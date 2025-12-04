विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 4 December 2025: मूलांक 4 की ईमानदारी और मेहनत की होगी तारीफ, पढ़ें अंक राशिफल

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Thu, 04 Dec 2025 06:30 AM (IST)

Aaj Ka Ank Rashifal 4 दिसंबर 2025 के अनुसार, अंक ज्योतिष राशिफल के अनुसार, आज का दिन योजना बनाने, विश्लेषण करने, अधूरे काम पूरे करने, और अनुशासन से का ...और पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 4 December 2025: मूलांक 5 को प्रैक्टिकल सोच से परिणाम मिलेंगे अच्छे

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अंक 7 स्थितियों की भावनात्मक व गहरे पहलू को समझने में मदद करता है। अंक ज्योतिष के अनुसार, आज का दिन प्रैक्टिकल बढ़त, आध्यात्मिक स्पष्टता और जिम्मेदार फैसलों के लिए उपयुक्त है। आज आप रिश्तों को भी धैर्य, समझ और समझदारी के साथ संभाल सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

जन्म संख्या 4 (4, 13, 22, 31 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 4


आज का दिन आपके लिए अत्यंत शुभ है। 4–7 की ऊर्जा आपकी तर्कशक्ति, अनुशासन और समस्या-समाधान क्षमता को और मजबूत करती है। आप कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं जिसका लाभ लंबे समय तक रहेगा।
अंक ज्योतिष के अनुसार, काम, धन और जिम्मेदारियों में आपका दिन अनुकूल है। आपकी ईमानदारी और मेहनत की सराहना भी हो सकती है। रिश्तों में शांत होकर बात करना गलतफहमियां दूर करेगा।

  • शुभ अंक: 4
  • शुभ रंग: ग्रे, नेवी
  • सुझाव: ध्यान केंद्रित रखें। आज की मेहनत भविष्य को मजबूत करेगी।

जन्म संख्या 5 (5, 14, 23 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 5


आज का दिन धीमा लेकिन स्थिर है। आप किसी निर्णय से पहले सोचने की इच्छा महसूस कर सकते हैं। यह आपके लिए अच्छा ही है। इस ऊर्जा से आप जल्दबाजी से बचते हैं।
काम में प्रैक्टिकल सोच अच्छे परिणाम देती है। अंक ज्योतिष के अनुसार,आज लक्ष्य की समीक्षा करने या किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेने के लिए अच्छा दिन है। रिश्तों में सच बोलें, धीरे बोलें। इससे भरोसा बढ़ेगा।

  • शुभ अंक: 5
  • शुभ रंग: हरा, टील
  • सुझाव: जल्दबाजी न करें। सोचकर किया गया काम स्थिरता लाता है।

जन्म संख्या 6 (6, 15, 24 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 6


आज का दिन जिम्मेदारी और भावनात्मक समझदारी लाता है। आप घर या काम की महत्वपूर्ण बातों में नेतृत्व कर सकते हैं। लोग आपके निर्णय पर भरोसा करेंगे।
अंक ज्योतिष के अनुसार, आज परिवार, घर, या किसी महत्वपूर्ण बातचीत के लिए अच्छा समय है। धन की स्थिति भी समझदारी से बेहतर होगी। प्रेम में धैर्य अपनाना सामंजस्य बढ़ाएगा।

  • शुभ अंक: 6
  • शुभ रंग: गुलाबी, क्रीम
  • सुझाव: कोमल रहें, लेकिन दृढ़ भी। आपकी संतुलित ऊर्जा सभी को मदद देती है।

यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।