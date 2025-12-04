Aaj Ka Ank Jyotish 4 December 2025: योजना बनाकर काम करने से परिणाम मिलेंगे अच्छे, ये है आज की सलाह

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अंक राशिफल के अनुसार, 4 और 7 की संयुक्त ऊर्जा आज का दिन स्थिर लेकिन विचारशील बनाती है। अंक 4 आपको काम पूरा करने, दिन को व्यवस्थित करने और निरंतरता बनाए रखने का संकेत देता है।ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।

जन्म संख्या 1 (1, 10, 19, 28 तारीख को जन्मे लोग)

आज का दिन आपके नेतृत्व गुणों में फोकस और अनुशासन जोड़ता है। आप उन कामों को पूरा करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं जो आप टालते आ रहे थे। एक व्यवस्थित योजना अपनाने से काम आसानी से होगा।

अंक ज्योतिष के अनुसार, आज वित्तीय योजना, दिनचर्या को व्यवस्थित करने और महत्वपूर्ण बातचीत करने के लिए अच्छा समय है। रिश्तों में धैर्य और प्रैक्टिकल सोच भरोसा बढ़ाएगी।

शुभ अंक: 1

शुभ रंग: लाल, कांस्य

सुझाव: तरीका अपनाएं। स्थिर कदम लंबे समय का लाभ देते हैं। जन्म संख्या 2 (2, 11, 20, 29 तारीख को जन्मे लोग)

आज का दिन शांत, आत्मचिंतन भरा और भावनात्मक रूप से संवेदनशील है। आप किसी सुकून भरे वातावरण की ओर खिंचाव महसूस कर सकते हैं। इस ऊर्जा का उपयोग सोचने, समझने और अपने मन की बात जानने में करें।

अंक ज्योतिष कहता है। आज आपकी इन्टूशन मजबूत है और कोई महत्वपूर्ण समझ मिल सकती है। काम में सहयोग और नरमी से बात करना लाभ देगा। रिश्तों में ज्यादा न सोचें। धीरे से अपनी भावनाएं व्यक्त करें।