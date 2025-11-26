Aaj Ka Ank Jyotish 26 November 2025: इस मूलांक की सच्ची बातचीत से रिश्तों में आएगी गहराई, पढें अंक राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। अंक राशिफल के अनुसार, आज के दिन का अंक 8 और यूनिवर्सल डे नंबर 1 है। ऐस ऊर्जा के संगम से मूलांक के जातक किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन पहले काम की प्लानिंग करें। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2025) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।