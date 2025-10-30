Aaj Ka Ank Jyotish 30 October 2025: रिश्तों में शांति और कोमलता से करें बात, खास रहेगा आज का दिन

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज का दिन मूलांक 7 से 9 तक के जातकों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। अंक राशिफल के अनुसार, प्रैक्टिकल काम पर ध्यान दें और शक्ति और भावनात्मक बुद्धि से आगे बढ़ें। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।

अंक 7 (जन्म: 7, 16, 25)



आज आत्म-चिंतन के साथ प्रैक्टिकल काम पर ध्यान दें। अधूरे काम पूरे करें या रिसर्च से जुड़े कार्यों में लगें। टीमवर्क से आपको नए दृष्टिकोण मिल सकते हैं। रिश्तों में शांति और कोमलता से बात करें।

शुभ रंग: इंडिगो

शुभ समय: सुबह

वित्तीय सलाह: अपने निवेशों की व्यावहारिक समीक्षा करें।

रिश्ते की सलाह: तनाव में खुद को अलग न करें, संवाद बनाए रखें।

संकल्प: “मैं धैर्य और जागरूकता से आगे बढ़ता हूं।”

अंक 8 (जन्म: 8, 17, 26)



आज जिम्मेदारी और अनुशासन आपकी सबसे बड़ी ताकत हैं। कार्यक्षेत्र में योजना, प्रबंधन और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान दें। सबकुछ खुद करने की कोशिश न करें। दुसरो का सहयोग लें। रिश्तों में स्थिरता और भरोसा बनाए रखें। शुभ रंग: गहरा नीला

शुभ समय: दोपहर

वित्तीय सलाह: जल्दबाज़ी में निर्णय न लें; स्थिर वृद्धि पर ध्यान दें।

रिश्ते की सलाह: नेतृत्व प्रेम और समझ के साथ करें।

संकल्प: “मैं अनुशासन, शक्ति और भावनात्मक बुद्धि से आगे बढ़ता हूं।” अंक 9 (जन्म: 9, 18, 27)

आज की ऊर्जा आपके जुनून को दिशा दे रही है। बड़े लक्ष्यों या टीमवर्क से जुड़े काम में सफलता मिलेगी। रिश्तों में छोटे छोटे कार्यों से प्रेम की भावना दिखाएँ। दूसरों की मदद करना या ज्ञान बाँटना आत्मिक शांति देगा।