस हो सकता है। काम के बीच आराम करना संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा।
रिश्ते: रिश्तों में आप अपनी बात खुलकर रखेंगे, लेकिन थोड़ी तेजी रह सकती है। नरम लहजे से बात करेंगे तो समझ और सामंजस्य बना रहेगा।

जन्म संख्या 2 (2, 11, 20, 29 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 2


करियर: आज भावनात्मक समझ और संतुलित संवाद का दिन रहेगा। अंक 8 की ऊर्जा कभी-कभी भारी लग सकती है, लेकिन अंक 2 आपको शांत बनाए रखेगा। कार्यस्थल पर अपनी इन्टूशन पर भरोसा करें। अकेले काम करने की बजाय, सबके सहयोग से बेहतर परिणाम मिलेंगे।
स्वास्थ्य: भावनात्मक संवेदनशीलता या थकान महसूस हो सकती है। गर्म पेय, पर्याप्त आराम और शांत संगीत लाभ देगा।
रिश्ते: रिश्तों में आश्वासन और भावनात्मक सहारे की इच्छा रहेगी। छोटी-छोटी बातों पर ज्यादा सोचने से बचें। ईमानदार बातचीत नजदीकी बढ़ाएगी।

जन्म संख्या 3 (3, 12, 21, 30 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 3


करियर: आज क्रिएटिविटी और गंभीरता का संतुलन बनेगा। अंक 8 जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करेगा, जबकि अंक 2 आपके लोगों से जुड़ने के कौशल को बेहतर बनाएगा। प्रेजेंटेशन, लेखन, शिक्षण या रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। ध्यान भटकाने से बचें।
स्वास्थ्य: गले या पाचन से जुड़ी हल्की समस्या हो सकती है। हल्का भोजन और पानी पीते रहना सहायक रहेगा।
रिश्ते: बातचीत सोच-समझ कर होगी। आपका आकर्षण बना रहेगा, लेकिन गंभीर विषयों पर हल्के अंदाज से बचें।

यह अंकज्योतिष राशिफल Astropatri.com की विशेषज्ञ अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। प्रतिक्रिया हेतु संपर्क करें: hello@astropatri.com