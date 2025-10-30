Aaj Ka Ank Jyotish 30 October 2025: मूलांक 6 के जातक सोच-समझकर करें परिवार से जुड़े खर्च, पढ़ें आज की सलाह

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज मूलांक के जातकों को ब्रह्मांड प्रेरित कर रहा है कि आप अपने उत्साह को दिशा दें और व्यवस्थित प्रयासों से अपने सपनों को साकार करें। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

अंक 4 (जन्म: 4, 13, 22, 31) आज की ऊर्जा आपके अनुशासित और संगठित स्वभाव के साथ पूरी तरह मेल खा रही है। कार्यक्षेत्र में फोकस और स्पष्टता से पहचान मिलेगी। खुद या दूसरों पर जरूरत से ज़्यादा कठोर न बनें। रिश्तों में भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें।

शुभ रंग: नीला

शुभ समय: सुबह

वित्तीय सलाह: जोखिम भरे निर्णयों से बचें; धीरे-धीरे बढ़ें।

रिश्ते की सलाह: भावनाओं में खुलापन रखें, कठोरता नहीं।

संकल्प: “मैं धैर्य, संतुलन और एकाग्रता से सफलता बनाता हूं।” अंक 5 (जन्म: 5, 14, 23)