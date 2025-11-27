विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 27 November 2025: मूलांक 1 को समझदारी भरे फैसले देंगे अच्छे परिणाम, इन बातों का रखें ध्यान

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Thu, 27 Nov 2025 06:15 AM (IST)

Aaj Ka Ank Rashifal 27 नवंबर 2025 के अनुसार, आज का दिन दिनांक संख्या 9 और यूनिवर्सल दिनांक संख्या 2 की संयुक्त ऊर्जा लेकर आया है। यह दिन पुराने अधूरे काम खत्म करने, तनाव छोड़ने और नए अवसरों का स्वागत करने का है। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 1 से 3 के जातकों का अंक ज्योतिष राशिफल।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज के दिन की संख्या 9 साहस, आत्मविश्वास और बड़े लक्ष्य हासिल करने की इच्छा जगाती है। यूनिवर्सल दिनांक संख्या 2 संवेदनशीलता, धैर्य और भावनात्मक समझ जोड़ती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।

जन्म संख्या 1 (1, 10, 19, 28 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 1


आज आप आत्मविश्वास से नेतृत्व कर पाएंगे। कार्यों को कुशलता से पूरा करेंगे। समझदारी भरे फैसले अच्छे परिणाम देंगे। अपने कौशल दिखाने, आइडियाज पेश करने या जो आप सच में चाहते हैं, उसे मांगने का समय है। रिश्तों में अहंकार या बहस से बचें। शांतिपूर्ण संवाद से तालमेल बढ़ेगा। धन बढ़ाने के लिए साहसिक परंतु समझदारी भरी योजना बनाएं। स्वास्थ्य संतुलित रहेगा।

  • शुभ अंक: 1
  • शुभ रंग: लाल, सुनहरा
  • आज का सुझाव: साहस और दयालुता के साथ नेतृत्व करें।

जन्म संख्या 2 (2, 11, 20, 29 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 2


आज भावनाएं मजबूत होंगी और आपकी इन्टूशन स्पष्ट होगी। कार्य में दूसरों का सहयोग आपके संदेह दूर करेगा। उन लोगों पर भरोसा करें जो सच में आपकी परवाह करते हैं। रिश्तों में ज्यादा सोचने की बजाय, अपने दिल की बात शांतिपूर्वक कहें। पैसों से जुड़े फैसले लेने से पहले थोड़ा सोच विचार कर लें।

  • शुभ अंक: 2
  • शुभ रंग: मोती जैसा सफेद, हल्का नीला
  • आज का सुझाव: दिल से बोलें। आपकी बात सुनी जाएगी।

जन्म संख्या 3 (3, 12, 21, 30 तारीख को जन्मे लोग)

Mulank 3


आज रचनात्मक विचार आसानी से आएंगे। संवाद, मीडिया का काम, प्रेजेंटेशन या नए लोगों से मिलने के लिए अच्छा दिन है। वरिष्ठों से प्रशंसा मिल सकती है। रिश्तों में हल्कापन और खुशी रहेगी, मजेदार ऊर्जा बनाए रखें। खर्च सोच-समझकर करें। छोटा, आत्मविश्वासी कदम नई अवसर ला सकता है।

  • शुभ अंक: 3
  • शुभ रंग: पीला, लैवेंडर
  • आज का सुझाव: अपने विचारों को निडरता से साझा करें। अवसर आएंगे।

यह अंकज्योतिष राशिफल Astropatri.com की विशेषज्ञ अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। प्रतिक्रिया हेतु संपर्क करें: hello@astropatri.com