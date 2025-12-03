Aaj Ka Ank Jyotish 3 December 2025: करियर से जुड़े फैसले देंगे सही दिशा, जानें अंक राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज की ऊर्जा आपको साफ सोचने, भरोसे के साथ काम करने, और अपने खास रिश्तों को सँभालने का संदेश देता है। आज व्यक्तिगत लक्ष्य तय करने, भावनाओं को समझने और अपने लोगों को समय देने का अच्छा दिन है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।

जन्म संख्या 7 (7, 16, 25 तारीख को जन्मे लोग)

दिन गहरा सोचने और साफ-सुथरी अभिव्यक्ति का है। आप खुद के बारे में और स्थितियों के बारे में ज्यादा स्पष्ट महसूस करेंगे। काम में अपने विचार व्यक्त करने से आसानी होगी। चुप रहने से दबाव बढ़ सकता है। किसी से मीनिंगफुल बात आपको नई समझ दे सकती है।

शुभ अंक: 7

शुभ रंग: बैंगनी, चांदी

सुझाव: तर्क और भावनाएं। दोनों का संतुलन रखें। जन्म संख्या 8 (8, 17, 26 तारीख को जन्मे लोग)

आज जिम्मेदारी, संतुलन और गर्मजोशी तीनों साथ चलेंगे। करियर, धन या लंबे समय की योजनाओं से जुड़े फैसले सही दिशा देंगे। लोग आपके निर्णय पर भरोसा करेंगे। संबंधों में कोमल शब्द सहयोग बढ़ाएंगे। शुभ अंक: 8

शुभ रंग: काला, मरून

सुझाव: नेतृत्व के साथ करुणा जोड़ें। असर बढ़ेगा। जन्म संख्या 9 (9, 18, 27 तारीख को जन्मे लोग)

दिन जुनून, ऊर्जा और एक्सप्रेशन से भरा है। आप लंबित काम पूरे करने या नई पहल करने में आगे रहेंगे। आपकी ऊर्जा दूसरों को भी प्रेरित करेगी, लेकिन गुस्से या तीखे शब्दों से बचें। रिश्तों में शांत बातचीत भरोसा लौटाती है। किसी की मदद करने से मन हल्का और खुश होगा।

शुभ अंक: 9

शुभ रंग: लाल, बरगंडी

सुझाव: अपनी ऊर्जा को सही दिशा दें। नतीजे बेहद सुंदर होंगे।

आज जन्मे बच्चे 3 दिसंबर को जन्मे बच्चे अंक 3 की एक्सप्रेसिव, रचनात्मक ऊर्जा और अंक 6 की स्नेहपूर्ण, देखभाल करने वाली तरंग साथ लेकर आते हैं। ये बच्चे खुशमिजाज, मिलनसार, भावनात्मक रूप से गर्म और आत्मविश्वासी होते हैं। संवाद, कला, नेतृत्व और संवेदनशील व्यवहार में ये जल्दी निखरते हैं। सही मार्गदर्शन मिलने पर ये प्रेरणादायक, एक्सप्रेसिव और भावनात्मक रूप से समझदार बनते हैं।