Aaj Ka Ank Jyotish 30 November 2025: मूलांक 5 वाले नए अवसरों के लिए रहें तैयार, ध्यान रखें ये बातें
Aaj Ka Ank Rashifal 30 नवंबर 2025 के अनुसार, आज की ऊर्जा का 3–5 का संयोजन दिन में रचनात्मकता, गति, बातचीत और बदलाव की हलचल बढ़ा सकता है। आज विचार व्यक्त करना, नई चीजें आजमाना, लोगों से मिलना और ऐसे फैसले लेना आसान रहेगा जो आगे बढ़ने का रास्ता खोल सकते हैं। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 4 से 6 के जातकों का अंक ज्योतिष राशिफल।
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज की ऊर्जा सोच को फ्लेक्सिबल बनाती है और बोलने में आत्मविश्वास बढ़ाती है। काम में गति बढ़ सकती है और आप आगे बढ़ने के नए रास्ते देख सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।
जन्म संख्या 4 (4, 13, 22, 31 तारीख को जन्मे लोग)
आज की तेज ऊर्जा आपको आरामदायक दायरे से बाहर ला सकती है, पर यह आपके लिए अच्छा साबित होगा। बदलाव के साथ चलें और लचीले रहें। ज्यादा सोचने से बचें। छोटी सी बातचीत या बाहर निकलना आपका मूड बेहतर कर सकता है। रिश्तों में जिद न करें। खुला व्यवहार रखें।
- शुभ अंक: 4
- शुभ रंग: धूसर, नीला
- आज का उपाय: लचीले रहें। बदलाव नए अवसर लाता है।
जन्म संख्या 5 (5, 14, 23 तारीख को जन्मे लोग)
आज का दिन आपकी ऊर्जा से पूरी तरह मेल खाता है। बातचीत, आइडिया और नए मौके आपके आसपास रहेंगे। किसी संदेश, फोन या मुलाकात से अचानक अवसर मिल सकता है। काम में कई काम एक साथ संभालना आसान लगेगा। प्रेम जीवन में साफ रहें। उलझन न पैदा करें। पैसों की आवक संभव है, पर अचानक खर्च से बचें।
- शुभ अंक: 5
- शुभ रंग: हरा, हल्का नीला
- आज का उपाय: नए अवसरों के लिए तैयार रहें। वे तेजी से आ रहे हैं।
जन्म संख्या 6 (6, 15, 24 तारीख को जन्मे लोग)
आज का दिन शांत और संतुलित रहेगा। परिवार, दोस्तों या किसी खास व्यक्ति के साथ समय अच्छा बीतेगा। काम में सहयोग और टीमवर्क फायदा देगा। खुद पर ज्यादा जिम्मेदारियां न डालें। रिश्तों में भावनात्मक समझ बढ़ेगी। पैसों में स्थिरता बनी रहेगी।
- शुभ अंक: 6
- शुभ रंग: गुलाबी, क्रीम
- आज का उपाय: रिश्तों को महत्व दें। यही शांति देते हैं।
यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।
