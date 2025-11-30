विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 30 November 2025: जल्दबाजी में न लें फैसले ,रिश्तों में रखें गर्मजोशी, पढ़ें अंक राशिफल

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Sun, 30 Nov 2025 06:15 AM (IST)

Aaj Ka Ank Rashifal 30 नवंबर 2025 के अनुसार, आज का दिन अंक 3 की रचनात्मक ऊर्जा और यूनिवर्सल डे अंक 5 की बदलती हुई वाइब्रेशन का मेल लेकर आया है। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 1 से 3 के जातकों का अंक ज्योतिष राशिफल।

prefferd source google
Hero Image

Aaj Ka Ank Jyotish 30 November 2025: आज का अंक राशिफल 

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अंक 3 और अंक 5 की ऊर्जा मिलकर दिन को जीवंत, सक्रिय और प्रेरणादायक बना रही है। आज आप अपने विचार शेयर करने, बातचीत शुरू करने, कहीं जाने, नए आइडिया अपनाने या दिनचर्या में छोटे बदलाव करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जन्म संख्या 1 (1, 10, 19, 28 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 1


आज का दिन सक्रिय और परिणाम देने वाला है। आप नेतृत्व आसानी से संभाल सकते हैं और तेज नतीजे पा सकते हैं। वरिष्ठों और सहकर्मियों से बातचीत अच्छी रह सकती है, बस सुझावों को ध्यान से सुनें। जल्दबाजी से फैसले न लें। रिश्तों में गर्मजोशी रखें। आपकी एक छोटी पहल माहौल सुधार सकती है।

  • शुभ अंक: 1
  • शुभ रंग: लाल, सुनहरा
  • आज का उपाय: आत्मविश्वास से आगे बढ़ें, पर दूसरों की बात भी ध्यान से सुनें।

जन्म संख्या 2 (2, 11, 20, 29 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 2


आज आप ज्यादा सामाजिक और एक्सप्रेसिव रहेंगे। बातचीत सरल होगी, जिससे गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। काम में रचनात्मकता और तर्क का संतुलन अच्छा परिणाम देगा। छोटी बातों पर चिंता न बढ़ाएं। प्रेम जीवन में ईमानदार और साफ व्यवहार रिश्तों को मजबूत करेगा।

  • शुभ अंक: 2
  • शुभ रंग: हल्का नीला, चांदी
  • आज का उपाय: अपने मन की बात कहें। इससे स्पष्टता मिलेगी।

जन्म संख्या 3 (3, 12, 21, 30 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 3


आज का दिन बहुत अनुकूल है। आपकी रचनात्मकता, उत्साह और बातचीत की क्षमता चरम पर रहेगी। काम में पहचान, सराहना या अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सकता है। बोलने, लिखने, पढ़ाने, प्रचार, डिजाइन जैसे कामों में सफलता मिलेगी। उत्साह में ज्यादा खर्च करने से बचें। प्रेम जीवन आनंद और हल्के पलों से भरा रहेगा।

  • शुभ अंक: 3
  • शुभ रंग: पीला, नारंगी
  • आज का उपाय: खुद को व्यक्त करें। आपकी आकर्षक ऊर्जा सफलता खींच लाती है।

यह भी पढ़ें- Weekly Numerology Horoscope: इस मूलांक को क्रिएटिव काम से होगा फायदा, बढ़ेगा आत्मविश्वास

यह भी पढ़ें- Weekly Numerology Horoscope: मूलांक 4 वालों को नए आइडियाज से मिलेंगे शानदार नतीजे, पढ़ें अंक राशिफल


यह अंकज्योतिष राशिफल Astropatri.com की विशेषज्ञ अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। प्रतिक्रिया हेतु संपर्क करें: hello@astropatri.com