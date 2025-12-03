विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 3 December 2025: इस मूलांक को काम में मिलेगा सहयोग, यहां पढ़ें अपना शुभ रंग

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Wed, 03 Dec 2025 06:15 AM (IST)

Aaj Ka Ank Rashifal 3 दिसंबर 2025 के अनुसार, 3 दिसंबर का दिन का अंक 3 और यूनिवर्सल अंक 6 के मेल से बना है यह संयोजन दिन को एक्सप्रेसिव, भावुक और रचनात ...और पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 3 December 2025: मूलांक 1 वाले जातकों को मन को मिलेगी शांति 

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज अंक 3 की ऊर्जा और अंक 6 की स्थिर, स्नेहमयी तरंग मिलकर एक खूबसूरत संतुलन देती हैं। अंक 3 आपको रचनात्मकता, हिम्मत और खुलकर बात करने की ताकत देता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।

जन्म संख्या 1 (1, 10, 19, 28 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 1


आज आपकी आकर्षण शक्ति और संवाद कौशल निखरकर सामने आते हैं। आप अपनी बात आत्मविश्वास से कह पाएंगे और लोग आपके विचारों को ध्यान से सुनेंगे। नेतृत्व और रचनात्मकता का संतुलन काम को आगे बढ़ाएगा। रिश्तों में भावनात्मक गर्मजोशी ज्यादा नजदीकी ला सकती है।

  • शुभ अंक: 1
  • शुभ रंग: लाल, सुनहरा
  • सुझाव: आत्मविश्वास का इस्तेमाल रचना करने में करें, हावी होने में नहीं।

जन्म संख्या 2 (2, 11, 20, 29 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 2


दिन शांत, कोमल और अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल है। आप अपनी भावनाएं सहजता से प्रकट कर पाएंगे। काम में सहयोग और नम्र संवाद आपको आगे बढ़ाएंगे। किसी अनकही गलतफहमी में सुधार या किसी के साथ गहरी बातचीत हो सकती है।

  • शुभ अंक: 2
  • शुभ रंग: सफेद, हल्का धूसर
  • सुझाव: दिल से बोलें। मन को शांति मिलेगी।

जन्म संख्या 3 (3, 12, 21, 30 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 3


आज तो आपका ही दिन है। अंक 3 और 6 का मेल आपकी रचनात्मकता, अभिव्यक्ति और आकर्षण को और बढ़ाता है। लिखने, बोलने, योजना बनाने या अपनी प्रतिभा दिखाने में शानदार परिणाम मिल सकते हैं। रिश्तों में आप किसी को गहराई से समझकर खुशी दे पाएंगे।

  • शुभ अंक: 3
  • शुभ रंग: पीला, नारंगी
  • सुझाव: खुलकर व्यक्त करें। आपकी बातों में आज खास असर है।

यह अंकज्योतिष राशिफल Astropatri.com की विशेषज्ञ अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। प्रतिक्रिया हेतु संपर्क करें: hello@astropatri.com