Aaj Ka Ank Jyotish 26 November 2025: इस मूलांक की सच्ची बातचीत से रिश्तों में आएगी गहराई, पढें अंक राशिफल

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Wed, 26 Nov 2025 06:30 AM (IST)

Aaj Ka Ank Rashifal 26 नवंबर 2025 के अनुसार, आज का दिन मूलांक 4 से 6 के जातकों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। जातकों को दिनचर्या का पालन करने की सलाह दी जाती है और अचानक फैसलों से बचें। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 4 से 6 के जातकों का अंक ज्योतिष राशिफल।

Aaj Ka Ank Jyotish 26 November 2025: कैसा रहेगा आज का दिन 

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अंक राशिफल के अनुसार, आज के दिन का अंक 8 और यूनिवर्सल डे नंबर 1 है। ऐस ऊर्जा के संगम से मूलांक के जातक किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन पहले काम की प्लानिंग करें। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

जन्मांक 4 (4, 13, 22, 31)

Mulank 4


आपके लिए आज का दिन बहुत स्थिर और उपयोगी है।

  • करियर: अपनी दिनचर्या पर टिके रहें। अचानक फैसलों से बचें।
  • रिश्ते: किसी को आज भावनाएं ज्यादा महसूस हो सकती हैं; आपकी शांति उन्हें मदद देगी।
  • शुभ रंग: फॉरेस्ट ग्रीन
  • शुभ अंक: 4
  • संकल्प: “मैं जमीन से जुड़ा, व्यवस्थित और भावनात्मक रूप से स्थिर रहता हूं।”
  • आज का सीख: “आप किसी को ऐसी स्थिति में स्थिरता दे सकते हैं, जो उसे बहुत उलझी हुई लग रही हो।”

जन्मांक 5 (5, 14, 23)

Mulank 5


आज आपकी स्वतंत्र ऊर्जा का सामना अंक 8 की सख्ती से हो सकता है।

  • करियर: अनुशासन जरूरी है। आज मल्टी - टास्किंग या अचानक फैसलों से बचें।
  • रिश्ते: भावनाएं तीव्र रह सकती हैं। पहले सुनें, फिर जवाब दें।
  • शुभ रंग: आसमानी नीला
  • शुभ अंक: 5
  • संकल्प: “मैं फोकस, स्पष्टता और जागरूकता के साथ आगे बढ़ता हूं।”
  • आज का सीख: “आपको आज कोई ऐसी सलाह मिल सकती है जो आपके लंबे समय के लक्ष्य बदल दे।”

जन्मांक 6 (6, 15, 24)

Mulank 6

आज आपकी भावनाएं आप की प्रैक्टिकल सोच के साथ खूबसूरती से संतुलित रहेगी।

  • करियर: लोग आपके शांत स्वभाव के कारण आपसे सलाह मांगेंगे।
  • रिश्ते: सच्ची और नरम बातचीत रिश्तों को गहराई देगी।
  • शुभ रंग: पीच
  • शुभ अंक: 6
  • संकल्प: “मैं सद्भाव, स्पष्टता और भावनात्मक संतुलन को पोषित करता हूं।”
  • आज का सीख: “आप परिवार से जुड़ी एक पुरानी चिंता को सुलझाने में मदद कर सकते हैं।”

यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।

 