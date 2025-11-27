विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 27 November 2025: मूलांक 4 वाले सेहत का रखें ध्यान, अचानक मिलेगा कोई अवसर, पढ़ें आज की सलाह

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Thu, 27 Nov 2025 06:30 AM (IST)

Aaj Ka Ank Rashifal 27 नवंबर 2025 के अनुसार, आज रिश्तों में शांतिपूर्ण बातचीत और दूसरों की मदद करना आपको अंदर से मजबूत करता है और खुशी देता है। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 4 से 6 के जातकों का अंक ज्योतिष राशिफल।

Aaj Ka Ank Jyotish 27 November 2025: आज का अंक राशिफल 

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज 9–2 के मिश्रण के साथ आपका गुरुवार का दिन मजबूत कार्य और कोमल समझ के साथ आगे बढ़ने का है। यह करुणा के साथ नेतृत्व और सहयोग के माध्यम से प्रगति को प्रोत्साहित करता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

जन्म संख्या 4 (4, 13, 22, 31 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 4


आज अनदेखे बदलाव दिख सकते हैं, इसलिए फ्लेक्सिबल रहें। इन बदलावों से डरें नहीं। ये आपकी वृद्धि में मदद करेंगे। अपने काम की सही योजना बनाना बेहतर परिणाम देगा। रिश्तों में कोमलता से बोलें ताकि गलतफहमी न हो। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और पैदल चलना या ध्यान जैसी गतिविधियां करें। अचानक कोई अवसर आ सकता है, सतर्क रहें।

  • शुभ अंक: 4
  • शुभ रंग: ग्रे, इलेक्ट्रिक ब्लू
  • आज का सुझाव: समय के हिसाब से ढलें। बदलाव से लाभ मिलेगा।

जन्म संख्या 5 (5, 14, 23 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 5


आज दिन संवाद और गतिशीलता से भरा है। यात्रा, मीटिंग्स या नए लोगों से बातचीत आपके विकास में मदद करेगी। पैसे और रिश्तों में जल्दी फैसलों से बचें। प्रगति का आनंद लें, लेकिन अपने वादों में स्पष्ट रहें। आज किसी से छोटी बातचीत कल बड़े अवसर ला सकती है।

  • शुभ अंक: 5
  • शुभ रंग: हरा, एक्वा
  • आज का सुझाव: प्रगति के लिए हां कहें, लेकिन ध्यान भटकाने वाली चीजों से नहीं।

जन्म संख्या 6 (6, 15, 24 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 6


आज परिवार को आपकी जरूरत है। किसी की भावनाओं या पैसों में मदद कर सकते हैं। कार्य में सहयोग से आसानी होगी। प्रेम जीवन गर्म और सहायक रहेगा। घर सजाने या खुद का ख्याल रखने का अच्छा दिन है। छोटा प्रेम भरा इशारा लंबे समय तक रिश्तों में शांति ला सकता है।

  • शुभ अंक: 6
  • शुभ रंग: गुलाबी, सफेद
  • आज का सुझाव: प्यार दें। यह कई गुना वापस आता है।

यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।