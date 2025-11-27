विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 27 November 2025: इस मूलांक के महत्वपूर्ण काम होंगे पूरे, यहां पढ़ें अपना शुभ रंग और समय

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Thu, 27 Nov 2025 06:45 AM (IST)

Aaj Ka Ank Rashifal 27 नवंबर 2025 के अनुसार, आपकी इन्टूशन सही फैसले लेने और विकास की दिशा में बढ़ने में मदद करेगी। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 7 से 9 के जातकों का अंकज्योतिष राशिफल।

prefferd source google
Hero Image

Aaj Ka Ank Jyotish 27 November 2025: कैसा रहेगा आज का दिन 

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज यूनिवर्सल नंबर 2 और दिन का अंक 9 है। अंक राशिफल के अनुसार, मूलांक 7 से लेकर 9 तक के जातकों के लिए बेहद खास माना जा रहा है। आज रिश्तों में देखभाल करना लाभकारी होगा। करियर और वित्त में सकारात्मक तरक्की होगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जन्म संख्या 7 (7, 16, 25 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 7


आज आपको शांति की आवश्यकता हो सकती है। आपकी मजबूत इन्टूशन सही दिशा दिखाएगी। काम की चिंता न करें। धैर्य से परिणाम आएंगे। रिश्तों में देखभाल करें और प्रियजनों को आराम दें। अकेले शांत समय में आपको वही उत्तर मिलेगा, जिसकी आपको तलाश है।

  • शुभ अंक: 7
  • शुभ रंग: सिल्वर, इंडिगो
  • आज का सुझाव: दूसरों की राय से ज्यादा अपने मन की आवाज पर भरोसा करें।

जन्म संख्या 8 (8, 17, 26 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 8


करियर और वित्त में सकारात्मक प्रगति मिलेगी। जिम्मेदार कदम आपको लाभ दिलाएगा। आगे बढ़ने के लिए अनुशासन अपनाएं। रिश्तों में बातचीत पर हावी होने से बचें। संतुलित दिनचर्या और आराम से स्वास्थ्य बेहतर होगा। आज छोटे धैर्यपूर्ण प्रयास आपके लिए कल बड़े अवसर खोलेंगे।

  • शुभ अंक: 8
  • शुभ रंग: डार्क ब्लू, काला
  • आज का सुझाव: धैर्य और अपने काम के लिए कमिटिड रहेंगे तो जीत निश्चित है।

जन्म संख्या 9 (9, 18, 27 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 9


आज महत्वपूर्ण कार्य पूरे करने और प्रगति के लिए अच्छा दिन है। पुराने गुस्से या देरी करना छोड़ दें। नए अवसर आएंगे। शांत रहें और अहंकार से बचें, रिश्ते बेहतर होंगे। बिना किसी आशा के दूसरों की मदद करें। यह आपको खुशी देगा। आपकी इन्टूशन मजबूत है और सही लोगों और अवसरों तक ले जाएगी।

  • शुभ अंक: 9
  • शुभ रंग: लाल, मैरून
  • आज का सुझाव: जो आपको थकाता है उसे छोड़ दें। प्रगति आएगी।

निष्कर्ष

आज के दिन जन्म लेने वाले लोग संख्या 9 और भाग्य संख्या 2 के मिश्रण के साथ पैदा हुए हैं। वे ज्ञानी, दयालु और दूसरों की मदद करने का स्वाभाव रखते हैं। लेकिन कभी-कभी ये बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। मूड स्विंग और रिजेक्ट होने का उनको डर परेशान कर सकता है। ये कभी-कभी जितना देते हैं, उससे ज्यादा नुकसान या तनाव महसूस कर सकते हैं। अपनी मजबूत भावनाओं और कोमल दिल का संतुलन बनाए रखना इन्हें शांत और खुश रखता है।

यह भी पढ़ें- Weekly Numerology Horoscope: इस मूलांक को क्रिएटिव काम से होगा फायदा, बढ़ेगा आत्मविश्वास

यह भी पढ़ें- Weekly Numerology Horoscope: मूलांक 4 वालों को नए आइडियाज से मिलेंगे शानदार नतीजे, पढ़ें अंक राशिफल

यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।