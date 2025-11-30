Aaj Ka Ank Jyotish 30 November 2025: जल्दबाजी में न लें फैसले ,रिश्तों में रखें गर्मजोशी, पढ़ें अंक राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अंक 3 और अंक 5 की ऊर्जा मिलकर दिन को जीवंत, सक्रिय और प्रेरणादायक बना रही है। आज आप अपने विचार शेयर करने, बातचीत शुरू करने, कहीं जाने, नए आइडिया अपनाने या दिनचर्या में छोटे बदलाव करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।

जन्म संख्या 1 (1, 10, 19, 28 तारीख को जन्मे लोग)

आज का दिन सक्रिय और परिणाम देने वाला है। आप नेतृत्व आसानी से संभाल सकते हैं और तेज नतीजे पा सकते हैं। वरिष्ठों और सहकर्मियों से बातचीत अच्छी रह सकती है, बस सुझावों को ध्यान से सुनें। जल्दबाजी से फैसले न लें। रिश्तों में गर्मजोशी रखें। आपकी एक छोटी पहल माहौल सुधार सकती है।

शुभ अंक: 1

शुभ रंग: लाल, सुनहरा

आज का उपाय: आत्मविश्वास से आगे बढ़ें, पर दूसरों की बात भी ध्यान से सुनें। जन्म संख्या 2 (2, 11, 20, 29 तारीख को जन्मे लोग)

आज आप ज्यादा सामाजिक और एक्सप्रेसिव रहेंगे। बातचीत सरल होगी, जिससे गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। काम में रचनात्मकता और तर्क का संतुलन अच्छा परिणाम देगा। छोटी बातों पर चिंता न बढ़ाएं। प्रेम जीवन में ईमानदार और साफ व्यवहार रिश्तों को मजबूत करेगा।