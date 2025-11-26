Aaj Ka Ank Jyotish 26 November 2025: बड़े फैसले से मिलेगी नई दिशा, जानें करियर के हिसाब से कैसा रहेगा दिन
Aaj Ka Ank Rashifal 26 नवंबर 2025 के अनुसार, आज मूलांक के जातकों को सलाह दी जा रही है कि अहंकार से भरे निर्णय न लें और छोटी-छोटी बातों को दिल पर न लें। इससे आपको लाभ मिल सकता है। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 7 से 9 के जातकों का अंकज्योतिष राशिफल।
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज यूनिवर्सल नंबर 1 और दिन का अंक 8 है। अंक राशिफल के अनुसार, मूलांक 7 से लेकर 9 तक के जातकों के लिए आज का दिन खुशियों से भरा रहने वाला है। बुधवार का दिन आध्यात्मिक और गहरी समझ वाला रहने वाला है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।
जन्मांक 7 (7, 16, 25)
आज का दिन आपके लिए आध्यात्मिक और गहरी समझ वाला रहेगा।
- करियर: शोध, विश्लेषण और एकाग्रता वाले काम आपके पक्ष में रहेंगे।
- रिश्ते: लोगों की भावनाएं आज नाजुक हो सकती हैं। धैर्य रखें।
- शुभ रंग: नेवी ब्लू
- शुभ अंक: 7
- संकल्प: “मैं अपनी भीतरी बुद्धि सुनता हूं और शांति से आगे बढ़ता हूं।”
- आज का सीख: “आप कोई ऐसा सच समझ सकते हैं जो अब तक धुंधला या छिपा हुआ था।”
जन्मांक 8 (8, 17, 26)
आज आपका पावर-डे है, लेकिन 1–8 का टकराव आपसे संतुलन मांगता है।
- करियर: कार्य में किसी बड़े निर्णय और नेतृत्व से नई दिशा मिल सकती है।
- रिश्ते: थोड़ा नरमी रखें। ज्यादा प्रैक्टिकल होने से भी बातें भारी लग सकती है। किसी भी फैसले में साफ तस्वीर बनेगी जिसके कारण आप कोई बड़ा कदम उठा सकेंगे।
- शुभ रंग: काला
- शुभ अंक: 8
- संकल्प: “मैं अपनी शक्ति को समझदारी और भावनात्मक परिपक्वता के साथ उपयोग करता हूं।”
- आज का सीख: “आप आज ऐसा फैसला ले सकते हैं जो आपके लंबे भविष्य को बदल दे।”
जन्मांक 9 (9, 18, 27)
आज का दिन समापन, समझ और भावनात्मक मजबूती के लिए अच्छा है।
- करियर: साहसिक कदम उठाएं और लंबे समय के अधूरे काम पूरे करें।
- रिश्ते: दिल खोलकर बात करने से रिश्ते और गहरे होंगे।
- शुभ रंग: लाल
- शुभ अंक: 9
- संकल्प: “मैं पुराने को छोड़कर करुणा के साथ अपनी शक्ति में आगे बढ़ता हूं।”
- आज का सीख: “आप किसी ऐसी चीज को छोड़ सकते हैं जो आपको लंबे समय से भावनात्मक रूप से थका रही थी।”
निष्कर्ष
आज का दिन अंक 8 के अनुशासन और अंक 1 की नई शुरुआत को मिलाकर आपको रणनीतिक फैसले, भावनात्मक समझ और व्यक्तिगत नेतृत्व की ताकत देता है। लेकिन 1–8 की अनबन के कारण आपको अहंकार, जल्दबाजी, और बातों पर दबाव डालने से बचना होगा। संतुलन, स्पष्टता और भावनात्मक समझदारी के साथ बढ़ेंगे तो आज का दिन आपको विकास, स्थिरता और शक्ति देगा।
यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।
