Aaj Ka Ank Jyotish 4 December 2025: मूलांक 4 की ईमानदारी और मेहनत की होगी तारीफ, पढ़ें अंक राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अंक 7 स्थितियों की भावनात्मक व गहरे पहलू को समझने में मदद करता है। अंक ज्योतिष के अनुसार, आज का दिन प्रैक्टिकल बढ़त, आध्यात्मिक स्पष्टता और जिम्मेदार फैसलों के लिए उपयुक्त है। आज आप रिश्तों को भी धैर्य, समझ और समझदारी के साथ संभाल सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जन्म संख्या 4 (4, 13, 22, 31 तारीख को जन्मे लोग)

आज का दिन आपके लिए अत्यंत शुभ है। 4–7 की ऊर्जा आपकी तर्कशक्ति, अनुशासन और समस्या-समाधान क्षमता को और मजबूत करती है। आप कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं जिसका लाभ लंबे समय तक रहेगा।

अंक ज्योतिष के अनुसार, काम, धन और जिम्मेदारियों में आपका दिन अनुकूल है। आपकी ईमानदारी और मेहनत की सराहना भी हो सकती है। रिश्तों में शांत होकर बात करना गलतफहमियां दूर करेगा।

शुभ अंक: 4

शुभ रंग: ग्रे, नेवी

सुझाव: ध्यान केंद्रित रखें। आज की मेहनत भविष्य को मजबूत करेगी। जन्म संख्या 5 (5, 14, 23 तारीख को जन्मे लोग)

आज का दिन धीमा लेकिन स्थिर है। आप किसी निर्णय से पहले सोचने की इच्छा महसूस कर सकते हैं। यह आपके लिए अच्छा ही है। इस ऊर्जा से आप जल्दबाजी से बचते हैं।

काम में प्रैक्टिकल सोच अच्छे परिणाम देती है। अंक ज्योतिष के अनुसार,आज लक्ष्य की समीक्षा करने या किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेने के लिए अच्छा दिन है। रिश्तों में सच बोलें, धीरे बोलें। इससे भरोसा बढ़ेगा।