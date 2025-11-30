Aaj Ka Ank Jyotish 30 November 2025: मूलांक 5 वाले नए अवसरों के लिए रहें तैयार, ध्यान रखें ये बातें

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज की ऊर्जा सोच को फ्लेक्सिबल बनाती है और बोलने में आत्मविश्वास बढ़ाती है। काम में गति बढ़ सकती है और आप आगे बढ़ने के नए रास्ते देख सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

जन्म संख्या 4 (4, 13, 22, 31 तारीख को जन्मे लोग)

आज की तेज ऊर्जा आपको आरामदायक दायरे से बाहर ला सकती है, पर यह आपके लिए अच्छा साबित होगा। बदलाव के साथ चलें और लचीले रहें। ज्यादा सोचने से बचें। छोटी सी बातचीत या बाहर निकलना आपका मूड बेहतर कर सकता है। रिश्तों में जिद न करें। खुला व्यवहार रखें।

शुभ अंक: 4

शुभ रंग: धूसर, नीला

आज का उपाय: लचीले रहें। बदलाव नए अवसर लाता है। जन्म संख्या 5 (5, 14, 23 तारीख को जन्मे लोग)

आज का दिन आपकी ऊर्जा से पूरी तरह मेल खाता है। बातचीत, आइडिया और नए मौके आपके आसपास रहेंगे। किसी संदेश, फोन या मुलाकात से अचानक अवसर मिल सकता है। काम में कई काम एक साथ संभालना आसान लगेगा। प्रेम जीवन में साफ रहें। उलझन न पैदा करें। पैसों की आवक संभव है, पर अचानक खर्च से बचें।