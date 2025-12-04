Aaj Ka Ank Jyotish 4 December 2025: निवेश के लिए खास है आज का दिन, पढ़ें मूलांक 7 से 9 का अंक राशिफल 

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अंक राशिफल के अनुसार, दिवस अंक 4 और यूनिवर्सल डे अंक 7 है। यह ऊर्जा निर्णयों की ओर ले जाती है। गुरुवार को जातक किसी उलझन का समाधान पा सकते हैं। धीरे और ईमानदारी से बात करने से रिश्ते मजबूत होंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।

जन्म संख्या 7 (7, 16, 25 तारीख को जन्मे लोग)

आज का दिन पूरी तरह आपका है। 4–7 की ऊर्जा आपकी इन्टूशन, समझ और भीतर की स्पष्टता को बढ़ाती है। आप खुद को इस ऊर्जा के साथ स्वाभाविक रूप से तालमेल में महसूस करेंगे।

अंक ज्योतिष के अनुसार, आज सीखने, शोध, ध्यान, विश्लेषण या आत्मचिंतन के लिए शक्तिशाली दिन है। आप किसी पुराने भ्रम या उलझन का समाधान पा सकते हैं। रिश्तों में धीरे और ईमानदारी से बात करना गहराई बढ़ाएगा।

शुभ अंक: 7

शुभ रंग: बैंगनी, नीला

सुझाव: अपनी इन्टूशन का उपयोग करें। आज यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जन्म संख्या 8 (8, 17, 26 तारीख को जन्मे लोग)

आज का दिन प्रोडक्टिव और रणनीतिक सोच वाला है। आप काम, जिम्मेदारियों और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान देंगे। लोग आपकी अनुशासन और मेहनत को नोटिस करेंगे।

अंक ज्योतिष के अनुसार, आज वित्तीय योजना, निवेश या प्रैक्टिकल बदलाव के लिए अच्छा दिन है। रिश्तों में थोड़ी नरमी लाएं। बातचीत सरल हो जाएगी।

शुभ अंक: 8

शुभ रंग: काला, गहरा नीला

सुझाव: महत्वाकांक्षा के साथ भावनात्मक धैर्य भी रखें। जन्म संख्या 9 (9, 18, 27 तारीख को जन्मे लोग)

आज का दिन तेज लेकिन प्रोडक्टिव है। आप किसी काम को पूरा करने या नया कदम उठाने का मजबूत उत्साह महसूस कर सकते हैं। बस भावनाओं में बहकर जल्दबाज न करें।

अंक ज्योतिष के अनुसार, आपकी ऊर्जा आपको आगे बढ़ाएगी, लेकिन अनुशासन आपको संतुलित रखेगा। रिश्तों में शांत और सोचकर बोलने से गलतफहमियां टलेंगी।

शुभ अंक: 9

शुभ रंग: लाल, रस्ट

सुझाव: भावनाओं को संभालें। ऊर्जा का सही उपयोग करें। आज जन्मे बच्चे

4 दिसंबर को जन्मे बच्चे अंक 4 की अनुशासित ऊर्जा और अंक 7 की गहरी समझ से प्रभावित होते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार, ये बच्चे—

बुद्धिमान,

ईमानदार,

विचारशील,

और स्वाभाविक रूप से समझदार होते हैं। इनका ध्यान मजबूत होता है और ये प्रैक्टिकल कामों व गहरी सोच वाले क्षेत्रों में अच्छा करते हैं। सही मार्गदर्शन मिले तो ये पढ़ाई, शोध, नेतृत्व और रचनात्मक सोच में अच्छे हो सकते हैं।