विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 4 December 2025: योजना बनाकर काम करने से परिणाम मिलेंगे अच्छे, ये है आज की सलाह

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Thu, 04 Dec 2025 06:15 AM (IST)

Aaj Ka Ank Rashifal 4 दिसंबर 2025 के अनुसार, अंक ज्योतिष के अनुसार, 4 दिसंबर का दिन दिवस अंक 4 और यूनिवर्सल डे अंक 7 की संयुक्त ऊर्जा लिए हुए है। ये ऊ ...और पढ़ें

prefferd source google
Hero Image

Aaj Ka Ank Jyotish 4 December 2025: मूलांक 1 के आसानी से होंगे काम 

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अंक राशिफल के अनुसार, 4 और 7 की संयुक्त ऊर्जा आज का दिन स्थिर लेकिन विचारशील बनाती है। अंक 4 आपको काम पूरा करने, दिन को व्यवस्थित करने और निरंतरता बनाए रखने का संकेत देता है।ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जन्म संख्या 1 (1, 10, 19, 28 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 1


आज का दिन आपके नेतृत्व गुणों में फोकस और अनुशासन जोड़ता है। आप उन कामों को पूरा करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं जो आप टालते आ रहे थे। एक व्यवस्थित योजना अपनाने से काम आसानी से होगा।
अंक ज्योतिष के अनुसार, आज वित्तीय योजना, दिनचर्या को व्यवस्थित करने और महत्वपूर्ण बातचीत करने के लिए अच्छा समय है। रिश्तों में धैर्य और प्रैक्टिकल सोच भरोसा बढ़ाएगी।

  • शुभ अंक: 1
  • शुभ रंग: लाल, कांस्य
  • सुझाव: तरीका अपनाएं। स्थिर कदम लंबे समय का लाभ देते हैं।

जन्म संख्या 2 (2, 11, 20, 29 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 2


आज का दिन शांत, आत्मचिंतन भरा और भावनात्मक रूप से संवेदनशील है। आप किसी सुकून भरे वातावरण की ओर खिंचाव महसूस कर सकते हैं। इस ऊर्जा का उपयोग सोचने, समझने और अपने मन की बात जानने में करें।
अंक ज्योतिष कहता है। आज आपकी इन्टूशन मजबूत है और कोई महत्वपूर्ण समझ मिल सकती है। काम में सहयोग और नरमी से बात करना लाभ देगा। रिश्तों में ज्यादा न सोचें। धीरे से अपनी भावनाएं व्यक्त करें।

  • शुभ अंक: 2
  • शुभ रंग: हल्का नीला, चांदी
  • सुझाव: अपनी इन्टूशन पर भरोसा रखें। आज यह आपको सही दिशा दिखाती है।

जन्म संख्या 3 (3, 12, 21, 30 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 3


आज का दिन रचनात्मकता और अनुशासन दोनों को संतुलित करता है। आप मानसिक रूप से तेज लेकिन थोड़े गंभीर महसूस कर सकते हैं। इस संतुलन से आप दिसंबर के लक्ष्यों की योजना बना सकते हैं।
अंक ज्योतिष के अनुसा, आज पढ़ाई, लेखन, जानकारी समझने और भविष्य की तैयारी के लिए बढ़िया दिन है। रिश्तों में आप अधिक समझदार और शांत रहेंगे।

  • शुभ अंक: 3
  • शुभ रंग: पीला, सफेद
  • सुझाव: रचनात्मकता और योजना। दोनों साथ रहें तो परिणाम मजबूत मिलते हैं।

यह अंकज्योतिष राशिफल Astropatri.com की विशेषज्ञ अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। प्रतिक्रिया हेतु संपर्क करें: hello@astropatri.com