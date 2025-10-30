विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 30 October 2025: मूलांक 6 के जातक सोच-समझकर करें परिवार से जुड़े खर्च, पढ़ें आज की सलाह

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Thu, 30 Oct 2025 06:30 AM (IST)

Aaj Ka Ank Rashifal 30 अक्टूबर 2025 के अनुसार, दोनों मिलकर एक संतुलित ऊर्जा बनाते हैं, जहाँ कल्पनाशक्ति और व्यावहारिकता साथ-साथ चलती हैं। आज का दिन अपने सपनों को साकार करने का है। योजनाओं पर अमल करें, धैर्य रखें और मेहनत के साथ आगे बढ़ें। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 4 से 6 के जातकों का अंक ज्योतिष राशिफल।

prefferd source google
Hero Image

Aaj Ka Ank Jyotish 30 October 2025: आज जोखिम भरे निर्णयों से बचें

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज मूलांक के जातकों को ब्रह्मांड प्रेरित कर रहा है कि आप अपने उत्साह को दिशा दें और व्यवस्थित प्रयासों से अपने सपनों को साकार करें। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अंक 4 (जन्म: 4, 13, 22, 31)

Mulank 4

आज की ऊर्जा आपके अनुशासित और संगठित स्वभाव के साथ पूरी तरह मेल खा रही है। कार्यक्षेत्र में फोकस और स्पष्टता से पहचान मिलेगी। खुद या दूसरों पर जरूरत से ज़्यादा कठोर न बनें। रिश्तों में भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें।

  • शुभ रंग: नीला
  • शुभ समय: सुबह
  • वित्तीय सलाह: जोखिम भरे निर्णयों से बचें; धीरे-धीरे बढ़ें।
  • रिश्ते की सलाह: भावनाओं में खुलापन रखें, कठोरता नहीं।
  • संकल्प: “मैं धैर्य, संतुलन और एकाग्रता से सफलता बनाता हूं।”

अंक 5 (जन्म: 5, 14, 23)

Mulank 5

आज आपकी स्वतंत्र और उत्साही ऊर्जा, अनुशासन के साथ काम करेगी और यही आपको सफलता देगा। काम में निरंतरता रखें और योजनाओं पर टिके रहें। रिश्तों में स्थिरता बनाए रखें, विरोधाभासी संकेत न दें।

  • शुभ रंग: हरा
  • शुभ समय: दोपहर
  • वित्तीय सलाह: आवेग में खर्च न करें; बचत को प्राथमिकता दें।
  • रिश्ते की सलाह: अपने शब्दों और कर्मों में समानता रखें।
  • संकल्प: “मैं स्वतंत्रता और फोकस के बीच संतुलन बनाकर निरंतर प्रगति करता हूं।”

अंक 6 (जन्म: 6, 15, 24)

Mulank 6

आपकी देखभाल करने वाली ऊर्जा आज की स्थिर वाइब्रेशन के साथ तालमेल में है। कार्यक्षेत्र में सहयोग और कमिटमेंट से लोग आप पर भरोसा करेंगे। अपनी भावनात्मक सीमाएं बनाए रखें। रिश्तों में आपका समर्पण संबंधों को मजबूत करेगा।

  • शुभ रंग: गुलाबी
  • शुभ समय: शाम
  • वित्तीय सलाह: परिवार से जुड़े खर्च सोच-समझकर करें।
  • रिश्ते की सलाह: प्रेम को कर्मों से दिखाएं, शब्दों से नहीं।
  • संकल्प: “मैं जिम्मेदारी, धैर्य और प्रेम से जीवन में संतुलन लाता हूं।”

यह भी पढ़ें- Weekly Numerology Horoscope 27 Oct to 2 Nov 2025: ये मूलांक प्रोजेक्ट्स में बरतें सावधानी

यह भी पढ़ें- Weekly Numerology Horoscope 27 Oct to 2 Nov 2025: मूलांक 4 वालों को होगी ब्रेक की जरूरत, पढ़ें राशिफल

यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।

 

 