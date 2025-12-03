Aaj Ka Ank Jyotish 3 December 2025: इस मूलांक को काम में मिलेगा सहयोग, यहां पढ़ें अपना शुभ रंग

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज अंक 3 की ऊर्जा और अंक 6 की स्थिर, स्नेहमयी तरंग मिलकर एक खूबसूरत संतुलन देती हैं। अंक 3 आपको रचनात्मकता, हिम्मत और खुलकर बात करने की ताकत देता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जन्म संख्या 1 (1, 10, 19, 28 तारीख को जन्मे लोग)

आज आपकी आकर्षण शक्ति और संवाद कौशल निखरकर सामने आते हैं। आप अपनी बात आत्मविश्वास से कह पाएंगे और लोग आपके विचारों को ध्यान से सुनेंगे। नेतृत्व और रचनात्मकता का संतुलन काम को आगे बढ़ाएगा। रिश्तों में भावनात्मक गर्मजोशी ज्यादा नजदीकी ला सकती है।

शुभ अंक: 1

शुभ रंग: लाल, सुनहरा

सुझाव: आत्मविश्वास का इस्तेमाल रचना करने में करें, हावी होने में नहीं। जन्म संख्या 2 (2, 11, 20, 29 तारीख को जन्मे लोग)

दिन शांत, कोमल और अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल है। आप अपनी भावनाएं सहजता से प्रकट कर पाएंगे। काम में सहयोग और नम्र संवाद आपको आगे बढ़ाएंगे। किसी अनकही गलतफहमी में सुधार या किसी के साथ गहरी बातचीत हो सकती है।