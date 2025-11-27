Aaj Ka Ank Jyotish 27 November 2025: इस मूलांक के महत्वपूर्ण काम होंगे पूरे, यहां पढ़ें अपना शुभ रंग और समय

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज यूनिवर्सल नंबर 2 और दिन का अंक 9 है। अंक राशिफल के अनुसार, मूलांक 7 से लेकर 9 तक के जातकों के लिए बेहद खास माना जा रहा है। आज रिश्तों में देखभाल करना लाभकारी होगा। करियर और वित्त में सकारात्मक तरक्की होगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जन्म संख्या 7 (7, 16, 25 तारीख को जन्मे लोग)

आज आपको शांति की आवश्यकता हो सकती है। आपकी मजबूत इन्टूशन सही दिशा दिखाएगी। काम की चिंता न करें। धैर्य से परिणाम आएंगे। रिश्तों में देखभाल करें और प्रियजनों को आराम दें। अकेले शांत समय में आपको वही उत्तर मिलेगा, जिसकी आपको तलाश है।

शुभ अंक: 7

शुभ रंग: सिल्वर, इंडिगो

आज का सुझाव: दूसरों की राय से ज्यादा अपने मन की आवाज पर भरोसा करें। जन्म संख्या 8 (8, 17, 26 तारीख को जन्मे लोग)

करियर और वित्त में सकारात्मक प्रगति मिलेगी। जिम्मेदार कदम आपको लाभ दिलाएगा। आगे बढ़ने के लिए अनुशासन अपनाएं। रिश्तों में बातचीत पर हावी होने से बचें। संतुलित दिनचर्या और आराम से स्वास्थ्य बेहतर होगा। आज छोटे धैर्यपूर्ण प्रयास आपके लिए कल बड़े अवसर खोलेंगे।

शुभ अंक: 8

शुभ रंग: डार्क ब्लू, काला

आज का सुझाव: धैर्य और अपने काम के लिए कमिटिड रहेंगे तो जीत निश्चित है। जन्म संख्या 9 (9, 18, 27 तारीख को जन्मे लोग)

आज महत्वपूर्ण कार्य पूरे करने और प्रगति के लिए अच्छा दिन है। पुराने गुस्से या देरी करना छोड़ दें। नए अवसर आएंगे। शांत रहें और अहंकार से बचें, रिश्ते बेहतर होंगे। बिना किसी आशा के दूसरों की मदद करें। यह आपको खुशी देगा। आपकी इन्टूशन मजबूत है और सही लोगों और अवसरों तक ले जाएगी।